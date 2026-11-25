„Czyżby się bali, że zostaną wzięci na cel?” – pisał jeden z zachodnich analityków o kolejnym rosyjskim konwoju morskim, który przerwał swój rejs do Libii z powodu zatopienia okrętu „Merkurij” w Bengazi.

Pięć jednostek – trzy statki transportowe, tankowiec oraz fregata ochrony „Admirał Gołowko” – 22 listopada nagle spowolniło podróż rozpoczętą w porcie w Bałtijsku (w obwodzie królewieckim). Teraz powoli żeglują w pobliżu wybrzeży Tunezji, najwyraźniej bojąc się płynąć bliżej celu w sąsiedniej Libii. Wszystkie trzy transportowce objęte są zachodnimi sankcjami za przewożenie rosyjskiego uzbrojenia.