– Dopóki prokurator generalny będzie jednocześnie ministrem sprawiedliwości, a więc politykiem i członkiem rządu, takie sytuacje będą się nieustannie powtarzać jak w dniu świstaka. Politykom taka sytuacja, jak widać, odpowiada, ale społeczeństwo i kraj tylko na tym przegrywają – mówi nam jeden z prokuratorów.

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– Waldemar Żurek już jakiś czas temu przyznawał, że musi się mocno gimnastykować w kwestii uchylenia immunitetów dla osób objętych śledztwem w sprawie Collegium Humanum. Chyba właśnie widzimy objawy tej gimnastyki – mówi osoba z otoczenia ministra sprawiedliwości.

Jak widać, naciski okazały się skuteczne, bo w poniedziałek prokurator generalny skierował do marszałka Sejmu tylko trzy wnioski o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Dotyczyły posłów Ewy Leniart i Daniela Milewskiego z Prawa i Sprawiedliwości oraz Michała Kołodziejczaka z Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem, jak napisaliśmy w środowym wydaniu „Rzeczpospolitej”, prokurator prowadzący śledztwo przeciwko Pawłowi Cz. (byłemu rektorowi uczelni) chciał postawić zarzuty pięciu parlamentarzystom. Oprócz wspomnianej trójki także byłemu marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni oraz europosłowi Michałowi Kobosce.

Waldemar Żurek, mimo iż został wywołany do tablicy – milczy, a jego rzeczniczka Anna Adamiak nie odpowiada na pytania wprost. „Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego, jak i każdego innego, można uznać za skierowany dopiero z chwilą jego przekazania przez Prokuratora Generalnego Marszałkowi Sejmu RP. Proces przygotowania wniosków o uchylenie immunitetu obejmuje analizę materiału dowodowego i ocenę prawną na różnych szczeblach struktury prokuratury, co wynika z obowiązującej w pracy prokuratury zasady nadzoru służbowego. Okoliczności związane z procesem przygotowania, analizowania i akceptowania wniosków o uchylenie immunitetu stanowią sprawę wewnętrzną prokuratury i nie są przedmiotem udzielanych informacji” – odpisuje nam w odpowiedzi e-mailem.

Pięć wniosków o uchylenie immunitetów miało zostać zaakceptowanych jeszcze w październiku przez prok. Beatę Marczak, zastępczynię prokuratora krajowego. Jednak w piątek 20 listopada prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił Beatę Marczak. Powodem był brak „należytego sprawowania nadzoru nad sprawami prowadzonymi w podległym pionie ds. przestępczości zorganizowanej”.

– Dalsze pełnienie obowiązków przez panią prokurator mogłoby bowiem negatywnie wpływać na działalność Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji – uzasadniał prokurator generalny.

Już w poniedziałek 23 listopada wystąpił on o uchylenie immunitetów trojgu posłom, z pominięciem Szymona Hołowni i Michała Koboski.

Lex Super Omnia: nie znamy akt, ale nie ma podstaw do mówienia o upolitycznieniu

– Stowarzyszenie prokuratorów Lex Super Omnia od samego początku wskazuje na potrzebę rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Postulat ten znajduje również swoją emanację w propozycjach zmian legislacyjnych, przedstawionych przez stowarzyszenie. Kategorycznie brak jest jednak podstaw do tego, by okoliczności związane z uchyleniem immunitetów w sprawie Collegium Humanum używać jako argumentów w tym dyskursie – mówi prok. Michał Binkiewicz ze stowarzyszenia Lex Super Omnia.

Dlaczego? – Stanowisko to wynika z tego, że sprawa Collegium Humanum pozostaje w toku i wobec nieznajomości zebranego w sprawie materiału dowodowego komentowanie tych kwestii byłoby nieprofesjonalne – wyjaśnia prok. Binkiewicz.

