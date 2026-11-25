Polski rynek pracy coraz mocniej odczuwa skutki zmian demograficznych. A największe wyzwania dopiero nadejdą. Według prognoz GUS w 2060 r. liczba ludności rezydującej w Polsce będzie o 4,8 mln niższa niż w 2022 r., a osoby w wieku co najmniej 65 lat będą stanowiły około 30 proc. populacji.

– Dla przedsiębiorstw oznacza to coraz trudniejszą walkę o pracowników. Jak wynika z raportu „Migracja w Polsce: fakty, wpływ, kierunki działania”, cudzoziemcy już dziś pomagają ograniczać niedobory kadrowe. Na koniec września 2025 r. aż 56 proc. obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS miało mniej niż 40 lat, podczas gdy wśród polskich obywateli odsetek ten wynosił 41 proc.

Problem nie ogranicza się jednak do dostępności pracowników. Starzenie się społeczeństwa będzie również zmieniało strukturę konsumentów, popyt na produkty i usługi oraz możliwości rozwoju przedsiębiorstw.

Samą migracją nie rozwiążemy problemu

Eksperci podkreślają, że odpowiedzią na kurczące się zasoby pracy powinno być równoczesne zwiększanie aktywności zawodowej, inwestowanie w technologie i wykorzystywanie potencjału pracowników z zagranicy.

– Migracja nie rozwiąże wszystkich problemów demograficznych, ale bez niej coraz trudniej będzie domknąć bilans polskiego rynku pracy – komentuje dr Aleksander Łaszek z Deloitte.

Jak wskazuje, zmniejszająca się liczba Polaków w wieku produkcyjnym przekłada się na liczbę pracujących, mimo wzrostu aktywności zawodowej. Firmy muszą więc uwzględniać ograniczoną dostępność kadr w swoich planach rozwoju. Migracja może łagodzić niedobory, a inwestycje w kompetencje i produktywność pozwolą przedsiębiorstwom rozwijać się przy coraz mniejszej podaży pracy.

Pracodawcy potrzebują przewidywalnych procedur

Praktyczne doświadczenia firm są jednym z elementów dyskusji prowadzonej w ramach Koalicji „Migracja w Polsce”. Jej uczestnicy zwracają uwagę zarówno na dostęp do pracowników i procedury legalizacji zatrudnienia, jak i na integrację osób przyjeżdżających do Polski.

McDonald’s Polska wraz z franczyzobiorcami zatrudnia ponad 38 tys. osób na podstawie umów o pracę. W zespołach pracują osoby w wieku od 18 do 74 lat, a cudzoziemcy stanowią 17 proc. załogi i reprezentują 40 narodowości.

– Otwieranie kolejnych restauracji oznacza kolejne miejsca pracy, a więc także rosnące zapotrzebowanie na pracowników, choć oczywiście jego skala i charakter różnią się w zależności od lokalizacji i sytuacji na lokalnym rynku pracy – mówi Angelika Szafran, Chief People Officer McDonald’s Polska.

Jak podkreśla, pracodawcy muszą tworzyć warunki umożliwiające zatrudnienie i rozwój zawodowy osobom w różnym wieku i z różnym doświadczeniem. Ważną przeszkodą pozostają formalności. Z raportu wynika, że 20 proc. badanych migrantów z krajów innych niż Ukraina i Białoruś wskazuje skomplikowane procedury legalizacyjne jako barierę wejścia na polski rynek pracy.

– Uproszczenie procedur pozwoliłoby więc lepiej wykorzystać potencjał osób, które już dziś mieszkają w Polsce i chcą być aktywne zawodowo – zaznacza Szafran.

Na znaczenie integracji zwraca uwagę także Anita Ryng, dyrektorka komunikacji IKEA Retail. Firma rozwija program wspierający zatrudnienie osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym. W pierwszych dwóch edycjach uczestniczyło 56 osób z kilkunastu krajów, z których dwie trzecie znalazły następnie zatrudnienie. W 2026 r. do programu przystąpiło kolejnych 29 osób, a siedem dołączyło do zespołu IKEA.

– Nie patrzymy przy tym na osoby z doświadczeniem migracyjnym czy uchodźczym wyłącznie przez pryzmat potrzeby wsparcia. Widzimy ich kompetencje, doświadczenie i potencjał – podkreśla Ryng.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Akceptacja społeczna nie jest dana raz na zawsze

Choć migracja ma coraz większe znaczenie gospodarcze, jej społeczny odbiór pozostaje bardziej złożony. Jak wynika z przywołanych badań, codzienne kontakty z cudzoziemcami nie zawsze przekładają się na większą otwartość.

– Debata publiczna o migracji jest często bardziej spolaryzowana niż codzienne doświadczenia Polek i Polaków – zauważa Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska.

Przywołuje badanie CBOS z 2026 r., według którego 83 proc. Polaków zaakceptowałoby osobę z Ukrainy jako współpracownika. To jednak o 8 pkt proc. mniej niż w 2023 r. Zdaniem ekspertki akceptacji społecznej dla migracji nie można traktować jako trwałej i oczywistej.

Istotną rolę w budowaniu wzajemnego zaufania może odgrywać miejsce pracy. Według danych przedstawionych w raporcie 60 proc. badanych pozytywnie ocenia kontakty z cudzoziemcami w pracy, a negatywnie wypowiada się o nich 7 proc. Wśród migrantów z krajów innych niż Ukraina i Białoruś 88 proc. dobrze ocenia relacje z polskimi współpracownikami.

– Praca jest jednym z miejsc, w których integracja dzieje się najbardziej naturalnie – podkreśla Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych.

Zwraca jednak uwagę, że skuteczna integracja wymaga współpracy pracodawców, administracji, samorządów i organizacji społecznych. Znaczenie mają sprawne procedury pobytowe, dostęp do nauki języka polskiego i działania prowadzone w lokalnych społecznościach.

Podobnego zdania jest Janina Owczarek, koordynatorka programowa w Zespole ds. Mobilności Pracowniczej i Integracji Społecznej IOM Poland.

– Migracja jest już trwałym elementem polskiego rynku pracy, a cudzoziemcy stanowią niemal 7 proc. jego uczestników – podkreśla. Jej zdaniem potrzebne są zarówno rozwiązania umożliwiające legalną pracę i pobyt, jak i działania sprzyjające integracji oraz rzetelnej debacie publicznej.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Gospodarka potrzebuje kilku rozwiązań jednocześnie

Jak wskazuje prof. Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, migracja może ograniczać niedobory pracowników, ale nie rozwiąże wszystkich problemów demograficznych Polski. Dlatego działania państwa i firm powinny obejmować również aktywizację zawodową osób już obecnych na rynku pracy, rozwój kompetencji oraz inwestycje zwiększające produktywność.

W przypadku zatrudniania cudzoziemców kluczowe pozostają przewidywalne zasady legalizacji pobytu i pracy. Pracodawcom pozwalają one planować zatrudnienie, a pracownikom – budować przyszłość w Polsce. Równie ważna jest integracja, od której zależy nie tylko funkcjonowanie coraz bardziej zróżnicowanych zespołów, lecz także społeczna akceptacja zachodzących zmian.

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