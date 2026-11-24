Z tego artykułu dowiesz się: Jak wysoka świadomość społeczna sporu na linii media-biznes może wpłynąć na decyzje zakupowe Polaków.

Co wstępne analizy ruchu w serwisie internetowym mówią o realnej reakcji klientów sieci.

Dlaczego dotychczasowe bojkoty konsumenckie w Polsce okazywały się w dużej mierze nieskuteczne.

Sieć RTV Euro AGD jako pierwsza wycofała reklamy z Telewizji Republika w reakcji na sposób relacjonowania przez nią wydarzeń w Krakowie. W odpowiedzi redaktor naczelny Republiki Tomasz Sakiewicz wezwał do bojkotu sieci. Firma decyzję ogłosiła 9 listopada, później na podobny krok zdecydowały się inne firmy, jak Mastercard, Chery czy Rituals Cosmetics Poland.

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Oświadczenie w obronie sieci handlowej wydało pięć organizacji biznesowych: Federacja Przedsiębiorców Polskich, Business Centre Club, Polska Rada Biznesu, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Pracodawcy RP.

Sondaż UCE Research: ilu Polaków słyszało o wycofaniu reklam z TV Republika?

Z badania przeprowadzonego w dniach 21–22 listopada na ogólnopolskiej próbie 1015 dorosłych respondentów przez firmę UCE Research wynika, że o wycofywaniu reklam z TV Republika słyszało 38,9 proc. Polaków, którzy również znają okoliczności tej sprawy. 23,6 proc. słyszało o wycofywaniu reklam, choć już bez szczegółowej wiedzy na ten temat. 31,9 proc. zupełnie nie znało tych okoliczności ani nie słyszało o temacie, zaś pozostałe kilka procent nie miało zdania na ten temat.

Czy bojkot zaszkodził RTV Euro AGD? Sieć milczy o sprzedaży

Czy zatem RTV Euro AGD ma się czego obawiać? Firma nie odpowiedziała na pytanie, czy zauważyła zmianę, jeśli chodzi o ruch klientów w swoich salonach lub sklepie internetowym. – Informacje dotyczące frekwencji klientów oraz wyników sprzedażowych traktujemy jako wewnętrzne dane biznesowe spółki, dlatego nie udostępniamy ich ani nie komentujemy na potrzeby publikacji medialnych – wyjaśnia Monika Kowalska z biura prasowego RTV Euro AGD.

Z badania Mediapanel (Gemius/PBI) wynika, że po informacji o zapowiedzi bojkotu nie można zaobserwować istotnych zmian w ruchu na euro.com.pl, które wyróżniałyby ten okres na tle ubiegłego roku. – W 46. tygodniu roku (9–15 listopada) serwis odwiedziło 2,7 mln realnych użytkowników, wobec 2,67 mln w analogicznym okresie rok wcześniej (+1 proc.). W tym samym czasie liczba wizyt wyniosła 4,29 mln, podczas gdy rok wcześniej było to 4,33 mln (-1 proc.) – wyjaśnia Rafał Majchrzak z Gemiusa.

Z danych firmy wynika, że od około 20 października widoczny jest stopniowy wzrost ruchu w serwisie, jednak podobny trend występował również w analogicznym okresie 2025 r. Wówczas liczba użytkowników rosła do końca listopada i utrzymywała się na podwyższonym poziomie do połowy grudnia, co można wiązać z okresem przedświątecznych zakupów.

Bojkot konsumencki w Polsce. Dlaczego zwykle się nie udaje?

Eksperci rynkowi przypominają, że w Polsce bojkoty konsumenckie raczej się nie udają i właściwie trudno wskazać taki, który zakończył się sukcesem, choć zapowiadano je już w stosunku do wielu firm. – Polacy chętnie różne rzeczy piszą w komentarzach internetowych, ale gdy chodzi o decyzje zakupowe, są bardzo konsekwentni i nie zmieniają ich tak łatwo. Liczy się cena, warunki dostawy, lokalizacja sklepu i wiele innych czynników. Bojkoty to nie nasza strefa zainteresowania – mówi nam jeden z analityków.

Czytaj więcej Handel RTV Euro AGD. Gigant, do bojkotu którego wzywa TV Republika RTV Euro AGD wycofało reklamy z TV Republika, a Tomasz Sakiewicz wezwał do bojkotu sieci. Za firmą, która znalazła się w centrum sporu, stoi jeden...

Sieć Euro, należąca do spółki Euro-net, jest silna na rynku i ma wielu stałych klientów. Pozycję zdobywa od wielu lat – istnieje od 1990 r., choć obecna spółka jest zarejestrowana w KRS od 2002 r.

Najpierw rywalizowała z wielkimi sieciami zachodnimi jak Media Markt czy Electro World, ale znalazła sobie miejsce na rynku. Od początku jej model biznesowy zakładał sklepy w centrach handlowych i dotychczas się to nie zmieniło. Z czasem ten sektor handlu stał się jedynym, gdzie karty rozdają polskie sieci, czyli właśnie Euro oraz Media Expert.

Kto jest właścicielem RTV Euro AGD? Tajemniczy akcjonariusze Euro-net

O samej firmie wiadomo niewiele, jej właściciele nie brylują w mediach czy na branżowych konferencjach. Zgodnie z danymi w sądach rejestrowych w zarządzie od 2002 r. zasiadają Małgorzata Kuk, Robert Wiesław Kuczyński i Waldemar Stanisław Kuk. Do tych osób należy także po 33,33 proc. akcji spółki.

Przed laty pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, że spółka rozważała zmiany właścicielskie i m.in. analizowała opcję wejścia na giełdę, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Podobną drogą próbowały iść inne sieci z elektroniką, ale żadnej się to nie udało i debiuty odwołano.

Przychody firmy w 2025 r. wyniosły 10,9 mld zł wobec 11,2 mld zł rok wcześniej. Najwyższy skok spółka zanotowała w 2020 r. kiedy miała ponad 10 mld zł – rok wcześniej było to 7,5 mld zł. Zysk netto wyniósł w 2025 r. 22,1 mln zł, wobec 21,8 mln zł rok wcześniej. Ponownie rekordowy był 2020 r. z niemal 300 mln zł zysku.