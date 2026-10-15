Wolbórz Bank Polska prowadzi działalność za pośrednictwem strony internetowej. Zastrzeżenia KNF dotyczą nazwy, która może sugerować, że użytkownicy mają do czynienia z uprawnioną instytucją bankową.

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Dlaczego KNF zawiadomiła prokuraturę?

Według informacji z listy ostrzeżeń publicznych KNF zawiadomienie skierowano do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim. Dotyczy ono podejrzenia naruszenia art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym:

Tej samej karze podlega, kto, prowadząc działalność zarobkową, wbrew warunkom określonym w ustawie używa w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów "bank" lub "kasa".

O samej karze mówi natomiast art. 171 ust. 1 tej ustawy. Za takie przewinienie grozi grzywna do 20 000 000 zł i kara pozbawienia wolności do lat 5.

O czym informuje lista ostrzeżeń publicznych KNF?

Lista ostrzeżeń publicznych jest dostępna bezpłatnie na oficjalnej stronie KNF. Zawiera informacje o podmiotach, wobec których pojawiły się podejrzenia naruszenia przepisów. Znajdują się tam również informacje o złożonych przez Komisję zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja.

Obecnie na liście znajduje się 668 ostrzeżeń. Urzędnicy apelują, aby przed rozpoczęciem współpracy z nieznaną instytucją finansową sprawdzić, czy figuruje ona w wykazie.