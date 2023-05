Pedofilia w Kościele. Prymas po publikacji "Rzeczpospolitej": Pragnę przeprosić

Prymas ocenił, że ludzie Kościoła byli "często naiwni w postępowaniu wobec sprawców tych przestępstw". "Równocześnie wstrząsające jest to, jak często dobro dzieci było lekceważone przez służby totalitarnego państwa, a ich krzywdy służyły również do wciągnięcia sprawców we współpracę z bezpieką" - dodał.

Abp Polak zapewnił, że dziś Kościół podejmuje działania, by "przyjąć i wysłuchać osoby skrzywdzone, a także – odpowiadając na potrzeby – udzielić im pomocy, przede wszystkim psychologicznej i duchowej".

Czytaj więcej Przestępczość Pedofilia. Ogromna skala krzywd w Kościele Co najmniej 1100 małoletnich mogło zostać w okresie PRL wykorzystanych seksualnie przez duchownych i świeckich pracujących w Kościele. Sprawcami tych przestępstw było ok. 300 osób.

"Staramy się ich szukać. Temu służy trwająca kampania informacyjna skierowana do parafii, przygotowana i realizowana przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i Fundację Świętego Józefa KEP, wsparta przez Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski. Chcemy w ten sposób zdecydowanie wyjść ze znakiem gotowości do przyjęcia i wsparcia wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni przez duchownych i konsekrowanych, także w odległej przeszłości" - czytamy w komentarzu delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży do tekstu "Rz".

Prymas Polski odniósł się też do kwerendy dokonanej przez dziennikarzy "Rzeczpospolitej" oceniając, że Tomasz Krzyżak i Piotr Litka "wykonali ogrom pracy".

"Ta kwerenda potwierdza konieczność dalszych badań archiwalnych w Kościele" - podkreślił abp Polak. "Biskupi w marcu br. podjęli decyzję, aby powołać niezależny zespół specjalistów, którego przedmiotem badań będzie praktyka rozwiązywania problemów związanych z przestępstwami popełnionymi przez niektóre osoby duchowne wobec małoletnich w przeszłości".