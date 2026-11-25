Jak informowaliśmy we wtorek, dwóch mężczyzn trafiło do aresztu w związku z podejrzeniem włamania do posiadłości księcia Williama i jego żony Kate. W środę przekazano nowe informacje w sprawie.
Według oskarżenia mężczyźni wspięli się do budynku po rynnie, a następnie dostali się do garderoby.
Z rezydencji miały zniknąć zegar i sześć par spinek do mankietów. Jedną z nich określono podczas rozprawy jako „spinki do mankietów księcia Edynburga”. Wartości przedmiotów nie ustalono.
Przed sądem stanęli dwaj obywatele Albanii – 34-letni Mirgen Doku i 32-letni Arilen Ndoci. Obu zarzucono wejście do domu z zamiarem dokonania kradzieży oraz wtargnięcie na teren objęty ochroną. Zarzuty odczytano podczas środowego posiedzenia, w którym zdalnie uczestniczył tłumacz.
Podczas rozprawy poinformowano, że mężczyźni są bezdomni. Doku miał nocować w lesie w pobliżu rezydencji. Służby imigracyjne zgłosiły zastrzeżenia dotyczące statusu pobytowego obu oskarżonych.
Sędzia Matthew Bone zdecydował, że mężczyźni pozostaną w areszcie do kolejnego posiedzenia, które odbędzie się w poniedziałek w Norwich.
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Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu w związku z podejrzeniem włamania do posiadłości księcia Williama i jego żony Kate - poinformowała we wtorek bryt...
Jak przekazała we wtorek policja hrabstwa Norfolk, zgłoszenie o „podejrzanej aktywności na terenie rezydencji Anmer Hall w posiadłości Sandringham” wpłynęło w poniedziałek wieczorem. W okolice domu na wschodzie Anglii skierowano psy policyjne, drony i śmigłowiec. Na terenie posiadłości funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn.
Policja podała, że tego dnia w Anmer Hall nie było Williama, Kate ani ich dzieci. Według brytyjskich mediów rodzina przebywała w Windsorze.
William i Kate korzystają z Anmer Hall głównie latem. Dziewiętnastowieczną rezydencję w stylu georgiańskim, w której mieści się dziesięć sypialni, para otrzymała w prezencie ślubnym od królowej Elżbiety II.
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