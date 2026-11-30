Partner rozmowy: TETRA PAK

Producenci żywności mierzą się z coraz szybciej zmieniającymi się preferencjami konsumentów, bardziej złożonymi recepturami i rosnącymi wymaganiami środowiskowymi. Jak te trendy zmieniają sposób projektowania i wprowadzania produktów na rynek?

Jednym z najbardziej widocznych trendów jest rosnąca popularność produktów funkcjonalnych, szczególnie tych wzbogacanych w białko. Pojawiają się one w coraz większej liczbie kategorii żywności. Dobrym przykładem są napoje sportowe, do których dodaje się już nie tylko białko, ale także błonnik i inne składniki funkcjonalne.

Aby odpowiedzieć na te zmiany, musimy umieć przewidywać przyszłe potrzeby konsumentów. To trudne zadanie, ale pomaga nam globalna obecność – działamy na ok. 160 rynkach. Możemy obserwować trendy w różnych krajach i wykorzystywać zdobyte doświadczenia we współpracy z producentami. Szczególnie dynamiczny jest pod tym względem rynek amerykański.

Zmienia się również sposób konsumpcji. Coraz więcej produktów spożywamy poza domem, dlatego rośnie znaczenie odpowiednich formatów i funkcjonalności opakowań. Nie wystarczy już dostarczyć producentowi maszyn i opakowań. Chcemy uczestniczyć w całym procesie tworzenia produktu. W tym celu zapraszamy klientów do naszych centrów innowacji, gdzie wspólnie rozwijamy pomysły, opracowujemy receptury i testujemy gotowe produkty. Dysponujemy liniami pilotażowymi, które pozwalają przygotować produkt w warunkach zbliżonych do przemysłowych, a następnie ocenić jego smak i właściwości. Dzięki temu od pomysłu do testów można przejść w stosunkowo krótkim czasie.

Równocześnie trzeba zadbać o elastyczność wyposażenia fabryk. Linie produkcyjne powinny umożliwiać stosunkowo łatwą zmianę receptur, sposobu mieszania składników czy formatów opakowań. To warunek sprawnego reagowania na zmiany rynkowe.

Czy producenci muszą dziś dostosowywać swoje portfolio znacznie częściej niż jeszcze kilka lat temu?

Tak. Zmiany mogą następować nawet co kwartał. Oczywiście przemysłowa produkcja wymaga stabilności i odpowiedniej skali, dlatego nie można nieustannie przebudowywać całego procesu. Potrzebne są jednak rozwiązania pozwalające testować nowe produkty i wprowadzać modyfikacje bez konieczności wymiany całej infrastruktury.

Widzimy, że nasi klienci stają się coraz bardziej elastyczni. Przykładowo w naszym ośrodku rozwoju koncepcji produktowych w szwedzkim Lund możemy wspólnie z producentem opracować recepturę, przygotować produkt, spróbować go i wprowadzić potrzebne korekty. Następnie klient podejmuje decyzję o dalszych krokach.

Pracujemy także nad portfelem przyszłych innowacji – nie tylko na poziomie ogólnych koncepcji, ale również konkretnych receptur i produktów gotowych do wdrożenia. Nie wszystkie odniosą sukces, dlatego ważne jest testowanie i szybkie wyciąganie wniosków.

Tetra Pak chce być dla producentów żywności nie tylko dostawcą maszyn i opakowań, ale także partnerem technologicznym. Co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim chcemy dostarczać klientom innowacje i pomagać im oceniać inwestycje z perspektywy całkowitego kosztu posiadania (ang. TCO). Naszą rolą jest wspólne rozwijanie kolejnych produktów, a nie wyłącznie sprzedaż urządzeń. Proces zaczyna się znacznie wcześniej niż na etapie zakupu maszyn. Wspólnie z producentami analizujemy potrzeby konsumentów, opracowujemy koncepcje, testujemy je i przygotowujemy do wprowadzenia na rynek. Obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami zawierającymi białko, błonnik czy składniki wspomagające nawodnienie. Naszym zadaniem jest pomagać klientom przekładać te potrzeby na konkretne rozwiązania produkcyjne.

Wprowadzanie nowych produktów wiąże się jednak z ryzykiem. Jak ograniczyć koszty nieudanych premier rynkowych?

Warto zacząć od wykorzystania istniejącej infrastruktury. Niektóre innowacje wymagają dużych inwestycji w linie produkcyjne, ale nie zawsze trzeba od razu ponosić takie nakłady. Można skorzystać z modelu co-packingu lub produkcji kontraktowej, aby przetestować produkt na rynku przy ograniczonym zaangażowaniu kapitału.

