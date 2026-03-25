Sprzedaż w marcu krakowskiego biurowca Brain Park A za 60 mln euro to pierwsza z serii transakcji. W zaawansowanych negocjacjach jest budynek B, pod młotek mają iść również WITA we i SPOT we Wrocławiu. W II kwartale Echo spodziewa się także zgody UOKIK-u na zamknięcie sprzedaży ponad 5 tys. mieszkań z platformy Resi4Rent, w której Echo ma 30 proc. udziałów.

– Łącznie te transakcje uwolnią 500 mln zł. Zamierzamy reinwestować wpływy w nowe projekty, głównie w segmencie living (mieszkania, PRS, akademiki) i na rynku biurowym w ścisłym centrum Warszawy. Będziemy też zmniejszać zadłużenie z tytułu obligacji, a także wypłacić część w formie dywidendy – powiedział na konferencji Maciej Drozd, wiceprezes Echa ds. finansowych.

W 2026 r. zapadają obligacje o wartości 155 mln zł, zastrzyk pieniędzy ma zostać wykorzystany do redukcji papierów zapadających w latach 2027-2028 (to odpowiednio 280 mln i 340 mln zł).

W scenariuszu bazowym nie jest przewidywana sprzedaż w tym roku Galerii Młociny, której wyniki są już w dużej mierze ustabilizowane.

W grudniu ub.r. akcjonariusze otrzymali 0,8 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2025 r.

Echo Investment stawia na wzrostowe segmenty rynku: living i biura w centrum Warszawy

W 2025 r. grupa sprzedała 2,85 tys. mieszkań, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej, w tym 1066 w rekordowym IV kwartale. Pytani o I kwartał 2026 r. menedżerowie Archicomu (deweloper z grupy Echa) przyznali, że rynek trochę ochłonął po gorącej końcówce roku. Nie wiadomo, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie, na razie cel na ten rok jest podtrzymany: w tym roku Archicom celuje w podpisanie 3,2-3,4 tys. umów.

– Widzimy stabilną sprzedaż mieszkań we wszystkich miastach i tendecję, że duzi deweloperzy rosną, mniejsi cierpią. Archicom urósł, ale to jeszcze nie spełnia ambicji. W 2027 r. liczymy na ustabilizowanie na startegicznym poziomie 4 tys. mieszkań rocznie. Wierzymy w rynek i wierzymy, że jakością Archicom będzie zwiększać udziały – powiedział prezes Echa Nicklas Lindberg. Z dużych miast do opanowania zostało Trójmiasto – jeśli Archicom tam będzie wchodzić, to z odpowiednią skalą – na pewno nie z pojedynczym projektem.

Jeśli chodzi o rozwój Resi4Rent, po sprzedaży części mieszkań platforma będzie budować kolejne i szukać kupca po ponownym osiągnięciu skali. – PRS-em w Polsce zainteresowani są najemcy, o czym świadczy obłożenie rzędu 98 proc., i banki. Rynek jest nadal w początkowej fazie rozwoju. Tu również wierzymy, że rozwój będzie następował dzięki wzrostowi dużych graczy - powiedział Lindberg.

Analogiczną strategię ma niedawno utworzona platforma akademikowa StudentSpace. Echo koncentruje się na Warszawie i Krakowie.

Grupa stawia też na rynek biurowy w ścisłym centrum Warszawy. Niedawno ruszyła budowa wieżowca AFI Tower – w ramach miastotwórczego projektu Towarowa 22 realizowanego z AFI (Echo ma 30 proc.).

– Budynek cieszy się już zainteresowaniem potencjalnych najemców. Ludzie wracają do biur i szukają jakości. W Warszawie brakuje podaży, by zaspokoić zapotrzebowanie, czynsze rosną – wskazał Lindberg. Na trendzie zyskuje CitySpace, należący do grupy operator elastycznych przestrzeni biurowych.

Mieszkaniowy silnik wyników operacyjnych Echa

W 2025 r. grupa Echo miała 2,01 mld zł przychodów, o 86 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 82 proc., do 664 mln zł. Wynik operacyjny wzrósł o 68 proc., do 185 mln zł. Zysk brutto skurczył się o 33 proc., do 56 mln zł. Grupa zaksięgowała 33,5 mln zł straty przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 14,1 mln zł na minusie rok wcześniej.

W 2025 r. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 271 mln zł wobec 164 mln zł na minusie rok wcześniej.

Na wyniki segmentu deweloperskiego w 2025 r. mocny wpływ miały jeszcze projekty realizowane na książce Echa. W 2025 r. przychody grupy urosły o 120 proc., do 1,64 mld zł, co wprost wynikało z niemal podwojenia liczby przekazanych lokali – do 2,14 tys. Rentowność brutto ze sprzedaży była delikatnie mniejsza – 34,1 proc. wobec 34,4 proc. rok wcześniej, zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 118 proc., do 560 mln zł.

Sam Archicom w 2025 r. zaksięgował 962 mln zł przychodów, o 29,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Deweloper przekazał klucze do 1322 lokali z własnych projektów wobec 941 rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży w Archicomie wyniosła 33,3 proc.