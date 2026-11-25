Podczas rozmowy z reporterami, wysoki rangą urzędnik administracji przedstawił szczegóły planowanych ceł przed opublikowaniem serii śledztw dotyczących praktyk handlowych 12 krajów, 27 państw członkowskich UE oraz autonomicznej wyspy Tajwan – podają Associated Press i Reuters.

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Na liście znalazły się m.in. Indie, Wietnam, Tajlandia, Malezja, Singapur, Szwajcaria, Bangladesz i Kambodża.

Chiny mają zostać objęte najwyższą proponowaną stawką celną w wysokości 20 proc. Stawka ta może wzrosnąć, jeśli inne czynniki, w tym trwające negocjacje handlowe, utracą znaczenie – przekazał urzędnik Białego Domu. Dodał, że „uzasadniona” byłaby stawka w wysokości 40 proc.

Kraje UE dotknęłaby stawka początkowa w wysokości 15 proc. Mogłaby jednak zostać podniesiona do 20 proc., jeśli istniejące wcześniej umowy handlowe nie byłyby respektowane.

Administracja spodziewa się, że cła wejdą w życie najwcześniej w styczniu – poinformował urzędnik. Przed wprowadzeniem ceł administracja musi zakończyć proces publicznego ogłaszania i zgłaszania uwag oraz przeprowadzić konsultacje.

Propozycja zakłada szerokie wyłączenia dla energii, żywności, której nie da się łatwo uprawiać w USA, niektórych układów scalonych i produktów farmaceutycznych. Ponadto nie będą one kumulować się z obecnymi cłami na produkty takie jak samochody, stal i aluminium.

Kolejna próba Trumpa

Administracja Donalda Trumpa twierdzi, że handel z krajami oferującymi tańsze towary osłabił amerykańskie firmy i doprowadził do dużego deficytu handlowego.

Trump nałożył pakiet ceł już w ubiegłym roku, jednak zostały one uchylone przez Sąd Najwyższy, który stwierdził, że ustawa nie upoważnia prezydenta do wprowadzania takich podatków.

W lipcu USA wprowadziły 10-12,5 procentowe cła na towary z ponad 60 państw. Urząd przedstawiciela ds. handlu podkreślił, że korzysta w tym celu z uprawnień z tytułu sekcji 301 ustawy o handlu, która pozwala na wprowadzenie ceł w odpowiedzi na „nieuczciwe praktyki handlowe”. Te przepisy mają także być podstawą do wprowadzenia nowych opłat.