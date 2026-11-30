Materiał powstał we współpracy z PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW – JESIONKA

Lotniska regionalne rozlicza się zwykle z jednej liczby – pasażerów odprawionych w ciągu roku. Czy to uczciwa miara?

Rozumiem tę pokusę, bo to wskaźnik prosty i medialny, ale mimo wszystko przedstawiający znaczenie lotniska dla mieszkańców regionu w wąskim zakresie. Port lotniczy to przede wszystkim strategiczna infrastruktura gospodarcza, która dodatkowo odgrywa lub może odegrać ważną rolę w sytuacjach kryzysowych.

Jak więc mierzyć wagę portu?

Jego wartość mierzy się w decyzjach inwestorów, w tonach obsłużonych ładunków, w miejscach pracy w okolicznych strefach przemysłowych i w pieniądzach, które zostawiają turyści – w naszym przypadku w urokliwych Bieszczadach, Beskidzie Niskim czy na Roztoczu. Nie można też zapomnieć o tym, w jaki sposób lotnisko przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i podmiotów zlokalizowanych w jego najbliższym otoczeniu.

W marcu zaprezentowali państwo raport „Wpływ polskich portów lotniczych na regiony”. Ile według niego wart jest port w Jasionce?

Raport przygotował Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z Polskimi Portami Lotniczymi. Skumulowany wpływ naszego lotniska na polską gospodarkę oszacowano na 3,1 mld zł. Lotnisko bezpośrednio i pośrednio stoi za prawie 2,5 tys. miejsc pracy, a w efekcie katalitycznym za niemal 21,5 tys. kolejnych.

Co kryje się pod pojęciem efektu katalitycznego?

To pojęcie oznacza wszystko to, co dzieje się dlatego, że lotnisko istnieje i prężnie działa w danym regionie. Tym samym bez cienia wątpliwości należy wskazać, że dostępność połączeń lotniczych jest jednym z głównych kryteriów dla zagranicznych, ale też krajowych przedsiębiorców przy wyborze lokalizacji nowych fabryk, centrów badawczo-rozwojowych czy centrów usług wspólnych. Lotnisko daje też możliwość sprawnego transportu towarów o wysokiej wartości, ułatwia utrzymywanie kontaktów biznesowych oraz w razie potrzeby pozytywnie wpływa na mobilność wykwalifikowanych pracowników. Ponadto bezpośrednie połączenia lotnicze otwierają region na turystów zagranicznych i krajowych, co w konsekwencji nakręca pozytywnie lokalną branżę hotelarską, gastronomiczną i kulturalną. Uważam to za najważniejszą część układanki. Tych wszystkich gospodarczych aspektów nie widać z płyty lotniska, ale bez lotniska by ich nie było.

Raport przelicza też pojedynczego pasażera na pieniądze.

Tak, każdemu dodatkowemu pasażerowi przypisuje wzrost regionalnego PKB o ok. 10,5 tys. zł. Każda nowa trasa to tak naprawdę decyzja gospodarcza z policzalnym efektem dla całego województwa, a nie tylko udogodnienie dla podróżnych.

Na początku roku zapowiadał pan przekroczenie 1,3 mln pasażerów. Tak się jednak nie stanie, co się wydarzyło?

W 2025 r. osiągnęliśmy wynik, który oscylował w granicach 1,28 mln obsłużonych pasażerów i rzeczywiście, mimo że ten rezultat można było uznać za coś fantastycznego, to w głębi serca zakładaliśmy, że i ten pułap przekroczymy właśnie w 2026 r. Jednak nie zawsze jest szansa zrealizować optymistyczny i ambitny scenariusz. W biznesie, jak i w życiu, plany ulegają weryfikacji. Nie ukrywam przyczyn, bo są powszechnie znane. W kwietniu br. Grupa Lufthansa zakończyła działalność linii Lufthansa CityLine, która obsługiwała połączenia do Frankfurtu, nie tylko u nas, ale i z wielu innych lotnisk. Dla nas oznacza to utratę ok. 90 tys. pasażerów w skali roku. Znaczną część rejsów ograniczyła też linia SkyUp. Do tego dochodzi niestabilna sytuacja geopolityczna oraz horrendalnie wysokie ceny paliwa lotniczego, które mocno wpływają na decyzje przewoźników oraz touroperatorów operujących z naszego lotniska. W biciu rekordów pasażerskich z pewnością nie pomaga też ostatnimi czasy duża częstotliwość alertów RCB i czasowe zamykanie przestrzeni powietrznej nad naszym lotniskiem przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej na wniosek strony wojskowej.