W przypadku większych producentów kluczowa jest natomiast elastyczność posiadanych urządzeń. Linie powinny być projektowane tak, aby można je było w przyszłości przebudować i dostosować do nowych potrzeb. Wielu naszych klientów w Europie Środkowo-Wschodniej korzysta już z takich rozwiązań. Czasami wystarczy zmienić format opakowania albo dodać niewielki moduł do części przetwórczej. Modernizacja istniejącej instalacji jest często znacznie tańsza niż budowa całkowicie nowej linii. Dlatego tak ważne jest uwzględnianie przyszłych potrzeb już na etapie projektowania inwestycji.

Jak zatem projektować fabryki, aby nadążały za zmianami rynkowymi, ale nie wymagały nadmiernych nakładów inwestycyjnych?

Najważniejsze jest znalezienie równowagi między elastycznością a kosztami. Można od razu zbudować bardzo rozbudowaną instalację, uwzględniając wszystkie potencjalne przyszłe potrzeby. To jednak oznacza wysokie nakłady, a część urządzeń może przez długi czas pozostawać niewykorzystana. Dlatego wspólnie z klientami analizujemy możliwe kierunki rozwoju i planujemy linie tak, aby można je było stopniowo rozbudowywać. Zamiast inwestować od razu we wszystko, lepiej przewidzieć możliwość dodania kolejnych modułów wtedy, gdy pojawi się rzeczywista potrzeba.

Dotyczy to również pakowania. Jeżeli producent kieruje produkt do konsumentów spożywających go poza domem, dobrym rozwiązaniem może być np. opakowanie o pojemności 300 ml z zakrętką. Nie musi od razu uruchamiać pełnej gamy formatów. Powinien jednak mieć plan, jak rozwijać ofertę w kolejnych latach, bazując na początkowej inwestycji.

Przejdźmy do sztucznej inteligencji. Które zastosowania AI, automatyzacji i analityki danych przynoszą już przemysłowi spożywczemu wymierne korzyści?

Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, ale nie jest uniwersalnym rozwiązaniem wszystkich problemów. Nie zastąpi sprawnych systemów zarządzania, dobrze zorganizowanych procesów ani odpowiedniej jakości danych. Aby skutecznie wykorzystywać AI, trzeba najpierw uporządkować informacje. W wielu firmach dane istnieją, ale są rozproszone w różnych systemach i trudno je wykorzystać w sposób całościowy. Z tym problemem mierzymy się również my.

Dlatego jednym z najważniejszych kierunków naszych działań jest rozwój automatyzacji i cyfryzacji. Wiele zakładów ma już zautomatyzowane poszczególne urządzenia, ale brakuje platformy integrującej całą fabrykę. Dopiero połączenie wszystkich elementów pozwala w pełni wykorzystać potencjał analityki danych i sztucznej inteligencji.

Opracowaliśmy w tym celu platformę Tetra Pak Factory OS, którą można zintegrować z infrastrukturą całego zakładu. Pozwala ona gromadzić dane z różnych etapów produkcji. Co istotne, nie ogranicza się do urządzeń Tetra Pak – można podłączać również maszyny innych dostawców, w tym konkurencyjnych producentów, jeśli mają odpowiednie możliwości komunikacji. Dzięki temu powstaje wspólna baza informacji, na której można budować kolejne rozwiązania oparte na AI. To właśnie uporządkowanie i integracja danych są warunkiem uzyskania rzeczywistych korzyści z tej technologii.

W przemyśle spożywczym niezmiennie najważniejsze pozostaje jednak bezpieczeństwo żywności. Sztuczna inteligencja nie może zastąpić odpowiedzialności człowieka. Może dostarczać dane, sygnalizować problemy i wskazywać obszary wymagające interwencji, ale decyzje dotyczące krytycznych etapów produkcji muszą pozostawać pod ludzkim nadzorem.

Czy w takim razie rozwój AI i robotyzacji doprowadzi do ograniczenia zatrudnienia w fabrykach spożywczych?

Nie spodziewam się radykalnego zmniejszenia liczby pracowników. Zmieni się natomiast charakter ich pracy i wymagane kompetencje. Na linii produkcyjnej, która obejmuje przetwarzanie surowca, pakowanie i magazynowanie, nadal jest wiele punktów wymagających ludzkiej interwencji. Nawet tam, gdzie wykorzystuje się roboty do prac manualnych, ludzie pozostają niezbędni do nadzorowania procesów i reagowania na nieprzewidziane sytuacje. Dziś na typowej linii może pracować od trzech do pięciu osób odpowiedzialnych za kontrolę jej działania.

