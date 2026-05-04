Atal podpisał przedwstępną umowę nabycia udziałów w spółkach celowych Grupy Budner wraz z gruntami. Wartość transakcji ustalono na 133,5 mln zł (w tym pożyczki udzielone przez Atal). Dzięki przejęciu giełdowy deweloper powiększy bank ziemi w Gdańsku o 70 tys. mkw. PUM (powierzchnia użytkowa mieszkań). Zgodę na transakcję musi wydać UOKiK.

Trójmiasto to po Warszawie rynek z największa równowagą popytu i podaży – biorąc pod uwagę wielkość oferty i tempo sprzedaży mieszkań.

Atal ma przedwstępną umowę zakupu aktywów Grupy Budner w Gdańsku

– Atal obecny jest w Trójmieście od dekady. To prężnie rozwijająca się aglomeracja, gdzie notujemy bardzo duże zainteresowanie klientów chcących zaspokoić własne cele mieszkaniowe, jak i nabywców inwestycyjnych. Włączenie projektów z Grupy Budner do portfolio Atalu stanowić będzie istotne poszerzenie oferty. W ten sposób nasza propozycja będzie jeszcze bardziej zdywersyfikowana i interesująca dla osób szukających nieruchomości na terenie aglomeracji trójmiejskiej – skomentował prezes Zbigniew Juroszek.

Atal nie podał, jaka część banku Budnera to projekty w toku, a jaka działki pod zabudowę. Według danych na stronie internetowej spółki, w realizacji są dwa projekty w Gdańsku, trzy są w przygotowaniu.

W zeszłym roku aktywa Grupy Budner znalazły się na celowniku spółki Victoria Dom. Ten notowany na Catalyst deweloper złożył wniosek o zgodę na koncentrację w czerwcu i w lipcu uzyskał zielone światło od UOKiK-u. Transakcji ostatecznie nie sfinalizowano.

– Szczegółowa analiza portfela projektów kupowanych wraz z firmą deweloperską zawsze podlega ocenie w kontekście bieżącej sytuacji rynkowej. Jeśli pojawiają się inne, korzystniejsze możliwości inwestycyjne, naturalne jest wybieranie tych atrakcyjniejszych. W tym przypadku zdecydowaliśmy się na powiększenie własnego banku ziemi – skomentował w programie Prosto z Parkietu wiceprezes Waldemar Wasiluk.

Atal spodziewa się wzrostu sprzedaży mieszkań w 2026 r.

Atal buduje w ośmiu miastach i w I kwartale br. sprzedał 644 lokale, o 85 proc. więcej niż w bardzo słabym analogicznym okresie 2025 r. oraz o 21 proc. więcej niż w IV kwartale ub.r. W samym marcu deweloper znalazł nabywców na 365 mieszkań, a na koniec kwartału miał 241 umów rezerwacyjnych.

Na konferencji wynikowej menedżerowie przekazali, że spodziewają się sprzedać 2,5-3 tys. mieszkań wobec 1,68 tys. rok wcześniej. Atal ma bezprecedensowo rozbudowaną ofertę, to aż 8,2 tys. lokali.

– Liczymy na zdecydowanie lepszą kontraktację niż przed rokiem, zainteresowanie nabywców wyrównuje się we wszystkich miastach, w których jesteśmy obecni. Z pewnością sprzedaż będziemy prowadzić częściowo z zapasów, czyli mieszkań z zakończonych projektów. Nie zwalniamy tempa i prowadzimy ponad 40 projektów zlokalizowanych w największych aglomeracjach w kraju. Jesteśmy aktywni, rozglądamy się za atrakcyjnymi działkami pod inwestycje w 8 miastach Polski, w których działamy. Liczymy, że trudniejsza sytuacja mniejszych deweloperów przyczyni się do niższych cen zakupu gruntów – mówił na konferencji prezes Juroszek.