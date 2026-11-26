Wybór samochodu u dealera, finansowanie w banku lub firmie leasingowej, polisa u ubezpieczyciela, a potem formalności związane z rejestracją i serwisem. VEHIS postawił na inny model: połączenie tych usług na jednej platformie, z możliwością przeprowadzenia całego procesu online. Firma obsługuje ponad 45 tys. aktywnych umów.

Spółka rozpoczęła działalność w 2020 roku, gdy rynek finansowania samochodów był zdominowany przez banki i ich firmy leasingowe. VEHIS założyli doświadczeni menedżerowie sektora bankowego na czele z Grzegorzem Traczem, pozyskując wsparcie głównego udziałowca – funduszu private equity Enterprise Investors.

VEHIS stworzył ekosystem, który odpowiada na potrzeby klientów związane z nabyciem i użytkowaniem samochodu. Firma z Katowic, zatrudniająca już ponad 500 osób, nie jest wyłącznie podmiotem oferującym finansowanie. Na platformie samochodowej VEHIS klienci – zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci – mogą wybrać, sfinansować, ubezpieczyć i odebrać nowy lub używany samochód dowolnej marki dostępnej na polskim rynku. Oferta obecnie obejmuje niemal 24 tys. samochodów, a już w krótce będzie ich zdecydowanie więcej. Istotną jej część stanowią samochody oferowane przez dealerów współpracujących z VEHIS.

VEHIS współpracuje już z ponad 190 dealerami, integrując ich ofertę samochodową z własnym modelem działania zawierającym finansowanie, ubezpieczenie, rejestrację i odbiór samochodu oraz wsparcie jego serwisowania. Dzięki temu klienci mają dostęp do samochodów różnych marek, a dealerzy bezkosztowy kanał dystrybucji. Oferta VEHIS nie ogranicza się tylko do samochodów prezentowanych na platformie samochodowej. Klienci mogą sfinansować również samochody wybrane samodzielnie na rynku – bezpośrednio u dealera lub z ogłoszeń sprzedażowych. Liczba odwiedzin portalu Vehis.pl nieprzerwanie rośnie i obecnie wynosi 1 mln użytkowników.

– VEHIS to platforma samochodowa, a nie tylko firma oferująca finansowanie. Stworzyliśmy nową kategorię biznesową, w której finansowanie jest jednym z elementów oferowanej przez nas usługi. Obsługujemy wszystkie etapy nabycia i użytkowania samochodu w jednym miejscu na naszej platformie samochodowej, dzięki czemu możemy zaoferować klientom większą wygodę i korzystniejsze warunki. Właśnie na tym polega przewaga naszego modelu działania – mówi Grzegorz Tracz, prezes zarządu VEHIS.

Grzegorz Tracz, prezes zarządu VEHIS Foto: mat. pras.

Jeden portal, wielu dealerów i cyfrowe formalności

Klient może wybrać samochód, uzyskać finansowanie i ubezpieczenie, podpisać dokumenty, a następnie przejść przez rejestrację i odbiór samochodu. Umowę zawiera elektronicznie, a tożsamość może potwierdzić za pomocą aplikacji mObywatel. Spółka deklaruje, że cały proces da się zamknąć w jeden dzień. Organizuje obecnie wydanie blisko 100 samochodów dziennie w różnych częściach kraju.

Za obsługą stoi rozwijana wewnętrznie technologia. Autorski model scoringowy służy do oceny zdolności leasingowej, a połączenia z systemami ubezpieczycieli umożliwiają przedstawienie ofert polis w czasie rzeczywistym. System VASH integruje platformę z systemami dealerskimi, dzięki czemu informacje o dostępnych samochodach mogą być na bieżąco aktualizowane. Klient może przejść proces sam albo skorzystać z pomocy doradcy, który śledzi kolejne etapy i wspiera go online.

Technologia ma też wymiar kosztowy. VEHIS przekonuje, że automatyzacja i ograniczenie kosztów dystrybucji pozwalają mu dzielić się oszczędnościami z klientami. Ceny samochodów prezentowane na portalu uwzględniają rabaty uzyskane od dealerów i importerów. Dodatkowo firma deklaruje obniżenie o 3 proc. końcowej ceny samochodu finansowanego i ubezpieczonego w pełnym procesie online. Mechanizm ma obejmować zarówno samochody z platformy, jak i znalezione przez klientów poza nią.

