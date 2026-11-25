Internetowy wpis Oskara Szafarowicza na temat rzekomego spotkania Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska pod patronatem Zbigniewa Jakubasa nie powinien nikogo obchodzić – zarówno z powodu treści, miejsca publikacji, jak i samego autora. Mimo to internetowy trolling zmusił do reakcji wielu poważnych ludzi, w tym samego Mateusza Morawieckiego. To bardzo wiele mówi o stanie polskiej polityki – jej języka, charakteru, a w końcu samych wyborców.

Pokazuje też, z jak bardzo niesymetrycznym konfliktem mamy tu do czynienia. Internetowy aktywista potrzebuje 2–3 minuty na sklecenie wpisu, niekiedy włącznie z wygenerowaniem grafiki. Ofiara zaś nie tylko musi permanentnie czuwać nad rozproszoną infosferą, zareagować w ciągu minut, ale także sięgać po kroki prawne, które zajmą miesiące.