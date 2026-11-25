Donald Tusk stwierdził, że „czekamy w wielkim napięciu, czy będzie weto nr 51 w najbliższych godzinach, także dotyczące ustawy podatkowej”. Jak podkreślił, ustawa ma doprowadzić do tego, że w kieszeniach Polaków pozostanie więcej pieniędzy.

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– To po prostu ustawa, która zostawia w kieszeniach Polek i Polaków więcej pieniędzy – wskazał polityk, dodając, że na podniesienie progów podatkowych czekają między innymi nauczyciele i pielęgniarki, ale i przedstawiciele wielu innych zawodów.

Premier apeluje do prezydenta o podpis. „Komu chcecie zrobić na złość?”

– Na miłość Boga, nad czym tu się zastanawiać? – pytał Tusk na nagraniu opublikowanym w serwisie X. Jak zaznaczył, „tu chodzi o uczciwie zarobione pieniądze”. - Nie przez bogaczy, bo przecież mówimy tu i o nauczycielach, i pielęgniarkach, o dziesiątkach zawodów. I tam ludzie czekają na podniesienie progu podatkowego – dodał.

Donald Tusk podkreślił również, że podwyżki wynagrodzeń w wielu grupach zawodowych wiążą się także z wyższymi obciążeniami podatkowymi. – Dostali od nas podwyżki, a te kwoty są zbierane przez podatek. Dlatego chcemy podnieść te progi podatkowe – wskazał.

Zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego, szef rządu podkreślił, że na podpisanie ustawy czeka wielu Polaków.– Wy się naprawdę tam w Pałacu Prezydenckim jeszcze zastanawiacie nad tym, czy wetować taką ustawę, na którą czekają miliony Polaków? (...) Komu chcecie zrobić na złość? Milionom polskich rodzin? – pytał Tusk.

Donald Tusk mówi o „absolutnym rekordzie” Karola Nawrockiego

Szef rządu zauważył także, że Karol Nawrocki „jest prezydentem od 16 miesięcy i w tym krótkim czasie zawetował równo 50 ustaw”. – To absolutny rekord w historii Polski – stwierdził premier, zaznaczając, że niektóre ustawy prezydent „wetował kilka razy”, w tym ustawę dotyczącą uregulowania rynku kryptowalut. – Głośna sprawa Zondacrypto i niezwykły upór prezydenta, aby konsekwentnie wetować ustawy, które mogły naprawić sytuację na rynku kryptowalut i chronić obywateli przed konsekwencjami przestępczych działań w tym obszarze – zaznaczył polityk.

– Nieprzypadkowo tam, gdzie chodzi o przywracanie zasad, na przykład proporcjonalności, uczciwości, bezpieczeństwa wyborów, prezydent konsekwentnie wetuje – powiedział Donald Tusk. – W wielu tych sprawach (...) szukaliśmy rozwiązań, które dawały szansę na ominięcie tego weta, ale to jest inna historia i nie tak powinno wyglądać państwo, że rząd robi wszystko, żeby wprowadzać dobre zasady niezwykle ekwilibrystycznymi metodami, które wymagają takiej kreatywności, przepraszam za słowo, kombinowania – dodał.

Jak powiedział polityk, „za niemal każdym wetem czai się jakieś ryzyko dla polskiego państwa i dla jego bezpieczeństwa”. – To nie jest tylko jakaś niemądra wojenka prezydenta z rządem czy próba robienia na złość większości sejmowej przez prezydenta i jego ludzi. To jest kwestia realnych strat i ryzyk dla państwa polskiego – ocenił. – Wy nie dokuczacie mi w ten sposób. Wy dokuczacie Polsce w ten sposób. Prawo prezydenta do weta jest bezdyskusyjne, (...), ale weto nie może być narzędziem niszczenia państwa – zaznaczył. – Panie prezydencie, czas się naprawdę zastanowić, zanim podejmie pan decyzję o kolejnym, niepotrzebnym, 51. wecie – zaapelował Donald Tusk.