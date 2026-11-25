Hiszpańskie służby ratownictwa morskiego poinformowały, że we wtorek na Wyspy Kanaryjskie dotarło 1990 migrantów. Kolejne łodzie eskortowano do El Hierro, najmniejszej wyspy archipelagu. – Niestety, to historyczny dzień – powiedział Fernando Clavijo, szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich, w rozmowie z radiem Cadena SER.

Reklama Reklama

To kolejny rekord pobity w ciągu zaledwie kilkunastu dni – 15 listopada na archipelag dotarło 1488 migrantów. Wcześniejszy rekord wynosił 1461 osób i pochodził z listopada 2020 roku.

Niebezpieczna przeprawa przez Atlantyk

Wyspy Kanaryjskie od lat są jednym z głównych punktów, przez które migranci z Afryki Zachodniej próbują dostać się do Europy. Atlantycki szlak należy zarazem do najbardziej śmiercionośnych tras migracyjnych na świecie. Tysiące osób zginęły, próbując pokonać ocean w niewielkich łodziach.

Czytaj więcej Dyplomacja Maroko krytykuje hiszpańską opozycję. W tle kryzys w Ceucie MSZ Maroka odrzuciło sugestie o udziale w wydarzeniach w Ceucie z końca lipca i skrytykowało hiszpańską opozycję za wykorzystywanie kryzysu do walk...

Od początku roku na Wyspy Kanaryjskie dotarło ponad 26 tys. migrantów. Połowa tej liczby przypadła na listopad. Większość osób, które przybyły we wtorek, pochodziła z Senegalu i Gambii – przekazał Clavijo. Jak wyjaśnił, sprzyjające warunki żeglugowe oraz pełnia księżyca zachęciły kolejne grupy do podjęcia próby przeprawy.

Napływ migrantów z Afryki Zachodniej ma charakter sezonowy. W listopadzie liczba wypłynięć często rośnie, ponieważ migranci starają się dotrzeć do Europy, zanim zimą warunki na oceanie znacząco się pogorszą. Ostatnio morze było stosunkowo spokojne, co również przyczyniło się do zwiększonej liczby przepraw.

Skala napływu szczególnie obciąża El Hierro, wyspę zamieszkaną przez około 12 tys. osób. Clavijo ocenił, że lokalne służby nie są w stanie poradzić sobie z tak dużą liczbą przybyszów, z których wielu dociera na ląd wyczerpanych i w złym stanie fizycznym. Zaapelował do innych regionów Hiszpanii o pomoc w przyjmowaniu małoletnich bez opieki.

Migracja tematem kampanii wyborczej

Rekordowy napływ migrantów następuje tuż przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii, w których jednym z najważniejszych tematów kampanii jest polityka migracyjna. Konserwatywna Partia Ludowa (PP) chce odsunąć od władzy rząd kierowany przez socjalistów. Jeżeli zwycięży, do utworzenia większości parlamentarnej prawdopodobnie będzie potrzebowała poparcia skrajnie prawicowej partii Vox.

Ugrupowanie to prowadzi kampanię, opierając ją między innymi na postulatach deportacji migrantów oraz polityce społecznej, która ma uprzywilejowywać Hiszpanów kosztem cudzoziemców przybyłych do kraju.

Fernando Clavijo, reprezentujący regionalną Koalicję Kanaryjską, skrytykował próby przedstawiania migrantów jako zagrożenia. Nie wymieniając bezpośrednio Vox, określił takie podejście mianem „ksenofobicznego dyskursu złych ludzi”.

Krytycznie odniósł się również do porozumienia Austrii, Danii, Niemiec, Grecji i Holandii dotyczącego odsyłania migrantów do Rwandy. Nazwał je „śmiesznym”.

– Europa podąża niewłaściwą drogą – ocenił szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich.