Autorzy apelu wskazują, że konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego wymaga uporządkowania jego pozycji ustrojowej i odbudowania społecznego autorytetu tej instytucji. Ich zdaniem powołanie nowego składu TK powinno być poprzedzone szerokim porozumieniem politycznym, którego podstawą byłaby zasada wyboru sędziów większością trzech piątych głosów.

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„Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że niezbędne jest uporządkowanie jego ustrojowej pozycji i odzyskanie autorytetu w oczach społeczeństwa. Postulat nowego składu TK wymaga szerokiego porozumienia podmiotów politycznych przez przyjęcie zasady większości 3/5 przy wyborze sędziów” – czytamy w apelu.

Sygnatariusze oceniają, że „kryzys wokół Trybunału ma charakter konstytucyjny – jest jawnym naruszaniem równowagi trzech władz”. Ostrzegają również przed skutkami dalszej eskalacji sporu. „Eskalowanie konfliktu jest tym groźniejsze, że w jego tle są kolejne: dualizm prawny, brak konsensusu w sprawie nominacji ambasadorów i podważanie niezależności banku centralnego. To grozi paraliżem naszego państwa” – podkreślają autorzy apelu.

„Sami obniżamy rangę Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej"

Zdaniem sygnatariuszy wewnętrzne konflikty osłabiają międzynarodową pozycję Polski w szczególnie trudnym momencie, gdy za jej wschodnią granicą trwa wojna o suwerenność Ukrainy. „Sami obniżamy rangę Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej w momencie, gdy za naszą granicą trwa wojna o suwerenność Ukrainy. Dzieje się tak na przekór sukcesom, które symbolizuje wejście Polski do G20. Nasze państwo ogarnęła niemoc w momencie, gdy możemy wspólnie z Francją, Niemcami i Wielką Brytanią współdecydować o losach Europy zagrożonej przez Rosję” – czytamy w apelu.

Jego autorzy wskazują, że reset konstytucyjny powinien umożliwić wprowadzenie do ustawy zasadniczej kilku prostych reguł, które skłonią polityków do poszukiwania kompromisu ponad podziałami partyjnymi w sprawach dotyczących interesu narodowego i racji stanu. „Musimy mieć jednoznaczne reguły ważnych nominacji i przyjąć konstytucyjne terminy na wypracowanie kompromisów. Pomoże to przywrócić sprawczość państwa tam, gdzie – jak się okazało – deklarowane zasady nie wystarczają. Jesteśmy przekonani, że w naszym kraju jest dość światłych umysłów, aby stworzyć reguły, które wzmocnią zapisy Konstytucji w kwestiach, w których nie stało demokratycznych obyczajów” – czytamy w apelu.

Apel podpisali: Leszek Balcerowicz, Czesław Bielecki, Adam Bujak, Aleksander Hall, Antoni Libera, Zofia Romaszewska, Wojciech Roszkowski oraz o. Jacek Salij.