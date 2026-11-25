O sprawie poinformowano w środę wieczorem w komunikacie opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej. „Dzisiaj prokurator (...) przedstawiła Adrianowi S. oraz Mariuszowi K. zarzuty popełnienia przestępstwa określonego w art. 193 par. 1 k.k. Następnie przesłuchała ich w charakterze podejrzanych” – napisano w komunikacie.

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Z kolei prokurator generalny i szef MS Waldemar Żurek w środę wieczorem na platformie X podkreślił, że „przepisy o naruszeniu miru domowego (art. 193 kodeksu karnego – PAP) chronią również budynki instytucji publicznych o ograniczonym dostępie, a każdy, kto lekceważy zasady bezpieczeństwa państwa, odpowie za to przed sądem”.

Zarzuty po wejściu do Prokuratury Krajowej. Co ustalili śledczy?

Zdaniem PK zebrany materiał dowodowy potwierdza, że obie osoby popełniły przestępstwo. „W dniu 20 maja 2026 r., bez uprzedniego uzyskania w Biurze Przepustek Prokuratury Krajowej kart identyfikacyjnych uprawniających do wejścia i przebywania na terenie obiektu, a także bez poddania się obligatoryjnej kontroli bagażu i kontroli pirotechnicznej, pokonali bez uprawnienia urządzenia systemu kontroli dostępu (tzw. tripody), wdzierając się do strefy ochronnej budynku wyposażonej w szczególne środki bezpieczeństwa, służące ochronie informacji przed ich nieuprawnionym ujawnieniem lub utratą. Pomimo żądań funkcjonariuszy Służby Więziennej, odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w tej strefie, nie opuścili jej” – wskazano w komunikacie.

W sprawie zarzuty usłyszało już łącznie sześć osób. 16 listopada PK informowała o zarzutach naruszenia miru domowego wobec Miłosza K., Michała R. i Janusza Ż., a TV Republika poinformowała, że są to pracownicy stacji. Wcześniej ten sam zarzut usłyszał również Jarosław O.

Zgodnie z art. 193 par. 1 Kodeksu karnego, „kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. „Przepisy o naruszeniu miru domowego chronią również budynki instytucji publicznych o ograniczonym dostępie, a każdy, kto lekceważy zasady bezpieczeństwa państwa, odpowie za to przed sądem

Dlaczego Tomasz Sakiewicz został wezwany do prokuratury?

Redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz został 20 maja br. wezwany do prokuratury w charakterze świadka w wątku śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości związanym z „utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce”.

Chodziło o sprawę opuszczenia Europy przez podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości byłego szefa MS Zbigniewa Ziobrę. Jeszcze 10 maja Ziobro potwierdził, że jest w USA; wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową.

Jak wówczas przekazywała PK, Ziobro opuścił Europę 9 maja – wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. – Posłużył się wizą, tutaj cytuję: „członka zagranicznych mediów” – mówił rzecznik PK Przemysław Nowak. Zapytany, co należy rozumieć poprzez „zagraniczne media”, rzecznik PK powiedział, że należy to zrozumieć, iż chodzi o „członka zagranicznych mediów” z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Pojawiały się informacje, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.