Większy wybór mieszkań nie przekłada się automatycznie na szybsze transakcje
Sprzedaż nowych mieszkań w maju w siedmiu największych aglomeracjach w porównaniu z kwietniem praktycznie się nie zmieniła, a średnia cena wzrosła jedynie o 0,4 proc. do 16 071 zł za mkw. – podaje Tabelaofert.pl.
Autorzy barometru zaznaczają, że ten spokojny obraz znika, jeśli spojrzymy na poszczególne miasta. W Warszawie i Trójmieście liczba sprzedanych mieszkań w ciągu miesiąca wzrosła o ok. 25 proc., w Poznaniu, Łodzi i Katowicach odnotowano wyraźne spadki. W Katowicach sprzedaż była mniejsza niż w kwietniu o ponad 50 proc.
Robert Chojnacki, założyciel i wiceprezes serwisu Tabelaofert, komentuje, że rynek mieszkań coraz bardziej się rozwarstwia. – W jednych miastach popyt nadal jest mocny, w innych wyraźnie słabnie. To oznacza, że deweloperzy muszą patrzeć nie na ogólną średnią, lecz na konkretny lokalny rynek, dzielnicę i profil klienta – podkreśla. – Popyt nie zniknął, ale nie jest już popytem, który automatycznie wchłonie każdą nową podaż. Dziś o sprzedaży decyduje precyzyjne dopasowanie produktu, ceny i lokalizacji do możliwości kupujących.
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Tabelaofert.pl podaje, że oferta na siedmiu największych rynkach wzrosła do 69,2 tys. mieszkań. – Wzrost oferty był przede wszystkim efektem wprowadzeń nowej podaży głównie w Poznaniu i Trójmieście. W Poznaniu liczba dostępnych mieszkań wzrosła o niemal 6 proc. miesiąc do miesiąca – w maju rozpoczęto tam sprzedaż prawie 800 lokali, czyli niemal tyle, ile w całym pierwszym kwartale 2026 r. W Trójmieście oferta zwiększyła się o 4 proc., po wprowadzeniu do sprzedaży ok. 1,1 tys. mieszkań – wskazuje serwis. Spadek oferty odnotowano w Warszawie, Katowicach i Łodzi.
– Majowe dane pokazują, że rynek pierwotny trzeba dziś analizować lokalnie. Wzrost oferty w Poznaniu i Trójmieście wynikał przede wszystkim z dużej liczby nowych wprowadzeń mieszkań, a nie z nagłego zatrzymania sprzedaży. Jednocześnie spadki liczby dostępnych mieszkań w Warszawie, Katowicach i Łodzi pokazują, że nie możemy mówić o jednym ogólnym trendzie. Wspólnym mianownikiem pozostaje jednak rosnąca konkurencja o klienta – komentuje Ewa Palus, główna analityczka portalu Tabelaofert. Jak dodaje, większy wybór lokali nie przekłada się automatycznie na szybsze zakupy. – Deweloperzy nie chcą obniżać cenników, a klienci nie akceptują każdej ceny.
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Stabilizacja średnich cen mieszkań nie oznacza, że we wszystkich miastach sytuacja wygląda tak samo. – W maju jedynie Trójmiasto wyraźniej wyłamało się z płaskiego obrazu rynku – średnia cena ofertowa wzrosła tam o 1,1 proc. W pozostałych miastach miesięczne zmiany nie przekroczyły 1 proc., co pokazuje, że deweloperzy mają dziś ograniczone możliwości podnoszenia cenników – tłumaczą autorzy barometru.
Od początku roku średnie ceny nowych mieszkań najbardziej, o 5,1 proc., wzrosły w Warszawie. W Trójmieście – o 3 proc. Nie oznacza to jednak, że każde mieszkanie na tych rynkach podrożało w takim tempie. Średnią cenę podbijają również droższe mieszkania i apartamenty.
– Dla kupującego najważniejsza nie jest średnia cena mieszkań liczona dla całego miasta, ale cena mieszkań w konkretnym segmencie – zaznacza Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca Rednet24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań.
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W Warszawie średnia cena ofertowa wszystkich nowych mieszkań w maju to 19,6 tys. zł za mkw., a lokali w segmencie popularnym – 16,6 tys. zł, czyli ok. 3 tys. zł mniej. – Mieszkanie o powierzchni 50 mkw. oznacza różnicę rzędu 150 tys. zł. To kwota, która może zdecydować o zdolności kredytowej albo o wyborze konkretnej lokalizacji. Nabywcy to wiedzą, mają świadomość, po ile są oferowane lokale w okolicy – mówi dyrektor Tworska.
Mieszkania o podwyższonym standardzie i apartamenty kosztowały w stolicy średnio niemal 29,5 tys. zł za mkw. – To pokazuje, że warszawska średnia cena coraz mniej mówi, ile kosztuje mieszkanie kupowane przez typowego klienta na własne potrzeby – wyjaśnia Katarzyna Tworska. W Poznaniu i Krakowie różnica wynosi o ok. 10 proc.
Największe różnice między średnią ceną wszystkich mieszkań a ceną lokali z segmentu popularnego widać w miastach, w których duży udział mają projekty premium. Najwyraźniej widać to w Trójmieście, gdzie mieszkania z segmentu popularnego są średnio o ok. 20 proc. tańsze od średniej dla całego rynku.
Na klientów czekają też gotowe już mieszkania. Lokale na wybudowanych już osiedlach odpowiadały w maju za niemal 26 proc. sprzedaży (w kwietniu za ponad 30 proc.).
Z analiz portalu Tabelaofert.pl wynika, że w maju najczęściej kupowane były lokale dwupokojowe – to 42 proc. transakcji. Trzypokojowe odpowiadały za 30 proc. zakupów.
Zdaniem ekspertów portalu Tabelaofert.pl majowe dane nie wskazują na początek szerokich obniżek cen, ale nie dają też podstaw do oczekiwania szybkiego odbicia. – Najbardziej prawdopodobny scenariusz na kolejne miesiące to stabilne ceny, większa konkurencja i bardziej ostrożna sprzedaż – przewidują. – Lepiej poradzą sobie dobrze wycenione, funkcjonalne nieruchomości, w lokalizacjach odpowiadających realnym potrzebom kupujących.
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Robert Chojnacki podsumowuje, że maj pokazuje problem, który będzie coraz bardziej widoczny w kolejnych latach. – Nie wystarczy budować więcej mieszkań, trzeba budować mieszkania dopasowane do realnych potrzeb i możliwości kupujących – podkreśla. – Rynek przez lata działał w przekonaniu, że popyt zawsze wchłonie nową podaż. Dziś widać, że to założenie przestaje być oczywiste. Coraz ważniejsze będzie pytanie, nie tylko ile mieszkań trafia do sprzedaży, ale dla kogo, gdzie i w jakiej cenie są one budowane.
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