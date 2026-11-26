Historia Walkirii jest tego przykładem. Suczka została adoptowana przez klienta znanej z obrony zwierząt, adwokat Katarzyny Topczewskiej.

Reklama Reklama

– Po rozstaniu była partnerka wniosła pozew o wydanie psa oraz o zabezpieczenie w postaci „opieki naprzemiennej”. Sąd w swym postanowieniu zdecydował, że byli partnerzy mieli się opiekować Walkirią na przemian, w systemie tygodniowym. Udało nam się uzyskać w drugiej instancji uchylenie tego kuriozalnego postanowienia, które naraża psa na duży stres. Walkirii nie sposób wytłumaczyć, że będzie miała dwa domy. Pies nawet mając dwoje opiekunów, na swojego pana czy panią wybiera jedną osobę i rozdzielenie odbiera jako porzucenie. Dlatego sprzeciwiliśmy się tak „opiece naprzemiennej”, jak i wydaniu psa – mówi mec. Topczewska.

W sprawie Walkirii sąd zdecydował, że pomocny w rozstrzygnięciu sprawy będzie dowód z opinii biegłego. Czynności procesowe już się odbyły.

– Biegła przyglądała się, jak pies reaguje na opiekunów. Na ich obecność, polecenia, ale też na ich oddalenie się i pozostawienie psa. Na tej podstawie oceni więź psa z każdym z byłych już partnerów – dodaje mec. Topczewska.

Opinia biegłego: Psa łatwo przejrzeć, człowieka trudniej

Prowadząca Centrum Ekspertyz Behawioralnych dr Anna Przybylska, biegła sądowa, obserwuje wzrost zapotrzebowania na opinie w takich sprawach.

– Ustalenie dla sądu, jaka więź łączy psa z człowiekiem, wymaga obserwacji, jak na siebie wzajemnie reagują. Czasem wystarczy jedno spotkanie, ale często nie. Ludzie są świadomi sytuacji i potrafią ukrywać swój stosunek do psa i emocje. Pies zawsze jest „szczery” w zachowaniu, ale człowiekiem czasem kieruje tylko chęć odegrania się na byłym partnerze czy partnerce. Konflikt powoduje, że walczą o psa nie dlatego, że im na nim zależy, tylko żeby zrobić na złość drugiej stronie – mówi dr Przybylska.

Ekspertka ubolewa, że złości jest w ludziach coraz więcej. Tak jak byli małżonkowie toczą bezpardonową walkę o dzieci czy podział majątku, tak też kłócą się o psa czy kota. Prawo traktuje zaś zwierzę jako składnik majątku.

– Sądowy spór o zwierzę, kiedyś będący rzadkością, dziś nikogo nie dziwi. Ludzie się rozwodzą i dzielą wspólny majątek, a pies czy psy mogą być składnikami tego majątku i trzeba porozumieć się, co do ich podziału, co nie zawsze jest możliwe. Wtedy sprawa trafia do sądu – przyznaje adwokat Mateusz Łątkowski.

Pies jako składnik majątku wspólnego

Wzrost liczby takich spraw obserwuje też mec. Katarzyna Topczewska.

– Nie mamy przepisów, które by wprost regulowały kwestię opieki nad zwierzętami, jak to ma miejsce w przypadku dzieci. Choć zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zwierzę nie jest rzeczą, to sądy rozstrzygają te spory, opierając się na przepisach kodeksu cywilnego, regulujących prawo do rzeczy – mówi mec. Topczewska.

ok. 60 tys. rozwodów orzekły polskie sądy w 2025 r.

W przypadku związków partnerskich, które w pewnym momencie wspólnego życia zdecydowały się na zwierzę, sądy badają, kto zawarł umowę adopcyjną czy umowę umowę adopcyjną czy też sprzedaży. Kto jest wskazany w dokumentacji weterynaryjnej czy w rejestrze chipów. Kto faktycznie opiekował się i finansował zaspokojenie potrzeb zwierzęcia.

