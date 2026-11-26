Polska turystyka przeżywa prawdziwy boom. We wrześniu przyjechało 854 tys. turystów z zagranicy, z czego 733 tys. zostało na co najmniej jedną noc – podał GUS. To rekordowy wynik podsumowujący bardzo udane cztery miesiące branży.

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Łącznie – od czerwca do września – odnotowaliśmy 3,92 mln cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w celach turystycznych. To aż o 23 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Również całościowo ten rok wygląda lepiej niż poprzedni. Od stycznia do września odwiedziło nas 7,3 mln turystów zagranicznych, czyli o ponad 9 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Jeśli taki trend utrzymałby się do grudnia, to w całym roku Polska odnotowałaby ok. 9,7 mln cudzoziemców spędzających tu urlop. Rok 2025 zakończył się na poziomie 8,9 mln.

Polska staje się turystyczną potęgą. Wyprzedzamy Portugalię

Goście z zagranicy stanowią ok. 25 proc. wszystkich turystów korzystających z oferty noclegowej w Polsce. To proporcje odbiegające od niektórych najbardziej popularnych krajów turystycznych jak Grecja, Chorwacja czy Portugalia. Ogromny rynek wewnętrzny sprawia, że w 2025 r. GUS zaraportował w polskim sektorze turystycznym aż 42,7 mln osób, z czego 33 mln korzystało z co najmniej jednego noclegu w obiektach grupowego zakwaterowania. Z tej liczby Polacy odpowiadali za – odpowiednio – 31 mln i 25,3 mln.

Nasz rynek turystyczny jest dziś 8. największym w Unii Europejskiej, a pod względem udzielonych noclegów – turystom z Polski i zagranicy – przewyższamy już nawet Portugalię.

– Mimo że pogoda, zwłaszcza w lipcu, nie zawsze sprzyjała krajowym wyjazdom, sezon wakacyjny zakończył się bardzo dobrym rezultatem. Widać wyraźnie, że zainteresowanie wypoczynkiem w Polsce pozostaje silne, a rynek zachowuje dużą odporność nawet przy mniej sprzyjających warunkach – komentuje Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej (POT).

W szczycie sezonu, tj. w lipcu i sierpniu, liczba turystów zagranicznych wzrosła o 5,7 proc., a liczba udzielonych im noclegów o 8,4 proc. Zdaniem POT świadczy to o tym, że cudzoziemcy nie tylko częściej wybierają Polskę jako swój kierunek wakacyjny, ale także zostają u nas na dłużej niż jeszcze rok wcześniej.

Niemcy pokochali polskie wybrzeże. Decydują ceny i bezpieczeństwo

Wśród cudzoziemców największą grupę odwiedzających Polskę stanowią Niemcy. W całym zeszłym roku było ich 1,96 mln (22 proc. turystów zagranicznych), z kolei w czterech miesiącach letnich tego roku 873 tys. (również 22 proc.). Turyści zza Odry wybierają przede wszystkim wypoczynek nad Bałtykiem, głównie w województwie zachodniopomorskim.

Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, Hanna Mojsiuk, w rozmowie z nami wskazuje na główne czynniki – oprócz bliskości geograficznej do zachodniej granicy – które sprawiają, że Międzyzdroje, Kołobrzeg czy Świnoujście są dziś tak popularne wśród niemieckich wczasowiczów.

– Pierwsza kwestia to relatywnie niskie ceny. Dla Polaków takie stwierdzenie może wydawać się trudne do zrozumienia, ale cudzoziemcy bywają zdumieni proporcją ceny do jakości usług turystycznych takich jak obsługa hotelowa czy gastronomia – zauważa.

– Po drugie bezpieczeństwo. To nasz najważniejszy atut, który sprawia, że Polska rośnie na mapie międzynarodowej turystyki, jako kraj czysty, spokojny, bezpieczny i przyjazny – dodaje.

Województwo zachodniopomorskie to, obok małopolskiego i mazowieckiego, region najchętniej odwiedzany przez gości z zagranicy.

