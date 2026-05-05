Heimstaden, europejski potentat PRS, podał wyniki za I kwartał 2026 r. Wyniki operacyjne polskiego portfela skurczyły się rok do roku, co jest konsekwencją sprzedaży części mieszkań. Polska to kropla w europejskim portfelu Heimstadena.

Heimstaden z rekordową kwartalną sprzedażą mieszkań w Polsce

Na koniec marca w polskim portfelu Heimstadena były 1863 mieszkania wobec 1937 na koniec ubiegłego roku i 2052 rok wcześniej. Zmniejszenie portfela to efekt tzw. prywatyzacji portfela – grupa we wszystkich państwach sprzedaje część lokali nabywcom indywidualnym. Prywatyzacja w Polsce ruszyła pod koniec lipca ub.r.

W Polsce Heimstaden sprzedaje lokale, gdzie skończyły się umowy z najemcami, oferta obejmuje też cały blok na warszawskiej Pradze kupiony od dewelopera Eiffage Immobilier Polska – te lokale nie zostały wykończone i nie weszły do portfela najmu. Ze 185 lokali 102 są wciąż do wzięcia po 18,4-27,6 tys. zł za mkw.

Prywatyzacja przekłada się wprost na wyniki z najmu. Przy portfelu mniejszym o 9 proc. i wzroście czynszów o 4,6 proc., wynik NOI (przychody z czynszów minus koszty operacyjne) wyniósł w I kwartale br. 50 mln koron, o 14 proc. mniej niż rok wcześniej.

– W Polsce utrzymujemy stabilne wyniki operacyjne przy dynamicznym modelu biznesowym, osiągając bardzo wysoką marżę operacyjną – najwyższą spośród dotychczas raportowanych – wspartą solidnym wzrostem czynszów (4,6 proc., pomimo uwzględnienia efektu pustostanów) – powiedział Paweł Romańczuk, szef Heimstadena w Polsce. – Przychody z najmu wyniosły 52 mln koron, a wartość portfela, po uwzględnieniu efektu prywatyzacji, ponownie wzrosła do ok. 4,3 mld koron. Jednocześnie aktywnie realizujemy sprzedaż – w I kwartale jej wartość wyniosła 239 mln koron z portfela wynajmowanego. Uwzględniając również projekt Oh!Praga, był to nasz najlepszy kwartał pod względem sprzedaży mieszkań od początku prywatyzacji. Równocześnie podpisaliśmy ponad 300 nowych umów najmu – dodał.

Heimstaden sprzedaje mieszkania dużo powyżej wartości księgowej

Cała grupa w I kwartale 2026 r. zaksięgowała 2,78 mld koron NOI, podobnie jak rok wcześniej. Przychody z najmu wyniosły 3,93 mld koron, a z prywatyzacji – sprzedaży 634 mieszkań – 2,61 mld koron. Lokale zostały sprzedane z 30-proc. premią wobec wartości księgowej.

Na koniec marca Heimstaden miał w portfelu 156 tys. mieszkań, w tym 46,5 tys. w Szwecji, 29,7 tys. w Niemczech, 39,9 tys. w Czechach, 19,5 tys. w Danii i 10,9 tys. w Holandii. Poza Polską, pomniejsze zasoby spółka ma w Norwegii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Na giełdzie w Sztokholmie akcje Heimstadena są wyceniane na 21,3 koron, wobec 13,5 rok wcześniej. Kapitalizacja sięga 1,25 mld koron.

Walne zgromadzenie zdecydowało niedawno, że firma kolejny rok z rzędu nie wypłaci dywidendy. W I kwartale wyemitowano obligacje o wartości 500 mln euro, wzmacniając strukturę finansowania i ograniczając ryzyko refinansowania w krótkim terminie.