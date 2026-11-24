Urząd KNF poinformował jednocześnie, że w przypadku Ślimak Finance sp. z o.o. zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

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Natomiast, jeśli chodzi o DAR-MAKS Dariusz Gierszewski, zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Czytaj więcej Prawo KNF pilnie ostrzega przed nowym „bankiem”. Sprawa trafiła do prokuratury Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych nowy podmiot – Wolbórz Bank Polska. Okazuje się, że nie ma on uprawnień do używa...

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Po wpisaniu dwóch kolejnych podmiotów lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego liczy już 671 pozycji.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych dostępna jest na stronie KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.

KNF nałożył wysokie kary na mBank

We wrześniu KNF utrzymała w mocy nałożone na mBank kary pieniężne w łącznej wysokości ok. 15 mln zł. „Decyzja została wydana w wyniku złożenia przez mBank wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja nie jest prawomocna. mBank może wnieść na nią skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie” - napisano w komunikacie.

Czytaj więcej Banki Dywidendowe żniwa w bankach. Co prognozują analitycy Rekordowe zyski sektora bankowego w 2025 r. mogą przełożyć się na jedne z najwyższych dywidend w historii. Analitycy szacują, że do akcjonariuszy t...

Według KNF mBank dopuścił do współpracy z nieuprawnionymi osobami trzecimi w ramach obsługi klientów, a także nie kwalifikował transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe jako instrumentu finansowego, nie zapewnił ponadto skutecznych mechanizmów kontroli wewnętrznej. Zarzuty dotyczą wyszczególnionych przez Komisję okresów z lat od 2017 do 2024.