Uciekają przed upałami. Chłodny Bałtyk staje się atutem

Z danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że najczęściej noclegów w naszym kraju w popularnych portalach internetowych szukali użytkownicy z Niemiec, Czech, Ukrainy, Litwy i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie znacząco rośnie zainteresowanie urlopem nad Wisłą ze strony Hiszpanów (wzrost wyszukiwani noclegów o 53 proc.), Włochów (o 37 proc.) i Słowaków (o 33,5 proc.). Wzmożone zainteresowanie Polską ze strony mieszkańców południowej Europy może być związane ze zjawiskiem tzw. coolcation, czyli szukaniem letniego wytchnienia w krajach o łagodniejszym klimacie.

– Okazuje się, że to, na co często narzekamy, staje się naszym atutem. Rośnie liczba turystów, dla których chłód Bałtyku to idealne rozwiązanie w czasie upałów panujących w ich krajach – zauważa w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Magdalena Krucz, prezes POT.

O tym, że klimat i pogoda nie muszą być ciężarem dla polskiej oferty turystycznej, przekonuje również prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Jak wskazuje, popularność pasa nadmorskiego wśród cudzoziemców wzrosła już na tyle, że lokalni przedsiębiorcy z branży hotelowo-gastronomicznej, transportowej czy handlu detalicznego zarabiają na zagranicznych gościach przez cały rok, a nie tylko w wakacyjnym szczycie.

– Mamy produkty całoroczne jak np. nadbałtyckie morsowanie czy wysokiej klasy hotelowe obiekty lub condohotele. Przykładowo: tegoroczne Andrzejki nad Bałtykiem są już niemal wyprzedane – mówi Mojsiuk. Dodaje, że wśród gości bałtyckich kurortów coraz więcej widać Hiszpanów, Chorwatów oraz turystów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przewiduje się, że w kolejnych latach wzrośnie liczba przyjazdów z odległych kierunków, m.in. z Korei Płd. i Indii.

Nie tylko Kraków i Gdańsk. Polska chce przyciągać do mniej znanych regionów

Narodowa agencja turystyczna planuje w 2027 r. kilka działań, które mają dodatkowo zwiększyć napływ turystów zagranicznych i dodatkowo nakręcać sektor usług.

– W przyszłym roku będziemy nadal promować slow travel. To odpowiedź na rozwijające się trendy, takie jak poszukiwanie spokoju, kontaktu z naturą, relaksu i wytchnienia w czasie urlopu – mówi nam prezes POT.

– Postawimy też na promocję nowych, mniej oczywistych kierunków. Poza naszymi turystycznymi hitami, takimi jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk, coraz większym zainteresowaniem cieszą się mniej znane miejsca jak Lubelszczyzna, Podkarpacie czy Podlasie. Będziemy ten trend wspierać – dodaje.

Rosnącą popularność wschodniej Polski widać we wspomnianych badaniach – największy wzrost liczby poszukiwanych noclegów w polskich regionach odnotowało bowiem Podlasie (o 37,2 proc.).

Komentując najnowsze dane GUS o ruchu turystycznym, szefowa POT mówi wręcz o „złotej erze polskiej turystyki”. Pytana o ryzyka dla branży i potencjalny odpływ gości z zagranicy wskazuje na sytuację międzynarodową oraz ewentualne zakłócenia w ruchu lotniczym.

– To wydarzenia, na które nie mamy wpływu. Niemniej pracujemy nad tym, żeby co najmniej utrzymać tegoroczne wyniki, a najlepiej co roku je poprawiać. Naszą ambicją jest wejść do ścisłej europejskiej czołówki – zapowiada plany na kolejne lata prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Sektor turystyczny w ostatnich latach rośnie równie szybko jak cała polska gospodarka. Również na tle Europy. Według danych Eurostatu w całej UE liczba noclegów w I połowie tego roku wzrosła o 1,7 proc., podczas gdy w Polsce o 5,2 proc., czyli wzrost był ponad trzykrotnie szybszy.

Prawie 10 mln osób, które w tym roku przyjadą do Polski w celach turystycznych, oznaczać będzie ponad 60-proc. wzrost od 2016 r. Trend 10-letni potwierdza też obserwacje specjalistów, że Polska stała się uniwersalnym miejscem do spędzania urlopu. W 2016 r. w najsłabszym turystycznie miesiącu – lutym – odnotowaliśmy niecałe 310 tys. przyjazdów. W tym roku było to już 552 tys., a więc wynik zbliżony do maja 2016 r.