Czy to sygnał, że popyt na Podkarpaciu słabnie?

Wręcz przeciwnie, i to dla mnie najważniejszy wniosek z tego roku. Przykładowo w sierpniu obsłużyliśmy 142,5 tys. pasażerów, o 8 proc. mniej niż w rekordowym sierpniu 2025 r., ale trzej najwięksi przewoźnicy zanotowali w tym czasie dwucyfrowe wzrosty: Ryanair o 17,6 proc., LOT o 12,7 proc., a Wizz Air o 26,5 proc. Po trzech kwartałach przez lotnisko przewinęło się ponad 934 tys. podróżnych, a w połowie października przyjęliśmy milionowego pasażera i tym samym kolejny rok z rzędu utrzymujemy się w ekskluzywnym gronie „milionerów”, co nas bardzo cieszy. Spadek w statystykach nie wynika ze słabnącego popytu w regionie, lecz z decyzji i okoliczności, na które nie mamy, jako zarządzający spółką, żadnego wpływu.

Co dalej z Frankfurtem?

Rozmawiamy z Grupą Lufthansa o powrocie połączenia do Frankfurtu lub Monachium. Władze województwa oraz regionalni przedsiębiorcy też nas w tym wspierają, za co, korzystając z okazji, chciałbym im serdecznie podziękować. Tak właśnie trzeba działać! Mamy w tych rozmowach mocne argumenty, ale finalna decyzja leży w rękach niemieckiego przewoźnika. Z drugiej strony rynek nie znosi próżni. I jeśli Lufthansa w ciągu roku nie podejmie decyzji o powrocie do Rzeszowa, to może inny przewoźnik sieciowy lub niskokosztowy podejmie próbę operowania w tamtym kierunku. Czas pokaże.

Jaką lekcję wyciąga z tego lotnisko regionalne?

2026 r. potwierdził starą prawdę, że branża lotnicza jest niezwykle wymagająca, ale przede wszystkim wrażliwa na wszelkiego rodzaju uwarunkowania geopolityczne i makroekonomiczne. Dlatego też musimy być przygotowani na tzw. czarne łabędzie, które niespodziewanie mogą mocno skomplikować nam bieżące funkcjonowanie. Dodatkowo, jak w soczewce, widać też, że na turbulencje rynkowe bardziej odporne są duże lotniska mające na swoim terenie zlokalizowane bazy przewoźników regularnych czy czarterowych oraz te, które od lat opierają swój biznes na kilku filarach (połączenia regularne, ruch wakacyjny, cargo czy MRO – serwis samolotów). Wówczas gdy jeden z nich czasowo słabnie, pozostałe utrzymują stabilność całości.

Przez lata mówiło się, że bliskość wschodniej granicy UE to obciążenie dla regionu. Wojna na Ukrainie to zmieniła?

Nie chcę wypowiadać się za władze województwa czy włodarzy poszczególnych lokalnych samorządów. Jeśli zaś chodzi bezpośrednio o moją działkę, to trzeba przyznać, że od 2022 r. nasze lotnisko odgrywa jedną z najważniejszych ról w przepływie pomocy humanitarnej i militarnej dla Ukrainy oraz w obsłudze różnego rodzaju operacji sojuszniczych w ramach NATO. Są tego plusy i minusy. Jest to bez dwóch zdań niezwykle trudne zadanie, które od ponad 4 lat jako lotnisko cywilne staramy się skutecznie realizować. Sami przecieraliśmy szlak na tym odcinku, bo żadne europejskie lotnisko nie miało tego typu doświadczeń, z których można by skorzystać. Myślę jednak, że udowodniliśmy całemu światu, że potrafimy we współpracy ze stroną wojskową profesjonalnie obsługiwać ruch o niewiarygodnej skali i przyjmować największe samoloty transportowe świata, działając przy tym pod dużą presją zewnętrzną. Nasza załoga w krótkim czasie zyskała ogromne międzynarodowe doświadczenie, jakie inne, znacznie większe lotniska wypracowują długimi latami. Bez względu na to, co wydarzy się w przyszłości tego nikt nam nie odbierze.

Jak to wygląda w liczbach?

Dobrze oddaje to jedna liczba z raportu. W 2024 r. przez Jasionkę przeszło 39 tys. ton ładunków, czyli niemal co piąta tona lotniczego cargo w Polsce. To wynik bez precedensu.

