Choć nowe legitymacje emeryta-rencisty wydawane od 13 lipca 2026 r. zmieniły wygląd, działają tak samo jak dotychczasowe dokumenty. Jak przypomina ZUS, klienci nie muszą składać wniosku o wydanie nowej legitymacji. Wszystkie dokumenty wydane na dotychczasowych wzorach są ważne przez okres na nich wskazany. Zmiany wynikają z nowych przepisów i zwiększają bezpieczeństwo danych.

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Nowy wzór z zabezpieczeniami. Kiedy trzeba wymienić dokument?

Jak wyjaśnia gazetaprawna.pl, nowe plastikowe legitymacje ZUS są wykonywane z PCV i wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia chroniące przed fałszerstwem, takie jak mikrodruk, gilosz oraz unikatowy numer blankietu. Na dokumencie widnieje także PESEL oraz informacja o rodzaju pobieranego świadczenia. Nową szatę graficzną zyskała również elektroniczna mLegitymacja w aplikacji mObywatel.

Legitymacja emeryta-rencisty – awers Foto: ZUS

Stare legitymacje zachowują ważność aż do upływu terminu wskazanego na blankiecie. Posiadanie plastikowej karty nie jest obowiązkowe. Od 2023 r. podstawową formą potwierdzania statusu świadczeniobiorcy jest elektroniczna mLegitymacja wystawiana automatycznie po przyznaniu emerytury lub renty. Tradycyjne dokumenty ZUS wydaje się na wniosek zainteresowanego. Obie formy są równoważne.

Legitymacja emeryta-rencisty – rewers Foto: ZUS

Do czego uprawnia legitymacja emeryta-rencisty? Paszport za pół ceny i zniżki na kolej

Jednym z uprawnień wynikających z samego faktu posiadania statusu emeryta lub rencisty jest 50-proc. ulga za wydanie paszportu. Obecnie oznacza to opłatę w wysokości 70 zł zamiast 140 zł. Wystarczy okazanie legitymacji ZUS lub innego dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia. Osoby, które ukończyły 70 lat, są zwolnione z opłaty paszportowej.

Emerytom i rencistom przysługują także dwa przejazdy w roku kalendarzowym z ulgą 37 proc. w drugiej klasie pociągów krajowych: osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Podróż w obie strony liczy się jako dwa przejazdy. Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą także skorzystać z ulgi 30 proc. w PKP Intercity wszystkich kategorii w 1. i 2. klasie. Wystarczy dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający wiek.

Komunikacja miejska i abonament RTV. Na jakie zniżki mogą liczyć emeryci i renciści?

W Polsce nie obowiązuje jednolita, ogólnokrajowa 50-proc. zniżka na komunikację miejską dla wszystkich emerytów. Wysokość ulg i wiek uprawniający do darmowych przejazdów ustalają poszczególne samorządy. W stolicy i wielu innych miastach emeryci i renciści przed ukończeniem 70. roku życia korzystają z 50-procentowej ulgi, a po 70. urodzinach jeżdżą bezpłatnie.

Osoby, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury, a ich miesięczne świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia mają prawo do zwolnienia z abonamentu RTV. Z kolei ci, którzy ukończyli 75 lat, są zwolnieni z opłat automatycznie, bez konieczności składania wniosku.