Echo Investment po konferencji: 800 mln zł do zagospodarowania

Deweloper mieszkaniowo-komercyjny szacuje wolną gotówkę ze zbycia nieruchomości na 0,8 mld zł. Chce redukować dług, płacić dywidendę i reinwestować w atrakcyjne segmenty rynku. Co to konkretnie oznacza?

Publikacja: 18.09.2025 12:39

Towarowa 22. Widok na biurowiec Office House od strony wieżowców biurowych i mieszkalnych, których budowa ruszy niebawem.

Foto: Mat. prasowe

Adam Roguski

Koncentrujemy się na sprzedaży nieruchomości komercyjnych, by – po spłacie kredytów – uzyskać 0,8 mld zł gotówki, którą wykorzystamy na redukcję zadłużenia z tytułu obligacji, na reinwestowanie w nowe projekty oraz na wypłatę dywidend – powiedział podczas konferencji wynikowej Marcin Drozd, wiceprezes ds. finansowych grupy Echo Investment.

Prezes Nicklas Lindberg dodał, że oblicze grupy pod względem potrzeb finansowych się zmienia: rośnie waga segmentu mieszkaniowego, który finansuje się głównie z wpłat klientów, a projekty komercyjne są realizowane w formule joint-venture. Dlatego nie ma planów rolowania obligacji, w tym emisji dla inwestorów detalicznych – z czego Echo lubiło korzystać w poprzednich latach.

Grupa Echo spienięża nieruchomości komercyjne

Jeśli chodzi o sprzedaż aktywów, grupa w I półroczu sprzedała wrocławski biurowiec City2 we Wrocławiu, a niedawno także 30 proc. swoich udziałów w warszawskim biurowcu Office House. Na zgodę UOKiK czeka gigantyczna transakcja zbycia części portfela PRS Resi4Rent za 2,4 mld zł. Echo ma 30 proc. udziałów w platformie.

Grupa prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości w Krakowie: trzech faz kompleksu Brain Park oraz galerii handlowej Libero. W portfelu jest jeszcze 30 proc. udziałów w warszawskiej Galerii Młociny – menedżerowie przekazali, że wciąż trwa wydobywanie potencjału tego obiektu, głównie przez zwiększanie liczby odwiedzających i obrotów najemców. W przyszłym roku zapadną decyzje, czy to już dobry moment na sprzedaż – sama transakcja to raczej perspektywa przełomu lat 2026 i 2027.

W 2026 r. Echo zakończy budowę biurowców w Krakowie i Wrocławiu, zaawansowanie komercjalizacji to 30-40 proc. 

Platforma Resi4Rent będzie kontynuować budowę mieszkań na wynajem. Choć pierwotnym scenariuszem wydawało się wyjście kapitałowe, to po transakcji z Vantage Rent strategia zakłada raczej sprzedawanie pojedynczych bloków lub większych paczek lokali zainteresowanym inwestorom.

Archicom dba o zróżnicowaną ofertę. Z jednej strony ma apartamenty premium pod szyldem Archicom Coll
Nieruchomości
Archicom po konferencji: cel sprzedaży ok. 3 tys. mieszkań podtrzymany

Grupa Echo z coraz większym udziałem mieszkaniówki. Na co jeszcze stawia?

Echo skupia się na zwiększaniu biznesu mieszkaniowego, realizowanego przez notowany oddzielnie na GPW Archicom. W tym roku celuje w sprzedaż 3 tys. mieszkań, a w przyszłym 4 tys. – ambicja jest więc wejście do ekstraklasy. Ma w tym pomóc zwiększanie oferty w segmencie popularnym – na fali poprawy zdolności kredytowej klientów. Grupa buduje w sześciu głównych aglomeracjach poza Trójmiastem, które jest cały czas na radarze i analizowany jest moment wejścia.

Po sprzedaży 5,3 tys. lokali Vantage’owi, platforma R4R ma 1,5 tys. lokali ukończonych, ponadto 2 tys. było w budowie, a ponad 900 w przygotowaniu.

Platforma akademikowa StudentSpace, w której Echo ma 30 proc., skupia się na Warszawie i Krakowie, w tych miastach jest największy potencjał. 1200 łóżek trafi na rynek krakowski za moment, 500 jest w budowie, cel średnioterminowy to 3 tys.

Grupa Echo widzi potencjał rynku biurowego w ścisłym centrum Warszawy

Echo nie rezygnuje z rynku biurowego. – Chcemy być jednym z niewielu graczy, którzy będą w stanie dostarczać biura w ścisłym centrum Warszawy, gdzie podaż jest bardzo mała – powiedział prezes Lindberg. W ramach megainwestycji Towarowa 22 w Warszawie powstał wspomniany biurowiec Office House (32 tys. mkw.) oraz trwa budowa inwestycji mieszkaniowych z segmentu premium: Apartamenty Gutenberga i M7 (Archicom Collection).

W najbliższym czasie ma wystartować realizacja dwóch budynków w formule joint-venture (30 proc. Echo, 70 proc. AFI Europe): wieży biurowej o powierzchni 53,2 tys. mkw. oraz budynku z funkcją mieszkaniową o powierzchni 14,3 tys. mkw. AFI pierwotnie planowało realizację budynków do własnej platformy PRS, ale tę koncepcję porzucono.

Źródło: rp.pl

Firmy Echo Investment Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne Archicom

Paul Gheysens, szef i założyciel Ghelamco, od miesięcy dwoi się i troi, negocjując z belgijskimi ban
e-Wydanie