Ten ruch ma jednak charakter nadzwyczajny. Co gdy sytuacja się ustabilizuje?

Nie chcę, żeby ten potencjał pozostał wyłącznie wspomnieniem tej wyjątkowej i szalenie wymagającej sytuacji. Zadanie na najbliższe lata polega na tym, aby przekuć zdobyte doświadczenie w trwałą przewagę konkurencyjną. Myślimy o stałych połączeniach cargo, wykorzystaniu w pełni naszej infrastruktury magazynowej, a w razie potrzeby jej rozszerzeniu. Warto pamiętać, że dysponujemy drogą startową o długości 3200 metrów, nowoczesną stacją paliw oraz co istotne własnym wysoce wykwalifikowanym personelem, który bije rekordy, jeśli chodzi o szybkość obsługi największych frachtowców. Nie mamy przy tym żadnych ograniczeń hałasu czy lotów nocnych, cechujących duże lotniska regionalne.

W czym Jasionka chce się specjalizować w segmencie cargo?

Odpowiedź jest prosta i brzmi: ,,We wszystkim tym, co może przynieść lotnisku zwiększenie środków pieniężnych na firmowych kontach bankowych”. A całkiem serio, chociaż w zdaniu powyżej jest sporo prawdy - to oczywiście oprócz obsługi towarów niebezpiecznych, sprzętu high-tech czy środków farmaceutycznych, jesteśmy też bardzo mocno zainteresowani, aby powalczyć na rynku e-commerce, który w ostatnich latach dynamicznie się rozwija na świecie.

W trudniejszym roku wiele firm wstrzymuje inwestycje. Rozumiem, że Lotnisko w Jasionce robi odwrotnie?

Ten rok jest dla nas rzeczywiście trochę trudniejszy niż poprzedni ale bez względu na okoliczności nie zmienia to mojego przekonania, że infrastruktura musi wyprzedzać popyt, oczywiście przy odpowiednim uzasadnieniu ekonomicznym. Lotnisko, które zaczyna rozwijać infrastrukturę dopiero wtedy, gdy brakuje mu przepustowości, zawsze jest spóźnione. Dlatego nie zamierzamy wstrzymywać naszej ofensywy inwestycyjnej, którą od kilku lat skutecznie prowadzimy przy wsparciu i pełnej aprobacie naszych udziałowców: Województwa Podkarpackiego i PPL S.A., za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Najważniejszym projektem pozostaje droga startowa?

Tak. W październiku 2025 r. oddaliśmy do użytku przebudowany 700-metrowy odcinek drogi startowej i przywróciliśmy jej pełną długość, czyli 3200 m. Natomiast 8 września br. zakończyliśmy budowę nowego odcinka równoległej drogi kołowania o długości ok. 1100 m. Łączna wartość tych inwestycji wyniosła ponad 118 mln zł i była współfinansowana przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę” w ramach programu CEF.

Ponadto we wrześniu podpisaliśmy umowę na nadzór inwestorski nad kolejnym etapem przebudowy obejmującym ok. 1800 m drogi startowej wraz z infrastrukturą techniczną. Zakładamy, że prace na tym odcinku zostaną zrealizowane jesienią przyszłego roku bez konieczności zamykania lotniska na kilka miesięcy.

We wrześniu podpisaliście też umowę na nowy wjazd na teren zastrzeżony. Po co lotnisku taka inwestycja?

To projekt ważniejszy, niż mogłoby się wydawać. Nowy wjazd wraz z całą infrastrukturą kubaturową pozwoli nam lepiej zorganizować ruch wewnętrzny w obrębie lotniska oraz dodatkowo wzmocni bezpieczeństwo w zakresie kontroli mienia i osób korzystających z terenu lotniska. Inwestycję chcemy zakończyć najpóźniej w czwartym kwartale 2027 r.

Jak podsumowałby pan ten rok?

Na finalne podsumowania przyjdzie jeszcze czas, ale uważam, że dobiegający końca rok należy ocenić z wszech miar pozytywnie. Niewątpliwie był to czas pełen wyzwań i ciężkiej pracy całego zespołu. Jestem zadowolony z tego, że większość chorobliwie ambitnych założeń zrealizowaliśmy z bardzo dobrym rezultatem, mimo że rzeczywistość rynkowa specjalnie nas nie rozpieszczała.

–rozmawiał Artur Osiecki

Materiał powstał we współpracy z PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW – JESIONKA