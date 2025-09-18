Koncentrujemy się na sprzedaży nieruchomości komercyjnych, by – po spłacie kredytów – uzyskać 0,8 mld zł gotówki, którą wykorzystamy na redukcję zadłużenia z tytułu obligacji, na reinwestowanie w nowe projekty oraz na wypłatę dywidend – powiedział podczas konferencji wynikowej Marcin Drozd, wiceprezes ds. finansowych grupy Echo Investment.

Reklama Reklama

Prezes Nicklas Lindberg dodał, że oblicze grupy pod względem potrzeb finansowych się zmienia: rośnie waga segmentu mieszkaniowego, który finansuje się głównie z wpłat klientów, a projekty komercyjne są realizowane w formule joint-venture. Dlatego nie ma planów rolowania obligacji, w tym emisji dla inwestorów detalicznych – z czego Echo lubiło korzystać w poprzednich latach.

Grupa Echo spienięża nieruchomości komercyjne

Jeśli chodzi o sprzedaż aktywów, grupa w I półroczu sprzedała wrocławski biurowiec City2 we Wrocławiu, a niedawno także 30 proc. swoich udziałów w warszawskim biurowcu Office House. Na zgodę UOKiK czeka gigantyczna transakcja zbycia części portfela PRS Resi4Rent za 2,4 mld zł. Echo ma 30 proc. udziałów w platformie.

Grupa prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości w Krakowie: trzech faz kompleksu Brain Park oraz galerii handlowej Libero. W portfelu jest jeszcze 30 proc. udziałów w warszawskiej Galerii Młociny – menedżerowie przekazali, że wciąż trwa wydobywanie potencjału tego obiektu, głównie przez zwiększanie liczby odwiedzających i obrotów najemców. W przyszłym roku zapadną decyzje, czy to już dobry moment na sprzedaż – sama transakcja to raczej perspektywa przełomu lat 2026 i 2027.

W 2026 r. Echo zakończy budowę biurowców w Krakowie i Wrocławiu, zaawansowanie komercjalizacji to 30-40 proc.