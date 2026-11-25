W raporcie, którego ustalenia przytacza agencja Reutera, uwzględniono 378 spraw zgłoszonych władzom kościelnym na przestrzeni dwóch dekad. Obejmowały one łącznie 880 odrębnych przypadków nadużyć, 356 domniemanych sprawców i 385 ofiar.

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Wykorzystywanie seksualne dzieci we włoskim Kościele. 57 księży skazano na więzienie

Sprawy 123 domniemanych sprawców zgłoszono włoskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Prawomocne wyroki skazujące na kary pozbawienia wolności zapadły wobec niemal połowy z nich – 57 osób.

Z raportu wynika również, że postępowania dyscyplinarne w Kościele objęły 218 duchownych, z których około 70 proc. uznano za winnych. Spośród wszystkich 356 domniemanych sprawców 87 wydalono ze stanu duchownego lub czasowo odsunięto od pełnienia posługi kapłańskiej. Na emeryturę przeszło 39 osób, a 67 już nie żyje.

Około 70 proc. zgłoszonych ofiar stanowili chłopcy i mężczyźni. Najbardziej narażeni na nadużycia byli chłopcy w wieku od 14 do 17 lat. W około 80 proc. spraw domniemani sprawcy mieli dopuszczać się nadużyć wielokrotnie. Niespełna 30 proc. zgłoszonych przypadków dotyczyło czynności seksualnych.

Kardynał Matteo Maria Zuppi o nadużyciach w Kościele: Musimy nazwać zło po imieniu

Do wyników raportu odniósł się przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, kard. Matteo Maria Zuppi.

– Te przestępstwa ujawniają zło, które przeniknęło Kościół. Musimy nazwać je po imieniu i uznać ich potworność – podkreślił duchowny w oświadczeniu.

Jak przypomina agencja Reutera, od dziesięcioleci Kościołem katolickim na całym świecie wstrząsają skandale związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci przez duchownych i tuszowaniem popełnianych przez nich przestępstw. Nadszarpnęły one wiarygodność instytucji i kosztowały ją setki milionów dolarów wypłaconych w ramach ugód.

Włoskiemu Kościołowi zarzucano wcześniej, że mniej zdecydowanie niż Kościoły w innych państwach europejskich mierzy się z problemem wykorzystywania seksualnego.

Autorzy raportu: Nie znamy rzeczywistej skali wykorzystywania seksualnego dzieci

Opracowanie przygotowali przedstawiciele florenckiego Istituto degli Innocenti, instytucji zajmującej się ochroną dzieci, oraz jednostki badawczej Uniwersytetu Bolońskiego. Zastrzegli, że przeprowadzona przez nich analiza nie daje pełnego obrazu problemu wykorzystywania seksualnego przez duchownych we Włoszech.

Co istotne, badanie opierało się wyłącznie na dokumentach zgromadzonych w archiwach kościelnych. Uzyskane w ten sposób dane – jak podkreślono – „nie odzwierciedlają pełnej skali zdarzeń, do których doszło, i nie pozwalają na precyzyjne oszacowanie rzeczywistej liczby nadużyć”.

Włoski episkopat chce monitorować przypadki nadużyć

Autorzy raportu przedstawili włoskim biskupom rekomendacje dotyczące dalszych działań. Zaproponowali między innymi uruchomienie specjalnej infolinii dla osób pokrzywdzonych oraz przeprowadzenie kampanii społecznej, która zachęcałaby ofiary do zgłaszania doznanych krzywd.

Konferencja Episkopatu Włoch od razu zaakceptowała jedną z przedstawionych propozycji – utworzenie stałego ośrodka, który zajmowałby się gromadzeniem i analizowaniem danych dotyczących przypadków nadużyć.