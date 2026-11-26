MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PHILIP MORRIS POLSKA

Często słyszymy, że za kulturę etyczną odpowiada każdy. Kto jednak ponosi odpowiedzialność za system, jeśli dochodzi do poważnego naruszenia?

Odpowiedzialność za etyczne działanie jest rozłożona w organizacji. Wszystko zaczyna się od decyzji zarządu o wdrożeniu programów etyki i zgodności. W dojrzałych organizacjach dostrzega się, że potrzebne jest coś więcej niż zgodność z prawem, regulacjami wewnętrznymi i standardami branżowymi. Dlatego tworzy się działy łączące te obszary. W dużych organizacjach za program etyki i zgodności odpowiada centralny dyrektor ds. compliance, który w jego projektowaniu uwzględnia m.in. specyfikę działalności przedsiębiorstwa i rynki, na których działa. Ma też zespół compliance officerów odpowiedzialnych za różne obszary biznesu czy lokalizacje.

W państwa firmie tak właśnie jest?

Nasz zespół jest rozbudowany wertykalnie i horyzontalnie. Ja odpowiadam za Polskę i państwa bałtyckie, czyli Litwę, Łotwę i Estonię.

Compliance officerzy stoją na straży zasad, ale nie mogą uczestniczyć w każdej decyzji biznesowej. Dlatego trzeba wskazać procesy obarczone największym ryzykiem i zapewnić dla nich obowiązkową aprobatę compliance. Nie oznacza to odbierania decyzyjności biznesowi. Pracownicy mogą korzystać z doradztwa, ale odpowiedzialność pozostaje po ich stronie.

Czy dział compliance powinien przede wszystkim blokować ryzykowne decyzje?

Jego rolą jest dostrzeganie zagrożeń, wskazywanie ryzyka i sugerowanie działań prewencyjnych oraz mitygujących ryzyko. Możemy rekomendować weryfikację partnerów biznesowych czy ocenę, czy moment realizacji jest właściwy. Każda firma powinna mieć zidentyfikowane obszary podwyższonego ryzyka, w których konsultacja działu compliance jest obowiązkowa. Jednak zespół compliance nie powinien być od mówienia „nie”. Największym sukcesem jest sytuacja, gdy pracownicy przychodzą do nas także w przypadkach znajdujących się w tzw. „szarej strefie”, gdy dostrzegają ryzyko, choć procedury nie przewidują obowiązku konsultacji.

Pracownicy w PMI rzeczywiście szukają takiego wsparcia?

Tak, i to jest najcenniejsze. Dzięki ich pytaniom możemy szybciej identyfikować nowe ryzyka i lepiej rozumieć nowe wyzwania. Chciałabym, aby pracownicy byli na tyle świadomi zasad i wrażliwi na ryzyko, żeby nie trzeba było opierać systemu na systemowych akceptacjach. Podejście oparte na samym kliknięciu „akceptuję” – nawet przez kilka osób w procesie decyzyjnym - może dawać pozorne poczucie bezpieczeństwa. Ważniejsza jest transparentna rozmowa o intencjach, okolicznościach, oczekiwanych rezultatach projektu i o tym, jak najlepiej go zabezpieczyć pod kątem prawnym, compliance’owym i etycznym.

A jeśli biznes chce podjąć decyzję mimo negatywnej rekomendacji compliance? Kto odpowiada?

Za decyzję odpowiada osoba umocowana do jej podjęcia. To czy skorzysta z doradztwa compliance, pozostaje jej odpowiedzialnością. Często biznes zakłada, że skoro firma wdrożyła program compliance, wszystkie decyzje są automatycznie bezpieczne. Z drugiej strony compliance officerowie mogą sądzić, że wszyscy myślą o zasadach równie intensywnie jak oni. Nie jestem naiwna.

Naszym zadaniem jest dotarcie do ludzi. Musimy nauczyć ich, czym jest etyczne podejmowanie decyzji, zdefiniować wartości i przełożyć je na konkretne zasady związane z codziennymi obowiązkami. Etyka nie może pozostawać abstrakcyjnym pojęciem.

Jak realna jest zatem odpowiedzialność zarządu za kulturę etyczną, skoro gros decyzji zapada na niższych szczeblach?

Odpowiedzialność kadry zarządzającej jest bardzo duża. Programy compliance mają ograniczać ryzyko przede wszystkim w ten sposób, że tworzą środowisko, które nie sprzyja nieprawidłowościom. To zadanie zarządu – budowanie kultury organizacyjnej i zasad, które zachęcają do przestrzegania standardów etycznych. Zresztą, wyzwaniem często wcale nie są tutaj pracownicy, lecz podmioty trzecie: partnerzy biznesowi, dostawcy, kontrahenci czy hurtownicy. Dlatego jednym z kluczowych elementów compliance jest sprawdzanie, z kim współpracuje firma. To też jest nasza odpowiedzialność.

Czy firma może uniknąć odpowiedzialności, jeśli nie wiedziała o nieuczciwych działaniach partnera?

Nie zawsze. W amerykańskim orzecznictwie funkcjonuje pojęcie willful blindness, czyli świadomej ślepoty – przymykania oka na nieprawidłowości. Menedżerowie muszą wiedzieć, co robią ich partnerzy biznesowi. Oczywiście żadna firma i żaden menedżer nie są w stanie mieć pełnego wglądu w działalność partnerów biznesowych. Powinniśmy jednak wyraźnie oczekiwać od nich działania zgodnie z prawem. Kluczowe jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem: weryfikowanie partnerów, reagowanie na sygnały ostrzegawcze oraz dochowanie należytej staranności. Czasami trzeba także edukować w zakresie naszych standardów. Same klauzule antykorupcyjne w umowach czy prawo do audytu tu nie wystarczą.

Jak ogólnie ocenia pani rozwój compliance w Polsce?

Funkcja compliance w Polsce przeszła ogromną ewolucję, ale rynek nadal dojrzewa. Kilkanaście lat temu compliance było kojarzone głównie z regulowanymi sektorami, takimi jak bankowość czy farmacja. Dziś staje się standardem w coraz większej liczbie branż. W Polsce rozwijają się także rozwiązania dotyczące ochrony sygnalistów. Wciąż brakuje w pełni funkcjonującego systemu odpowiedzialności korporacyjnej, czyli odpowiedzialności spółki za działania pracowników.

Obowiązująca ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nie jest w praktyce szczególnie często stosowana, choć przewiduje mechanizmy związane z winą w wyborze, nadzorze i organizacji. Chodzi zarówno o właściwe procedury, zatrudnianie odpowiednich ludzi i dobór partnerów biznesowych, jak i skuteczny nadzór nad nimi.

Audyt i kontrola wewnętrzna są ważne, ale nie zastąpią wrażliwości pracowników, którzy znajdują się na pierwszej linii i dużo skuteczniej pomagają w wykrywaniu naruszeń niż procesy kontrolne. Dlatego ich ustawowa ochrona to dobra decyzja. Międzynarodowe korporacje też mają swój udział w promocji standardów compliance na polskim rynku. W USA ok. 81 proc. firm ma programy compliance. W Polsce, według szacunków jest to ok. 65 proc dużych i średnich firm. Rzeczywisty odsetek może być nieco niższy, ponieważ badanie mogło obejmować firmy świadome znaczenia compliance. Mimo to jest to optymistyczna statystyka. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku.

–rozmawiał Artur Osiecki

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PHILIP MORRIS POLSKA