Po sprzedaży w ciągu trzech kwartałów 1999 mieszkań (wzrost o 12 proc.) i przekazaniu 1840, Archicom podtrzymał na wtorkowej konferencji wynikowej cele całoroczne: sprzedaż 3,2-3,5 tys. lokali i przekazanie 3-3,2 tys. Wartości te uwzględniają własne projekty mieszkaniowe, jak i obsługiwany portfel głównego akcjonariusza, spółki Echo Investment.

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– W IV kwartale spodziewamy się sprzedaży 1,2-1,5 tys. mieszkań m.in. dzięki wprowadzeniu do oferty nowych inwestycji. Wierzymy w rynek i nasze projekty, jest to intensywny kwartał – powiedział prezes Dawid Wrona. Wzrost sprzedaży ma być efektem zwiększenia oferty w IV kwartale (1,49 tys. mieszkań) oraz rosnącego udziału lokali z segmentu popularnego. Sprzedaży rzędu 1,2-1,5 tys. Archicom nie osiągnął jeszcze nigdy. Pytany, czy taka intensyfikacja może mieć negatywny wpływ na marże, prezes Wrona powiedział, że nie.

Prezes powiedział, że wierzy w rynek, ale jednocześnie lekko zmodyfikowano cel na przyszły rok. Mowa już nie o 4 tys. lokali, tylko 3,7-4 tys. Taki przedział firma zakłada w perspektywie dwóch najbliższych lat.

Na koniec września Archicom miał w ofercie 3,12 tys. mieszkań.

Przejściowo mniejsza rentowność. Warszawskie projekty podbiją średnią w IV kwartale

W ciągu trzech kwartałów 2026 r. grupa zaksięgowała 1,08 mld zł przychodów, ponad dwa razy tyle, ile rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 55,5 proc., do 302 mln zł. Należy pamiętać o specyfice spółki. Archicom księguje przychody z przekazania lokali z własnego portfela, a także z prowizji za sprzedaż lokali z portfela Echa.

Przychody ze sprzedaży produktów (można utożsamiać z własnym portfelem), urosły o 178 proc., do 1,04 mld zł, co wynika wprost ze wzrostu liczby wydanych lokali – o 138 proc., do 1,64 tys. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 121 proc., do 282 mln zł. Rentowność zmniejszyła się z 34,3 do 27,1 proc.

Trzeba pamiętać, że wyniki w 2025 r. podbite zostały sprzedażą działki w Warszawie – na poziomie przychodów było to 99 mln zł, na poziomie zysku brutto ze sprzedaży 39 mln zł.

Jak wyjaśniła Justyna Kawa, członkini zarządu ds. finansowych, spadek marży rok do roku wynika wprost ze struktury przekazanych lokali. W IV kwartale firma będzie wydawać klucze do „wysokokalorycznych” inwestycji warszawskich, co powinno podbić pierwszą marżę powyżej 30 proc. w skali całego roku, czyli do poziomu, który Archicom uznaje za modelowy.

Archicom chętnie korzysta ze specustaw

Na koniec września w banku ziemi Archicom miał parcele pod budowę 13,6 tys. lokali. Deweloper chętnie korzystał z wygaszonego już lex deweloper – w banku ziemi jest jeszcze kilka projektów, które będą realizowane na podstawie ostatnich zgód. Spółka będzie korzystać z nowego narzędzia planistycznego – przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu planowane jest duże przedsięwzięcie w formule zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI).