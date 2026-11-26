Z tego artykułu dowiesz się: Które czynniki ekonomiczne zdecydują o dalszym wzroście inflacji i jej wpływie na domowe budżety.

Jakich działań w polityce pieniężnej należy oczekiwać w obliczu rosnącej presji inflacyjnej.

Dlaczego nadchodzące wybory parlamentarne stanowią jedno z głównych ryzyk dla inwestorów i gospodarki.

Jakie skutki dla rynków finansowych może przynieść próba postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu.

Co powinna zrobić w najbliższym czasie Rada Polityki Pieniężnej? Wasza prognoza to jedna podwyżka stóp na początku przyszłego roku.

Inflacja bazowa zaskoczyła w dół, ale popyt konsumpcyjny w Polsce pozostaje silny. Spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach będzie nadal wyraźnie rósł, a gospodarstwa domowe zmniejszą nieco skłonność do oszczędzania i wykorzystają zgromadzone wcześniej oszczędności, by wesprzeć popyt konsumpcyjny. W takiej sytuacji przenoszenie się impulsu kosztowego związanego z wyższymi cenami surowców energetycznych powinno być w najbliższych miesiącach bardziej widoczne. To oznacza, że inflacja bazowa nieco wzrośnie.

Reklama Reklama

Jednocześnie w projekcji inflacyjnej NBP powrót inflacji do celu jest dość odległy, nawet, gdybyśmy wyłączyli wpływ wyższych cen energii i zakończenia programu CPN. Podkreślam: nie do przedziału dopuszczalnych odchyleń wokół celu, czyli 1,5–3,5 proc., tylko w pobliże celu, a więc 2,5 proc. To trzeba w tej chwili bardzo mocno zaznaczać, bo mamy do czynienia w tej sprawie z narastającą dezinformacją.

Mamy też dość atypowe zachowanie cen żywności. Naszym zdaniem październik był ostatnim miesiącem z deflacją w tej kategorii, spodziewamy się dość znaczącego przyspieszenia wzrostu cen żywności w najbliższych kwartałach. Proinflacyjne jest też odnotowane w ostatnich miesiącach wyraźne osłabienie kursu złotego, które może się pogłębić, jeśli krajowe stopy procentowe nie wzrosną.

Presja inflacyjna nie jest bardzo wysoka, ale z perspektywy banku centralnego powinna być ona oceniana jako nadmierna, bo w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja najprawdopodobniej ukształtuje się wyraźnie powyżej celu NBP. Wymaga to korekty polityki pieniężnej. Nie znaczącej, ale takiej, która byłaby wyraźnym sygnałem, że takie długotrwałe odchylenia inflacji od celu nie są akceptowane przez bank centralny.

Nawet jeśli mieszczą się w przedziale dopuszczalnych odchyleń?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której inflacja jest cały czas na poziomie 3,4 proc. Mieści się wówczas w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu, ale oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw stopniowo zbiegają do 3,4 proc. i utrwalają się na tym poziomie. Zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych na poziomie wyraźnie wyższym od celu RPP utrudnia obniżenie inflacji do 2,5 proc. Na perspektywę długotrwałego utrzymywania się inflacji wyraźnie powyżej 2,5 proc. bank centralny powinien zatem zareagować zacieśnieniem polityki pieniężnej.

Przygotowując prognozę stóp procentowych w najbliższych kwartałach kierujemy się jednak przede wszystkim oceną funkcji reakcji RPP. Innymi słowy, odpowiadamy na pytanie, co RPP zrobi, a nie co powinna zrobić. Rada nie chce podnosić stóp procentowych, a większość członków Rady ma elastyczny stosunek do celu inflacyjnego – rozumie go dość szeroko i bardziej przedziałowo niż punktowo.

Jedna podwyżka stóp o 25 punktów bazowych, którą prognozujecie, nie jest istotną zmianą kosztu pieniądza. Rozumiem, że bardziej chodzi o sygnał Rady dla rynku, że trzyma rękę na pulsie.

Uważam, że ostatecznie Rada będzie skłonna do wysłania takiego sygnału. Równocześnie sytuacja w Zatoce Perskiej może się stabilizować, co oddziaływałoby w kierunku spadku cen surowców energetycznych i osłabiałoby skłonność Rady do radykalnego działania. Uważam, że RPP otworzy sobie furtkę: możliwość, żeby działać dalej. Ostatecznie jednak, biorąc pod uwagę jej niechęć do wyraźnego zacieśniania polityki pieniężnej, najprawdopodobniej skończy się na jednej podwyżce. Oczekujemy jej w styczniu, bo w lutym i marcu Rada nie będzie miała jeszcze pełnej wiedzy o inflacji ze względu na coroczną rewizję koszyka inflacyjnego GUS.

Czynnikiem, który mógłby skłonić Radę do utrzymania stóp na obecnym poziomie w najbliższych miesiącach, byłoby ewentualne wydłużenie programu CPN w pierwszej połowie 2027 r., sfinansowane – tak jak dotychczas – poprzez opodatkowanie nadzwyczajnych zysków osiąganych przez spółki paliwowe. W takim scenariuszu inflacja nie przekroczyłaby 4 proc. w żadnym z miesięcy 2027 r. W tej chwili w prognozach mamy szczyt inflacji w czerwcu 2027 r. na poziomie 4,6 proc., przy założeniu ścieżki cen ropy zbliżonej do kontraktów terminowych i wycofaniu się z CPN. Przedłużenia programu nie można jednak wykluczyć: przyszły rok jest rokiem wyborczym i sądzę, że rząd będzie zdeterminowany, żeby utrzymywać ceny paliw na bardziej akceptowanym społecznie poziomie.

Jednocześnie oczekujecie na drugą połowę przyszłego roku obniżek stóp procentowych, w tempie 25 punktów bazowych na kwartał.

Krótkookresowe prognozy inflacji oraz listopadowa projekcja w 2027 r. będą już pokazywać powrót inflacji do poziomów zbliżonych do 2,5 proc. w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Tu już będzie więc miejsce na jakieś złagodzenie. Zakładamy też, że nie zmieni się przekonanie przynajmniej części członków Rady, w tym prezesa Glapińskiego, że właściwy poziom stóp procentowych w dłuższym okresie to 3,50 proc.

Czy rynek pracy może zareagować z opóźnieniem na impuls inflacyjny?

Utrzymujący się spadek podaży pracy, który nie jest rekompensowany w pełni wzrostem zatrudnienia obcokrajowców, sprawia, że na rynku pracy występuje nierównowaga sprzyjająca presji płacowej. Będzie ona jednak ograniczona ze względu na niewielką skalę podwyżki płacy minimalnej i niski wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej. Dodatkowo mamy wiele branż, w których presja płacowa ze względu na presję konkurencyjną lub przebieg koniunktury, jest i pozostanie przytłumiona.

Jakie to branże?

Na pewno sektor budowlany. Tam mamy bardzo wyraźny spadek dynamiki płac w porównaniu z sektorem przedsiębiorstw i z przetwórstwem przemysłowym. Już od wielu kwartałów obserwujemy tendencję do spadku produkcji budowlano-montażowej. Są też branże, w których nasilają się efekty presji konkurencyjnej ze strony importu z Chin do krajów Unii Europejskiej, np. motoryzacyjna i meblarska. Tam więc trudniej przeprowadzić procesy podwyżkowe.

Nie spodziewam się wyraźnego przyspieszenia dynamiki płac w związku z wyższą inflacją. Niemniej spodziewany wzrost płac i tak moim zdaniem nie stworzy poważnej zapory dla wtórnych efektów cenowych. Gdyby impuls kosztowy nie ujawnił się w inflacji bazowej, oznaczałoby to, że przez dłuższy czas branże, które go odczuły, są gotowe funkcjonować ze znacznie niższymi marżami i zyskami. Myślę, że to przenoszenie jednak w pewnym zakresie nastąpi.

Dlaczego do tej pory nie nastąpiło?

Głównie ze względu na opóźnienia. Na przykład w przypadku cen żywności mamy cykl związany z nawozami: kiedy się je kupuje, a kiedy wykorzystuje w produkcji rolnej itd. Po drugie, w lipcu można było oczekiwać, że wojna w Zatoce Perskiej szybko się zakończy. Ropa potaniała do 70 dolarów za baryłkę. Wzrost cen surowców nie był więc typowym „podtrzymanym” szokiem, do którego przedsiębiorstwa muszą się dostosować.

Teraz jesteśmy jednak w sytuacji, w której z wyższymi cenami możemy pozostać na dłużej. Nie zanosi się na szybkie porozumienie Iranu z USA. Donald Trump dał niedawno wyraźny sygnał pewnego braku zainteresowania sytuacją w Zatoce Perskiej: mówił, że wszystko funkcjonuje, ropa płynie. Problem polega na tym, że od czasu do czasu jakiś statek zostaje zaatakowany albo trafia na minę. Niepewność dotycząca żeglowności mocno podbija koszty frachtu. Należy przyjmować więc raczej, że ropa będzie tanieć powoli. To z czasem może przynieść pewne wtórne efekty cenowe.

Powiedział pan, że spodziewacie się dalszego solidnego wzrostu popytu konsumpcyjnego. Wasza prognoza konsumpcji prywatnej w przyszłym roku - 3,2 proc. r/r - jest nieco optymistyczniejsza niż sugeruje rynkowa średnia.

Gospodarstwa domowe mają duży bufor, ich aktywa finansowe netto są na rekordowym poziomie. Polacy najprawdopodobniej będą je nieco redukować w sytuacji, gdy podwyższona inflacja zmniejsza realne tempo wzrostu wynagrodzeń. To współgra z wynikami badań koniunktury konsumenckiej. Skłonność do nabywania dóbr trwałego użytku jest umiarkowanie wysoka, nie zmieniła się znacząco w ostatnich miesiącach. Widzimy też szybki wzrost sprzedaży np. mebli, sprzętu RTV/AGD czy samochodów. Gospodarstwa domowe czują się dość pewnie na rynku pracy. To dobrze wróży konsumpcji.

Wasza prognoza inwestycji w przyszłym roku jest optymistyczna na tle rynku, zakładacie spowolnienie wzrostu do tylko 6,4 proc. r/r, z 7,5 proc. w tym roku. Dla przykładu, w najnowszej projekcji NBP oczekuje spadku dynamiki z 7,2 proc. do 1,5 proc.

W tym roku mamy kumulację środków unijnych, w przyszłym efekt KPO będzie znacząco słabszy, ale nadal będą napływać środki w ramach Funduszu Spójności. Są również pozostałe komponenty: inwestycje przedsiębiorstw, inwestycje mieszkaniowe. Jeśli chodzi o firmy, spodziewamy się kontynuacji ożywienia związanego z potrzebą zwiększania wydajności. Ono obecnie następuje we wszystkich komponentach: budynki i budowle, maszyny i urządzenia, sprzęt transportowy. To się z czegoś bierze.

Z czego?

Moim zdaniem z przekonania firm, że, nawet przy nie w pełni wykorzystanych mocach wytwórczych inwestycje są konieczne, bo warunkują przetrwanie na rynku. Czekamy na dane dotyczące struktury PKB w trzecim kwartale. Wstępny szacunek, poniżej naszych oczekiwań, sugeruje, że być może dynamika inwestycji była niższa. Jeżeli tak, to będziemy rewidować nasze prognozy w dół na kolejne kwartały oraz cały 2027 r. Jesteśmy optymistyczni, ale ryzyko dla prognozy jest w dół. Ważnym czynnikiem ryzyka jest też sytuacja geopolityczna w naszym regionie, która – w przypadku wyraźnej eskalacji – może spowodować pogorszenie klimatu inwestycyjnego.

Czy opłaca się wygrać wybory w 2027 r.? Mam tu na myśli oczywiście politykę fiskalną. Wydaje się, że nie ma już ucieczki przed jakąś formą konsolidacji, która może dotknąć szerokie grono obywateli. Jesteśmy w ogóle w stanie sami stworzyć długoterminowy i rozsądny plan, czy czekamy, aż wymusi go bunt rynków?

Ktokolwiek będzie rządził, będzie dostosowywał politykę fiskalną do presji ze strony rynków finansowych. Skala tej presji będzie powiązana z reakcją agencji ratingowych. To oczywiście przy założeniu braku znaczących szoków. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stopniowe zmniejszanie deficytu sektora finansów publicznych, rozłożone na wiele lat. Nie mam przekonania, że dzisiejsza opozycja, gdyby przejęła władzę, obniżać będzie deficyt szybciej niż planuje to robić rządząca dziś koalicja.

Dlaczego?

Po prawej stronie sceny politycznej są różne formacje i nie będą one, moim zdaniem, zgodne co do tego, jak szybko należy przeprowadzać konsolidację. Agencje ratingowe czekają na program rządu, który powstanie po wyborach. Wtedy ocenią determinację do konsolidacji fiskalnej. To najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe miesiące. On – przy założeniu stabilnego otoczenia zewnętrznego – nie doprowadzi do wielkich perturbacji. Będziemy po prostu płacić więcej za dług, będziemy mieć wyższe długoterminowe stopy procentowe i słabszy kurs złotego.

Właśnie dlatego zrewidowaliśmy prognozę kursu i oczekujemy osłabienia złotego w drugiej połowie 2027 r. Wybory będą „na żyletki” i inwestorzy będą mierzyć się z dużym ryzykiem politycznym. Nie wiemy, kto przejmie władzę, jak będzie skonstruowana koalicja rządowa, jaki będzie miała program i jakie będą relacje nowego rządu z Unią Europejską. Czy nie dojdzie do powrotu problemów z praworządnością i do ponownego zawieszenia środków unijnych? To są wszystko czynniki ryzyka, które inwestorzy będą uwzględniać już za kilka miesięcy, decydując o popycie na polskie aktywa.

Czytaj więcej Gospodarka Sławomir Dudek, szef Rady Fiskalnej: Finanse publiczne zaczęły gnić Z tak wysokim zadłużeniem i taką polityką możemy funkcjonować jeszcze przez kilka lat. Problem w tym, że im dłużej trwa gnicie finansów publicznych...

Agencja S&P w komentarzu z 6 listopada po obniżce perspektywy polskiego ratingu ostrzegła, że ponowne napięcia instytucjonalne mogą negatywnie wpłynąć na przewidywalność polityki gospodarczej i prowadzić do niepewności prawnej. Jako przykład podano potencjalne konsekwencje postępowania parlamentarnego dotyczącego postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Czy z tego względu Sejm powinien więc procedować dalej całą sprawę? Zgodnie z ostatnimi komunikatami marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, głosowanie nad sprawozdaniem sejmowej komisji ws. postawienia prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu może odbyć się jeszcze w 2026 r.

To trudna sprawa. Przedmiotem debaty będzie nie tylko treść samego wniosku, ale również sprawy proceduralne. Nawet większość, która jest potrzebna do postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, jest kwestionowana.

Jasności w tej sprawie nie ma nawet marszałek Sejmu, kwestia wymaganej większości wciąż jest podobno analizowana. Dodawał, że jeżeli Sejm zdecyduje o postawieniu Glapińskiego przed TS, to prezes NBP „pewnie zostanie zawieszony w czynnościach”. To o tyle ciekawe, że ustawa o Trybunale Stanu sugeruje, że uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu nie powoduje zawieszenia w czynnościach prezesa banku centralnego.

Potencjalnie możemy mieć do czynienia z konfliktem, ale w mojej ocenie nie wywoła on zaburzeń w pracy NBP.

Czyli procedować czy odpuścić?

Przez dłuższy czas Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej pracowała nad wnioskiem, przygotowała raport. Uważam, że dla pełnej przejrzystości tego procesu, ale też przejrzystości polityki pieniężnej, powinna odbyć się debata parlamentarna na ten temat. Wiele z podjętych w raporcie Komisji kwestii to sprawy kontrowersyjne, które dzielą też ekonomistów specjalizujących się w polityce pieniężnej. Ponadto parlamentarna debata byłaby elementem „accountability” [„rozliczalności” – red.] banku centralnego, stanowiącej przeciwwagę dla jego niezależności.

Zarzuty dotyczą m.in. skupu aktywów w pandemii. Przecież inne banki centralne też to robiły. Kontrowersje dotyczące skupu aktywów przez EBC skłoniły niemiecki Trybunał Konstytucyjny do zdefiniowania warunków, w jakich może to nastąpić. Uważam, że kolejni kandydaci na prezesa Narodowego Banku Polskiego powinni wiedzieć, gdzie są granice działania w odniesieniu do skupu aktywów. W przyszłości mogą się bowiem powtórzyć sytuacje, w których bank centralny będzie mierzył się z tzw. pułapką deflacyjną, a więc gdy nie może obniżyć krótkoterminowej nominalnej stopy procentowej do poziomu, przy którym realna stopa procentowa kształtuje się na poziomie pożądanym przez bank centralny.

Natomiast, gdyby znalazła się niezbędna większość dla postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, to z reakcją rynkową – w trudnej do przewidzenia skali – w postaci odpływu kapitału i osłabienia kursu złotego należałoby się liczyć. Dla inwestorów to sytuacja, która wzmaga niepewność dotyczącą kierunku polityki pieniężnej banku centralnego i zdolności jej prowadzenia.