Duże znaczenie będzie miała konserwacja predykcyjna. Zamiast naprawiać urządzenia po awarii, będziemy mogli przewidywać problemy i podejmować działania zapobiegawcze. To oznacza mniej przestojów i większą produktywność.

Dzięki analizie danych można będzie również wcześniej wykrywać wzorce wskazujące na potencjalne problemy jakościowe. W przyszłości urządzenia będą prawdopodobnie w coraz większym stopniu samodzielnie korygować swoje działanie. Nie oznacza to jednak, że człowiek przestanie być potrzebny.

Operatorzy będą po prostu wykonywać inne zadania. Zamiast koncentrować się przede wszystkim na obserwacji linii, będą w większym stopniu analizować dane i podejmować na ich podstawie decyzje. Podobną zmianę obserwujemy już w codziennej pracy biurowej. AI może pomóc przygotować prezentację, ale człowiek nadal odpowiada za jej treść i przekaz.

Jak ocenia pan pozycję Polski w europejskim przemyśle spożywczym? Rosnące koszty pracy, energii i surowców sprawiają, że model konkurencji oparty głównie na niskich kosztach jest coraz trudniejszy do utrzymania. Co powinno się zmienić?

Polska jest niezwykle ważnym uczestnikiem europejskiego systemu żywnościowego. Ma silną pozycję eksportową i wiele znakomitych przedsiębiorstw, które potrafią produkować na wysokim poziomie. Niedawno jeden z moich kolegów z Korei Płd. i Japonii przesłał mi zdjęcie wykonane w zakładzie recyklingu, który uruchamiamy w Korei. Pokazał na nim opakowanie jednego z polskich producentów, które trafiło na tamtejszy rynek. To dobry przykład tego, jak daleko docierają polskie produkty.

Przez lata przewagą Polski były niskie koszty produkcji połączone z wysoką wydajnością. Uważam, że perspektywy eksportowe pozostają bardzo dobre, ale utrzymanie konkurencyjności będzie wymagało kolejnego etapu rozwoju. Kluczowe znaczenie będą miały automatyzacja i cyfryzacja. Niedobór pracowników sprawia, że coraz trudniej opierać rozwój wyłącznie na dostępności siły roboczej. Konieczne są także dalsze inwestycje w innowacje i dostosowywanie oferty do zmieniających się preferencji konsumentów.

Polscy producenci mają już dobrą reputację pod względem jakości, ale ten atut trzeba dalej wzmacniać. Nie wystarczy konkurować ceną surowców. Trzeba modernizować zakłady i poprawiać efektywność całego procesu produkcyjnego.

Jak duży potencjał oszczędności może przynieść taka modernizacja?

Bardzo duży. W nowych instalacjach przetwórczych, w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami, można niemal o połowę ograniczyć emisję CO² i zużycie wody potrzebnej do wyprodukowania tej samej ilości mleka lub innego produktu. W wielu zakładach nadal funkcjonują stosunkowo stare urządzenia, dlatego modernizacja będzie ważnym elementem dalszego rozwoju sektora. Powinna iść w parze z automatyzacją i cyfryzacją.

Polska ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, ale musi kontynuować proces modernizacji, który już od lat zachodzi w jej przemyśle spożywczym.

Jak ważnym rynkiem jest Polska dla Tetra Pak na tle innych państw europejskich?

Polska jest dla nas jednym z najważniejszych rynków w Europie i największym rynkiem Tetra Pak w Europie Wschodniej. To rynek innowacyjny, który wyznacza dobre tempo rozwoju nowych rozwiązań i zmian w preferencjach konsumentów. Ma dla nas strategiczne znaczenie.

Zbliża się koniec roku. Jakich zmian spodziewa się Pan w polskim przemyśle spożywczym w 2027 roku?

Myślę, że w 2027 roku będziemy obserwować bardziej selektywne podejście do inwestycji. Polscy producenci żywności nadal mają duży potencjał rozwoju, ale przy podejmowaniu decyzji coraz większe znaczenie będzie miało to, jak szybko i w jakim stopniu inwestycja przełoży się na poprawę efektywności i konkurencyjności. Nie spodziewam się, aby firmy całkowicie rezygnowały z rozbudowy mocy produkcyjnych. Sądzę jednak, że coraz częściej będą zadawać sobie pytanie, czy rzeczywiście potrzebują kolejnej linii, czy mogą uzyskać więcej z infrastruktury, którą już posiadają.