– Sam fakt opieki nad psem, który należy do partnera, nie daje jeszcze prawa, by domagać się przyznania zwierzęcia. Na szczęście sądy mają świadomość, że pies to nie to samo co np. lodówka i coraz częściej sięgają po dowód z opinii biegłego, który bada więź zwierzęcia z opiekunami – mówi mec. Katarzyna Topczewska.

Dowód z opinii biegłego ma szczególne znaczenie przy ustaleniu, z kim zostaje zwierzę w przypadku małżeństw. Zwłaszcza gdy obowiązywała w nim wspólność majątkowa. Zwierzę nabyte w trakcie małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego, ale nie da się go przecież podzielić. Poza opinią biegłego sądy, rozstrzygając w takich sprawach, kierują się też dobrem dzieci i nie rozdzielają ich od zwierząt.

Czyj pies, tego koszt. Alimenty nie wchodzą w grę

– Gdy opiekunowie rozstali się, ale są jeszcze małżeństwem i jedna strona zabrała psa, wbrew woli drugiej, to wszczyna się postępowanie o wydanie. Sąd, opierając się np. na opinii biegłego, może wydać postanowienie zabezpieczające, u kogo do czasu rozwodu pozostaje zwierzę. Z wnioskiem o zabezpieczenie, polegające na określeniu, jak ma w czasie procesu wyglądać opieka nad zwierzęciem, można też wystąpić w momencie złożenia pozwu o podział majątku wspólnego – mówi mec. Łątkowski.

ok. 8 mln na tyle szacuje się liczbę psów w Polsce

Ekspert wyjaśnia, że we wniosku o wydanie zabezpieczenia strona, która opiekuje się psem lub innym zwierzęciem domowym, może domagać się, by druga strona partycypowała w utrzymaniu zwierzaka, jednak po podziale majątku, nie ma możliwości, by opiekun mógł oczekiwać „alimentów” na psa.

– Podział psa następuje w oparciu o prawo do rzeczy, analogicznie do innych składników majątku. Jeśli sąd przyzna komuś samochód, to drugiej strony nie obciąża kosztami jego późniejszego utrzymania. Przejmujemy rzecz z konsekwencjami jej posiadania. Zdarzają się natomiast sprawy, gdy strona, przy której zostaje pies, musi spłacić drugą stronę, jeśli ta wystąpi z roszczeniem. Takie sytuacje mogą mieć miejsce np. w przypadku drogich ras – dodaje mec. Łątkowski.

Sąd zniesie współwłasność lub przyzna zwierzę jednemu partnerowi

Sprawy, w których sąd rozstrzyga, kto ma prawo do zwierzęcia, nie są proste. Jest w nich bowiem dużo emocji.

– Najważniejsze, żeby liczyło się dobro zwierzęcia. Dlatego cieszy, że sądy znosząc współwłasność zwierzęcia w przypadku małżeństw czy decydując o przyznaniu zwierzęcia w przypadku partnerów, sięgają po opinie biegłych, ale chciałabym to wyraźnie podkreślić, nic nie zastąpi w tych sprawach zdrowego rozsądku – podsumowuje mec. Topczewska.

Zdrowy rozsądek jest szczególnie ważny przy braku przepisów regulujących opiekę nad zwierzęciem domowym po rozstaniu partnerów. Poza obserwacjami adwokatów nie ma statystyk, które odnotowywałyby liczbę spraw, w których sądy rozstrzygają o opiece nad zwierzęciem domowym, ani tym bardziej skalę ich wzrostu. Można jednak przypuszczać, że ten trend się utrzyma. Liczbę psów szacuje się w Polsce na ok. 8 mln. Dla porównania, dzieci do 17 roku życia mamy ok. 6,5 mln. Rosnącą rolę zwierząt odnotowuje też rynek nieruchomości. Analitycy dostrzegają, że wiele osób szuka mieszkań przyjaznych psom czy kotom i doradzają właścicielom lokali, by podkreślić w ogłoszeniu możliwość wynajmu mieszkania takim najemcom.