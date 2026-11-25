Studenci mogą zakończyć kształcenie na uczelni, samodzielnie składając wniosek o zakończenie nauki z powodu skreślenia z listy lub w wyniku całkowitego porzucenia kształcenia.

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Z tych kierunków studenci najczęściej odchodzą

Wirtualna Polska pozyskała informacje z pięciu uczelni: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Okazało się, że na olsztyńskiej uczelni w roku akademickim 2023/2024 na pierwszym roku filozofii skreślono 19 z 27 przyjętych osób, czyli 70 proc. studentów. Z ratownictwa medycznego zrezygnowały 24 z 41 przyjętych osób, a z filologii germańskiej – 10 z 18. Jak przekazał Wirtualnej Polsce Norbert Kaczan, rzecznik uczelni, dobrowolne rezygnacje odpowiadały za 38 proc. skreśleń na UWM. W 31 proc. przypadków powodem było niezaliczenie semestru, a w 12 proc. – niepodjęcie studiów.

Na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2025/2026 najwyższy wskaźnik rezygnacji, bo aż 75 proc., dotyczył etnofilologii kaszubskiej. Kolejne na liście były bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna – 45 proc. rezygnacji, biologia medyczna – 39 proc. i biznes chemiczny – 33 proc. Na Uniwersytecie Łódzkim w latach akademickich 2023/2024 oraz 2024/2025 studenci najczęściej rezygnowali ze studiów polsko-niemieckich, filozofii, fizyki i zarządzania miastem.

Na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2025/2026 skreślono 127 osób z kierunku finanse i rachunkowość, 111 z kierunku ekonomia i 102 z bezpieczeństwa wewnętrznego. Na Uniwersytecie Wrocławskim najwięcej studentów pierwszego stopnia odpadło z kierunków militarioznawstwo, judaistyka i ochrona środowiska.

Dlaczego studenci rezygnują ze studiów?

W badaniu Uniwersytetu Łódzkiego z 2026 r. ankietowani najczęściej wskazywali nietrafiony wybór kierunku, rozczarowanie programem lub sposobem prowadzenia zajęć oraz trudności z zaliczeniem sesji. Na Uniwersytecie Warszawskim wśród najczęściej wymienianych powodów znalazły się z kolei stan zdrowia psychicznego, niedopasowanie programu do zainteresowań oraz przekonanie, że studia nie odpowiadają na potrzeby rynku pracy.

Niekiedy powodem są też trudności finansowe, konieczność łączenia nauki z pracą oraz sprawy osobiste i rodzinne. Biuro Prasowe Uniwersytetu Rzeszowskiego podkreśla, że na decyzję o odejściu z uczelni często wpływa kilka takich okoliczności jednocześnie.