Uważam, że w 2027 roku przewagę będą budować przede wszystkim ci producenci, którzy potrafią połączyć dwa obszary: rozwój produktów odpowiadających na potrzeby rynku oraz inwestycje w bardziej wydajną i elastyczną produkcję. To właśnie w takim kierunku, moim zdaniem, powinien rozwijać się polski przemysł spożywczy.

Przejdźmy do recyklingu opakowań. W Polsce wciąż nie zbiera się wystarczającej ilości opakowań kartonowych po napojach i mleku. Jak ocenia pan obecny system?

Opakowania kartonowe są już zbierane w Polsce, m.in. w żółtych pojemnikach, ale skala zbiórki nadal jest niewystarczająca. Jako branża mamy ambitny cel: osiągnięcie 55-procentowego efektywnego poziomu recyklingu do 2035 r. Aby go zrealizować, trzeba prawdopodobnie zbierać około 70-75 proc. opakowań wprowadzanych na rynek. Nad zwiększeniem poziomu zbiórki pracujemy wspólnie z innymi uczestnikami branży.

Polska ma już odpowiednią infrastrukturę. W Ostrołęce w zakładzie Stora Enso działa linia, na której odzyskiwane są włókna celulozowe oraz pozostałe frakcje materiałowe. Włókna można ponownie wykorzystywać do produkcji różnych wyrobów. Na Podlasiu funkcjonuje również zakład Plastigram, który zajmuje się przetwarzaniem pozostałej części materiału opakowaniowego – połączenia polimerów i aluminium.

Z punktu widzenia infrastruktury jesteśmy więc dobrze przygotowani. Mamy moce, które pozwalają przetwarzać znacznie większe ilości opakowań. Uważam nawet, że Polska mogłaby w przyszłości stać się regionalnym centrum recyklingu, obsługującym również większość sąsiednich krajów. Warunkiem jest jednak zwiększenie poziomu zbiórki. Warto rozważyć ustanowienie w przepisach konkretnych celów dotyczących opakowań kartonowych do płynnej żywności. Doświadczenia innych krajów pokazują, że przy odpowiednio wysokim poziomie zbiórki można osiągnąć 55-procentowy poziom recyklingu.

Które kraje europejskie powinny być dla Polski wzorem?

Warto przyjrzeć się przede wszystkim Belgii, Holandii i Niemcom. Dobre wyniki osiąga również Hiszpania, ale szczególnie polecam przykład Belgii, gdzie poziom zbiórki jest bardzo wysoki. Najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej ilości opakowań trafiających do systemu. Sam recykling jest stosunkowo prostszy, jeśli wcześniej uda się zorganizować skuteczną zbiórkę.

Chorwacja rozwija inny model – rozważa wprowadzenie systemu kaucyjnego dla opakowań kartonowych, wykorzystującego automaty do ich zwrotu. Konsument płaciłby kaucję przy zakupie, a następnie odzyskiwał ją po zwróceniu opakowania. Oba rozwiązania mogą funkcjonować skutecznie. Belgia stosuje system podobny do polskiego, który również przynosi dobre rezultaty.

A jak na tym tle wypadają pańska ojczysta Dania, i Szwecja, czyli kraj, z którego wywodzi się Tetra Pak?

Pochodzę z Danii, ale przez cztery lata pracowałem również w Szwecji, gdzie odpowiadałem za działalność Tetra Pak w regionie Europy Północnej. W Szwecji opakowania kartonowe zbierane są razem z makulaturą. System selektywnej zbiórki jest tam bardziej rozbudowany niż w Polsce. Problem polega jednak na tym, że opakowania kartonowe stanowią stosunkowo niewielką część bardzo dużego strumienia makulatury. Wraz z rozwojem handlu internetowego ilość zbieranych kartonów gwałtownie rośnie, a opakowania po napojach stanowią tylko niewielki udział w tej frakcji. Dlatego wyzwaniem w Szwecji jest odpowiednie sortowanie. W Danii system jest natomiast bardziej zbliżony do polskiego. Opakowania trafiają do frakcji określanej jako lekkie opakowania, co odpowiada rozwiązaniu stosowanemu w Polsce w przypadku żółtych pojemników.

–rozmawiał Artur Osiecki

Partner rozmowy: TETRA PAK