Modelowy przykład pogwałcenia niezależności prokuratury

Wątpliwości w tej sprawie nie ma Jacek Skała, szef Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.

– Tyle się mówi o niezależności prokuratorów, a to jest modelowy przykład pogwałcenia tej niezależności. Cóż z tego, że prokurator Żak napisał wniosek o uchylenie immunitetu, skoro na jego skierowanie do Sejmu nie ma żadnego wpływu. Nad prokuratorem Żakiem jest jeszcze trzech decydentów, panów życia i śmierci takiego wniosku – komentuje Jacek Skała.

– Pierwszym z nich jest zastępca prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji, obecnie w zawieszeniu, następnie prokurator krajowy, a na samym końcu polityk, czyli minister sprawiedliwości. To dlatego politycy nie chcą rozdzielenia urzędów MS i PG, by nadal decydować, kto i przede wszystkim, kiedy trafi na wokandę sejmową, a potem sądową – dodaje prok. Skała.

Podobnie uważa mec. Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. – To ewidentny przykład tego raka, który toczy polską prokuraturę. Uzależnienie jej od polityków powoduje, że najpierw patrzy się, kogo dana sprawa dotyczy, a nie czego, a następnie stosuje się podwójne standardy. Inne dla naszych, a inne dla naszych politycznych przeciwników. Tymczasem prokuratura nie może być ślepa na jedno oko – mówi mec. Wolny.

Jak dodaje, ostateczna decyzja, jaką podejmuje prokurator generalny, kładzie się cieniem na całą prokuraturę.

Jak zauważa dr Piotr Turek z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, stopień zdemoralizowania prokuratorów jest bardzo duży. – Obecny system tworzy patologiczne sytuacje zależności, w których człowiek, który chce awansować, przestaje być prokuratorem, a staje się dworzaninem. Niezależnie od tego, jaki rząd jest przy władzy, każdy chce mieć wpływ na prokuraturę, a wszelkie ingerencje odbywają się ze szkodą dla autorytetu tej instytucji. Dlatego właśnie kluczowa jest reforma prokuratury, której warunkiem sine qua non jest jej odpolitycznienie – mówi dr Turek, który jest jednym z autorów projektu reformy prokuratury przedstawionego w ubiegłym tygodniu przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury (ZZPiPP).

Reforma prokuratury: Wybór prokuratora generalnego przez Sejm

Projektowana przez ZZPiPP ustawa zakłada wybór prokuratora generalnego przez Sejm większością 3/5 głosów spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Prokuratury.

– Nasz projekt trwale zrywa z symbiozą świata polityki i prokuratury. Wystarczy go uchwalić, by takie sytuacje nie miały miejsca. Nie może być tak, by decyzja o zawinieniu polityka spoczywała w rękach jego kolegów z rządowych i poselskich ław zamiast sądu właściwego do rozpoznawania spraw karnych – mówi Jacek Skała.

Wcześniej swój projekt przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury (jesienią trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości, ale na razie słuch po nim zaginął). Z komisji odwołano ponadto troje członków, którzy mieli niebagatelny wkład w jego przygotowanie: prof. Karolinę Kremens, dr Małgorzatę Szeroczyńską i dr. Michała Gabriela-Węglowskiego.

Projekt zakładający rozdział urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego złożyli też w Sejmie posłowie (wśród wnioskodawców i współtwórców wymieniani są m.in. członkowie Polski 2050, Razem, Rozwoju Plus, Centrum oraz niezrzeszeni).

– Obserwując ostatnie miesiące, można domniemywać, że zapadła decyzja, iż w najbliższym czasie nie będzie rozdzielania urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. A przecież była to jedna z kluczowych reform ustrojowych i obietnic rządu (tzw. konkret nr 26 – przyp. red.). Mamy sporo zastrzeżeń do działań i zaniechań obecnego rządu w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Niestety coraz częściej praworządność okazuje się tylko pustym frazesem – puentuje Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.