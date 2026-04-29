We wszystkich siedmiu miastach średnia stawka za metr nowych mieszkań poszła w skali roku w górę. To głównie efekt wprowadzania przez deweloperów do oferty droższych mieszkań. Jak wygląda sytuacja na poszczególnych rynkach?
Według wstępnych szacunków firmy Otodom, w kwietniu średnia cena nowych mieszkań w Warszawie wyniosła 19,7 tys. zł za mkw. W Łodzi to 11,4 tys. zł za mkw. Różnica między najtańszym i najdroższym miastem jest największa w historii i sięga 8,3 tys. zł.
W kwietniu ceny nowych mieszkań poszły w górę – licząc rok do roku – we wszystkich siedmiu głównych miastach. Nieco inna była dynamika miesiąc do miesiąca.
Szczegóły przedstawia tabela.
Ceny nowych mieszkań w kwietniu.
– Średnie ceny ofertowe nowych mieszkań w Warszawie nie chcą przestać rosnąć. Co więcej, dynamika tego trendu wyraźnie przyspiesza. O ile w marcu wzrost rok do roku wynosił 8,8 proc., o tyle w kwietniu sięgnął już 11,5 proc. Głównym powodem tej zmiany jest struktura nowej podaży. Firmy deweloperskie wprowadzają do sprzedaży coraz droższe mieszkania. W kwietniu ich przeciętna cena sięgnęła 24 tys. zł za mkw. – komentuje Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodomu.
Na czele wzrostów rok do roku jest Trójmiasto.
– Dynamika cen nad Bałtykiem zaczyna przybierać nietypowy obrót. Wysoki wzrost w ujęciu rocznym na poziomie 13,4 proc. może być mylący. Od trzech miesięcy firmy deweloperskie wprowadzają do sprzedaży projekty w cenach niższych od znajdującej się już w sprzedaży oferty rynkowej – mówi Kuniewicz. – Obecnie przeciętna cena ofertowa nowych mieszkań w Trójmieście wynosi 17,6 tys. zł za mkw. i choć w skali roku oznacza to dwucyfrowy wzrost, w ujęciu miesięcznym rynek zaliczył korektę o 0,9 proc. – podkreśla.
W Krakowie deweloperzy włączyli w kwietniu do oferty ponad pół tysiąca lokali z przeciętną ceną 22,6 tys. zł za mkw.
Czytaj więcej
Wojna w Zatoce Perskiej zatrzymała trend obniżania stóp procentowych. Droższe będzie budowanie mieszkań. Paradoksalnie atutem może być teraz posiad...
We Wrocławiu, choć rok do roku mamy prawie 6–proc. wzrost, to średnia stawka spadła miesiąc do miesiąca i jest już poniżej bariery 15 tys. zł za mkw. – Na ustabilizowanie się przeciętnej ceny ofertowej wpłynęła przede wszystkim wysoka średnia cena kupowanych mieszkań. W kwietniu dla około 500 sprzedanych lokali wyniosła ona 14,9 tys. zł za mkw. Drugim czynnikiem była duża liczba tańszych wprowadzeń. W tym miesiącu do sprzedaży trafiło ponad 900 mieszkań w średniej cenie 13,1 tys. zł za mkw. – wyjaśnia Kuniewicz.
Ekspertka zaznacza, że wiele wskazuje na to, iż wkrótce taniej będzie również w Katowicach. – W ostatnich miesiącach do sprzedaży trafiają tam projekty ze średnią ceną 10,9 tys. zł za mkw., czyli wyraźnie niższą od obecnej oferty rynkowej, która w kwietniu wyniosła 12,5 tys. zł za mkw. Tańsza pozostaje jedynie Łódź, choć i tam w skali roku ceny wzrosły o 1,3 proc. Zestawienie zamyka Poznań, który wyrasta na jeden z najbardziej stabilnych rynków w Polsce. Ze średnią ceną ofertową na poziomie 13,7 tys. zł za mkw., stolica Wielkopolski znajduje się niemal w środku stawki – podsumowuje Kuniewicz.
