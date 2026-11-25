– Czekamy na analizę Białego Domu, nie spodziewamy się, że będzie szybka. Oczekujemy decyzji na przełomie roku – powiedział minister w rozmowie z PAP.

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Bloomberg pisze o możliwym opóźnieniu. Zalewski odpowiada

- To nie oznacza, że zostanie ona szybko przedstawiona opinii publicznej. Ale na pewno nie oczekuję, że będzie na początku grudnia – dodał.

Skomentował w ten sposób doniesienia agencji Bloomberga o tym, że USA mogą opóźnić ogłoszenie decyzji w sprawie wojsk w Europie z początku grudnia na dalszą część miesiąca lub nowy rok. Zalewski zaznaczył, że od początku konsekwentnie komunikował, że decyzja zapadnie na przełomie roku i nie należy traktować tego jako opóźnienie decyzji.

Wiceminister, który przewodził zespołowi MON w rozmowach na ten temat, przypomniał, że - jak mówił już wcześniej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po wizycie w Pentagonie - negocjacje z amerykańskim resortem obrony się zakończyły, a sprawa trafiła do Białego Domu.

Bloomberg donosił o opóźnieniu mającym związek z negocjacjami ws. wojny w Ukrainie

Jak podał w środę Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, „opóźnienie” decyzji ma związek z negocjacjami w sprawie wojny w Ukrainie, a także polepszenie relacji Waszyngtonu z sojusznikami. Ponadto Stany Zjednoczone przychylnie odniosły się do dążeń państw NATO do zwiększenia wydatków na obronność.

Według Bloomberga, sojusznicy postrzegają potencjalne opóźnienie jako kolejny pozytywny sygnał po tym, jak urzędnicy USA zasugerowali, że nie zrealizują gróźb drastycznej redukcji liczebności wojsk, lecz zmniejszą ich liczbę o ok. 5 tys. To dużo mniej od najbardziej radykalnego scenariusza cięć przewidującego redukcję o 25 tys. Większość cięć spodziewana jest w Niemczech, gdzie stacjonuje największy kontyngent. Stałe rozmieszczenie wojsk w Polsce miałoby być częścią tych zmian.

W trakcie negocjacji z Rosją dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie i powojennego porządku bezpieczeństwa, Rosja wysunęła żądania wycofania wojsk NATO. Te żądania zostały uznane przez amerykańskich negocjatorów za „maksymalistyczne”. Ale Bloomberg przypomina, że wiceszef Pentagonu Elbridge Colby powiedział, że Stany Zjednoczone „będą gotowe na dostosowanie się, aby wesprzeć negocjacje pokojowe”.

Polscy urzędnicy twierdzą, że podczas rozmów z Pentagonem sprawa stałej bazy w Polsce nie była wiązana z kwestią negocjacji z Rosją, a celem było jak najlepsze odstraszenie Moskwy.

Stała baza USA w Polsce. Kosiniak-Kamysz mówił o „zielonym świetle” z Pentagonu

W połowie listopada wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział po spotkaniu z podsekretarzem obrony USA Elbridge'em Colbym w Brukseli, że w Pentagonie jest zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Wyraził nadzieję, że zostanie to potwierdzone w Białym Domu. – Dzisiaj zostało przez sekretarza Colby'ego potwierdzone, że wszystko idzie w dobrym kierunku, wszystko jest na jak najlepszej drodze. Jest zielone światło z Pentagonu i wierzę, że to zielone światło też zaświeci bardzo mocno w Białym Domu – powiedział szef resortu. Przypomniał, że napawające optymizmem informacje w tej sprawie przywiózł też z Waszyngtonu, gdzie 10 listopada w Pentagonie spotkał się z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem.

Jak przekazał Kosiniak-Kamysz, Colby powiedział, że przegląd jest już na ukończeniu obecności wojsk amerykańskich w Europie. – W pierwszych dniach grudnia będzie przekazana do Białego Domu informacja o zakończeniu przeglądu i sam przegląd wojsk amerykańskich w Europie. My tu jesteśmy optymistami: dla Polski w tym przeglądzie mogą być tylko dobre i bardzo dobre decyzje – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

– Wierzę, że nie zmieni się to w żaden sposób już na poziomie prezydenta Donalda Trumpa i że zostanie to potwierdzone – dodał szef MON.

Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski dodał, że formalne negocjacje zostały zamknięte wizytą Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. – Uzyskaliśmy tam potwierdzenie, że Waszyngton daje zielone światło dla tej bazy i dzisiaj czekamy na ogłoszenie szczegółów. One będą związane z przedstawieniem konkluzji procesu przeglądu sił amerykańskich w Europie – dodał.