To właśnie na tej konstrukcji opiera się hasło marketingowe „Taniej niż najtaniej”. Deklarowana obniżka dotyczy jednak określonego sposobu zakupu, łączącego finansowanie i ubezpieczenie. Dla klienta znaczenie ma więc nie tylko cena samego auta, lecz także warunki całej umowy i koszt usług towarzyszących.

Ubezpieczenie i serwis także po odbiorze auta

Model spółki nie kończy się w chwili przekazania kluczyków. VEHIS oferuje ubezpieczenia komunikacyjne oraz GAP, chroniące przed określonymi skutkami utraty wartości samochodu. Składki mogą być rozłożone na miesięczne płatności wraz z ratami leasingowymi. Ponad 90 proc. finansowanych przez firmę samochodów ma ubezpieczenie komunikacyjne z jej oferty, a ponad 70 proc. – polisę GAP.

Spółka umożliwia również objęcie samochodu ochroną ubezpieczeniową na cały okres finansowania, nie tylko na pierwszy rok. Z tej opcji korzysta już czterech na dziesięciu klientów. Rozwiązanie pozwala z góry zaplanować wydatki na polisę i ograniczyć ryzyko zmian składek w kolejnych latach, na przykład związanych z inflacją lub historią szkód.

Do umów dołączany jest pakiet Drive. Obejmuje on między innymi lokalizację GPS, przypomnienia o przeglądach, organizację wizyt serwisowych, pomoc przy naprawach i wymianie opon, rabaty serwisowe, rozszerzone assistance oraz wsparcie przy likwidacji szkód. Skala tej części działalności rośnie wraz z liczbą obsługiwanych samochodów. Tylko w październiku 2026 r. VEHIS obsłużył 900 szkód.

Kapitał na rozwój i ambicja 10 proc. rynku

Rozbudowa działalności leasingowej wymaga dostępu do dużych i stabilnych źródeł kapitału. VEHIS, którego inwestorem jest Enterprise Investors, korzysta z finansowania typu warehouse, sekurytyzacji portfela umów oraz emisji obligacji. Wśród instytucji współpracujących ze spółką znalazły się między innymi Santander Corporate, Goldman Sachs, Jefferies, UniCredit i BlackRock.

W 2025 roku firma przeprowadziła transakcję sekurytyzacyjną z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o wartości 1,35 mld zł. W 2026 r. zrealizowała kolejną, z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, przekraczającą 940 mln zł. Łączna wartość pozyskanego finansowania zabezpieczonego aktywami sięga niemal 5 mld zł. Do tego dochodzi 12 emisji obligacji o łącznej wartości około 428 mln zł; saldo zadłużenia z tego tytułu wynosi około 341 mln zł.

Dostęp do kapitału ma znaczenie przy szybko rosnącej skali działalności. Wartość finansowania udzielonego przez VEHIS wzrosła z 600 mln zł w 2023 r. do 1,2 mld zł rok później i 2,12 mld zł w 2025 r. Po dziewięciu miesiącach 2026 r. osiągnęła już 2,16 mld zł, przekraczając wynik całego poprzedniego roku. Plan na koniec 2026 r. zakłada 3 mld zł.

Rośnie także portfel obsługiwanych umów, którego wartość – według zapowiedzi firmy – ma w tym roku przekroczyć 5,3 mld zł.. Ponad 70 proc. finansowanych samochodów to samochody nowe, ponad 20 proc. należy do segmentu premium, a blisko jedna czwarta pochodzi od chińskich producentów. Zmienia się również struktura klientów: w październiku 2026 r. co trzecia nowa umowa była zawierana z konsumentem, a nie przedsiębiorcą.

Wyniki przekładają się na pozycję w branżowych zestawieniach. Według rankingu Instytutu Samar we wrześniu 2026 r. VEHIS zajmował drugie miejsce pod względem rejestracji samochodów wśród firm leasingowych niezwiązanych z producentami samochodów. Po trzech kwartałach jego udział w rynku leasingowania samochodów wynosił 5,2 proc., a we wrześniu sięgnął 5,9 proc.

Spółka nie zamierza poprzestać na tym poziomie. – Naszą ambicją jest, aby w 2028 roku to VEHIS finansował i wprowadzał na polski rynek co dziesiąty samochód – zapowiada Grzegorz Tracz. Osiągnięcie takiego celu oznaczałoby dalsze zwiększanie skali finansowania, rozwój współpracy z dealerami i utrzymanie sprawnej obsługi rosnącej liczby klientów.

MATERIAŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY VEHIS