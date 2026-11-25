List został wysłany 24 listopada. Korwin-Piotrowska chce przywrócenia dostępu do rachunków „na podstawie aktualnej dokumentacji określającej wskazane przeze mnie zasady reprezentacji i osoby upoważnione do dysponowania środkami, a także do wykonania prawidłowo autoryzowanych zleceń płatniczych”.

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„Szczególnej pilności wymagają wypłaty wynagrodzeń pracowników, należnych świadczeń sędziów w stanie spoczynku oraz regulowanie zobowiązań publicznoprawnych. Publicznie przedstawione stanowisko Narodowego Banku Polskiego, uzależniające przywrócenie obsługi rachunków od wystąpienia na drogę sądową, jest niemożliwe do spełnienia w świetle obowiązujących przepisów oraz aktualnych aktów organów Trybunału” – podkreśliła Korwin-Piotrowska w piśmie do prezesa NBP.

Podkreśliła, że rachunki TK służą wykonywaniu budżetu państwa, a obsługa bankowa należy do ustawowych zadań banku centralnego.

Korwin-Piotrowska domaga się odpowiedzi najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od doręczenia pisma.

Święczkowski też napisał do Glapińskiego

Wcześniej podobne pismo skierował zawieszony prezes TK Bogdan Święczkowski.

„Mając na względzie konieczność terminowego uregulowania w szczególności wynagrodzeń pracowników oraz uposażeń sędziów w stanie spoczynku, informuję, iż to ja jako legalny prezes Trybunału Konstytucyjnego winienem mieć dostęp do rachunków bankowych i możliwość dokonywania operacji płatniczych w imieniu Trybunału Konstytucyjnego” – napisał zawieszony prezes TK.

Chaos w Trybunale, NBP wstrzymuje transakcje

16 listopada Narodowy Bank Polski poinformował, że zdecydował o wstrzymaniu realizacji zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny. Bank tłumaczył, że to następstwo konfliktu w TK. Instytucja podkreśliła, że nie jest od rozstrzygania sporów prawnych, musi jednak ustalić, kto może legalnie zlecać operacje na rachunkach Trybunału.

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji sejmowej na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał to za uzurpację. Również prezydent Nawrocki stwierdził wtedy m.in., że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył m.in., że Sejm bieżącej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, „zostali zaatakowani”.

Sąd Najwyższy 10 listopada uchylił zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła wtedy, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.