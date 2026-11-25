Produkty kojarzone z dłuższym utrzymywaniem uczucia sytości stają się coraz popularniejsze wśród klientów brytyjskich sklepów. W mediach społecznościowych pojawiają się określenia „naturalny Ozempic” i „oatzempic”, odnoszące się do codziennych produktów spożywczych przedstawianych jako alternatywa dla leków wspomagających odchudzanie. Co istotne, hasła te opisują trend, nie oznaczają jednak oczywiście, że żywność działa tak samo jak leki.

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Według rocznego raportu brytyjskiej sieci supermarketów Waitrose sprzedaż jej szkockich płatków owsianych wzrosła w tym roku o 124 proc. W badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu 64 proc. ankietowanych zadeklarowało, że świadomie wybiera produkty takie jak owies, ponieważ pomagają im dłużej czuć się sytymi.

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Leki na odchudzanie zmieniają to, co trafia do koszyków zakupowych

– Leki GLP-1 zmieniają cały rynek żywności i napojów, również wśród osób, które ich nie przyjmują – powiedziała w rozmowie z dziennikiem „The Guardian” dr Joanne Lunn, kierująca działem zdrowia i żywienia w Waitrose. Jak wyjaśniła, zmiany apetytu przekładają się na wybory zakupowe: klienci sięgają po mniejsze porcje, produkty bogate w składniki odżywcze i żywność zapewniającą uczucie sytości.

Badanie Worldpanel by Numerator – firmy zajmującej się badaniami rynku i zachowań konsumentów – wskazuje, że w sierpniu z leków wspomagających odchudzanie korzystało w Wielkiej Brytanii około 2,6 mln dorosłych, czyli o około 700 tys. więcej niż w lutym. Gospodarstw domowych, w których ktoś przyjmuje leki GLP-1, było już więcej niż gospodarstw, w których mieszkają wegetarianie i pescetarianie łącznie.

Osoby stosujące te leki mają też wpływ na zakupy całych rodzin. Według raportu niemal osiem na dziesięć z nich odpowiada za główne zakupy spożywcze w swoim gospodarstwie domowym. Spośród ankietowanych przyjmujących leki odchudzające 88 proc. stwierdziło, że zmieniło sposób robienia zakupów. Ponad połowa jadła więcej produktów białkowych, jedna trzecia piła mniej alkoholu, a około jedna piąta zaczęła przyjmować więcej suplementów. Podobny odsetek deklarował, że je więcej ryb. W badaniu na potrzeby raportu wzięło udział nieco ponad 4 tys. klientów.

Owsianka już nie tylko na słodko. Brytyjczycy sięgają po nowe dodatki

Waitrose wymienia wśród produktów promowanych w ramach trendu także rośliny strączkowe, nasiona, orzechy i ryby w puszkach. Sieć wskazuje, że mogą one również znaleźć miejsce w zbilansowanej diecie osób przyjmujących leki ograniczające apetyt. Zauważa ponadto rosnące zainteresowanie dodawaniem do zwykłych posiłków składników takich jak nasiona czy produkty zbożowe.

Symbolem trendu stała się owsianka. Autorzy przepisów proponują zarówno wersje z owocami czy masłem pistacjowym, jak i dodatki wytrawne, w tym miso.

– Obserwujemy rosnące zainteresowanie wytrawną owsianką – powiedziała dr Lunn. Jej zdaniem zastąpienie słodkich dodatków olejem chili, bulionem kostnym lub pieczonymi warzywami pozwala przygotować posiłek o mniejszej zawartości cukru, który daje uczucie sytości.