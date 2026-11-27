Materiał we współpracy: NFOŚiGW

– Skuteczności funduszy europejskich nie mierzy się samą wydatkowaną kwotą, ale przede wszystkim tym, jak dzięki nim poprawia się jakość środowiska i jakość życia społeczeństwa – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), inaugurując VIII Forum Energia–Efekt–Środowisko. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Pomocy Technicznej FEnIKS.

Prezes przypomniała, że fundusze UE od ponad dwóch dekad odgrywają fundamentalną rolę w transformacji miast, samorządów, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Obecnie, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), NFOŚiGW dysponuje budżetem sięgającym 32 mld zł, z których znaczna część już pracuje w gospodarce. Wśród głównych kierunków wsparcia prezes funduszu wymieniła budowę wysokosprawnej kogeneracji i magazynów energii, gospodarkę wodno-ściekową (ponad 80 umów w tym roku), rozwój gospodarki obiegu zamkniętego i modernizację PSZOK-ów (ponad 30 umów) oraz poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych. Szczególne miejsce zajmuje adaptacja do zmian klimatu z rekordowym budżetem ponad 2 mld euro i ponad 100 umowami m.in. na odbetonowanie terenów miejskich i tworzenie zielonej infrastruktury.

– Rolą narodowego funduszu nie jest jedynie dystrybucja pieniędzy, ale przede wszystkim kompleksowe wspieranie beneficjentów w pozyskiwaniu dofinansowania i tworzeniu dobrych wniosków. Pomaga w tym m.in. prowadzony od ponad dziesięciu lat Program Doradztwa Energetycznego oraz dostarczanie środków krajowych na współfinansowanie inwestycji – mówiła Zawadzka-Stępniak. – Zależy nam na tym, by te projekty zmieniały rzeczywistość samorządów i firm, przynosząc twarde, mierzalne efekty ekologiczne – dodała.

Sławomir Ćwik, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zwrócił uwagę na powszechność i skalę przedsięwzięć realizowanych przy współudziale NFOŚiGW. Wskazał, że logotypy funduszu i funduszy europejskich są dziś na większości dokumentów inwestycyjnych z zakresu ciepłownictwa, sieci wodno-kanalizacyjnych czy infrastruktury energetycznej.

– Budżet, którym dysponuje NFOŚiGW, jest porównywalny z budżetami wielu mniejszych państw – zauważył Sławomir Ćwik. – To obrazuje skalę wyzwań oraz ogromną odpowiedzialność za sprawne wykorzystanie środków europejskich dla zmiany Polski na lepsze – podkreślił.

Kluczowym punktem wydarzenia był panel „Inwestycje dla energii i środowiska. Od unijnego wsparcia do realnych zmian”, w którym udział wzięli beneficjenci oraz przedstawiciele instytucji publicznych i eksperci.

Nawiązując do celów FEnIKS-a, Dorota Zawadzka-Stępniak wyjaśniła filozofię działania NFOŚiGW na przykładzie programu „Czyste powietrze”, największego wśród projektów prowadzonych przez fundusz. Jak mówiła, podpisano już niemal milion umów na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. – Tym różnimy się od sektora bankowego, że kupujemy efekt ekologiczny i społeczny, a nie tylko dystrybuujemy środki. Chcemy, by każde zainwestowane euro generowało jak największą poprawę jakości życia i zdrowia obywateli – podkreśliła prezes NFOŚiGW. Przypomniała również o szerokim zapleczu doradczym – ponad 100 ekspertach w całym kraju, punktach gminnych oraz nowym programie ELENA, wspierającym przygotowanie projektów w ciepłownictwie i budynkach. Podkreśliła, że dostarczanie rzetelnych danych o środowisku jest kluczowym elementem walki z dezinformacją klimatyczną.

Hanna Kończal, główny inspektor ochrony środowiska, wskazała, że fundusze UE pozwalają na bezprecedensowy rozwój Państwowego Monitoringu Środowiska – od zakupu mobilnych laboratoriów i nowoczesnej aparatury przez badanie hałasu komunikacyjnego czy promieniowania elektromagnetycznego, po cyfryzację baz danych i pilotażowy monitoring owadów zapylających. – Wsparcie ze środków UE dla realizacji naszych zadań jest nie do przecenienia. Podnosimy jakość danych i cyfryzujemy bazy nie dla siebie, ale po to, by przekazywać społeczeństwu rzetelne informacje w sposób prosty i zrozumiały – mówiła.

Praktyczne efekty unijnego wsparcia na przykładzie samorządu zaprezentował Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający ds. Zielonego Gdańska. Omówił rozbudowany system retencji miejskiej (ponad 300 ogrodów deszczowych, wymogi retencyjne dla deweloperów, zbiorniki retencyjne z celem 1 mln m sześc. do 2030 r.) oraz funkcjonowanie nowej instalacji termicznego przekształcania odpadów. – Naszą rolą jest pokazywanie mieszkańcom bezpośrednich korzyści z inwestycji. Przy gdańskiej spalarni odpadów wykazaliśmy, że bez niej koszty gospodarki odpadami byłyby dla mieszkańców wyższe o 70 mln zł rocznie – tłumaczył.

Z kolei Karolina Paulewicz-Bazała, dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych działającego w strukturze Lasów Państwowych, omówiła ewolucję unijnych projektów retencyjnych w lasach, o wartości przekraczającej 1 mld zł. Wskazała na przejście od punktowych zbiorników do kompleksowej retencji krajobrazowej i podziemnej realizowanej wspólnie z nauką i NGO. – Środki unijne są świetnym katalizatorem zmian. Pozwoliły nam odejść od pojedynczych zadań i wprowadzić kompleksowe podejście krajobrazowe w skali całego kraju – podkreśliła.

O efektach FEnIKS-a w branży wodno-kanalizacyjnej mówiła Anna Graczyk, wiceprezes spółki Aquanet z Poznania. Firma pozyskała z programu ok. 450 mln zł, przeznaczając je na modernizację stacji uzdatniania, inteligentny podział sieci na strefy zasilania redukujący straty wody i energii, a także odzysk wód popłucznych (powstają podczas płukania filtrów w procesie uzdatniania wody). Jak mówiła, dzięki temu ostatniemu projektowi Aquanet jest w stanie odzyskać tyle czystej wody, ile wynosi zapotrzebowanie 13–14-tys. miasta. – To konkretna optymalizacja zasobów i realny wkład w ochronę klimatu – zaznaczyła.

Karolina Grotowska, starsza analityczka w Programie Europejskim think tanku Forum Energii, podała, że w latach 2020–2025 na polską transformację zakontraktowano ze środków UE rekordowe 135 mld zł. Wskazała, że kluczowym wyzwaniem jest dalsze wsparcie mniejszych samorządów i MŚP w przygotowaniu wniosków.

– Sama dostępność funduszy nie wystarczy, jeśli zabraknie dobrze przygotowanych projektów. Dalszy rozwój doradztwa technicznego, takiego jak program ELENA, będzie decydujący dla sprawnego wykorzystania środków w kolejnych latach – podsumowała ekspertka.

—Jeremi Jędrzejkowski

Materiał we współpracy: NFOŚiGW