Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że coraz więcej spraw rozwodowych (ponad 70 proc.) kończy się przyznaniem władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Nie wiadomo w ilu sprawach sąd ustalił pieczę naprzemienną, ponieważ nie znajdziemy jej definicji w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W rezultacie decyzja o takiej formie opieki jest uzależniona od indywidualnych opinii sędziów, którzy mogą różnie rozstrzygać w podobnych sprawach. Zdaniem resortu, może to rodzić frustrację rodziców, którzy nie są w stanie przewidzieć, jaki będzie wynik postępowania, a także nie mają pewności, czy ugoda mediacyjna, w której uzgodnili wspólną opiekę, zostanie zatwierdzona. To się zmieni.

Reklama Reklama

Piecza współdzielona trafi do kodeksu. Dobra zmiana dla rodziców i dzieci

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza do polskiego prawa definicję pieczy współdzielonej, czyli naprzemiennego sprawowania pieczy nad dzieckiem przez oboje rodziców po ich rozstaniu. Jeśli rodzic czy rodzice wystąpią o pieczę, sąd rozważy takie rozwiązanie, bez względu na to, czy są oni małżonkami czy nie, kierując się dobrem dziecka. Projekt zakłada, że sąd uwzględni w szczególności: zdanie i rozsądne życzenia dziecka, jego wiek i stan zdrowia, zdolność rodziców do komunikacji i współpracy w sprawach dotyczących dziecka i ich sytuację osobistą, odległość między miejscami pobytu rodziców i dotychczasowy podział obowiązków rodzicielskich.

W pieczy współdzielonej nie chodzi o to, by rodzice podzielili czas sprawowania opieki po równo. MS wyjaśnia, że chodzi o taki podział, który pozwoli rodzicowi rzeczywiście uczestniczyć w wychowaniu dziecka. Piecza współdzielona zakłada, że każdy z rodziców ma mieć kontakt z dzieckiem, zarówno w dni powszednie, jak i weekendy oraz święta.

Adwokat, dr Honorata Janik-Skowrońska, badaczka pieczy współdzielonej i autorka poświęconej jej monografii ocenia, że przyjęty przez rząd projekt jest przełomowy dla ustanawiania standardów opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców.

– Oceniam go bardzo dobrze, bo jest odpowiedzią na zmieniający się model rodziny i potrzeby społeczne, ale priorytetem jest dobro dziecka. Piecza współdzielona jest wykluczona w przypadku rodzica, który stosuje przemoc – mówi mec. Honorata Janik-Skowrońska.

Potrzeba współdzielenia rodzicielstwa wynika również z raportu sporządzonego przez Fundację Dobre Współrodzicielstwo, z którego wynika, że 67 proc. Polaków popiera pieczę.

– Mimo że dzisiaj sądy orzekają współdzieloną pieczę, to brak jej definicji w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz kryteriów jej stosowania sprawia, że rodzic, który o nią występuje nigdy nie ma pewności, czy sąd w ogóle rozważy taką opcję. Tymczasem jest to korzystne rozwiązanie dla rodziców, którzy mogą mimo rozstania nadal razem uczestniczyć w wychowaniu dziecka i dla dziecka, dla którego największy stres spowodowany rozstaniem rodziców wynika z lęku o utratę mamy lub taty – dodaje mec. Honorata Janik-Skowrońska.

Opieka naprzemienna nie wyklucza alimentów

Przy okazji ekspertka uspokaja rodziców, zwłaszcza mamy, bo to one częściej obawiają się, że piecza współdzielona jest furtką dla rodzica, który chce uniknąć płacenia alimentów i z tego powodu mimo dotychczas niewielkiego zaangażowania w opiekę nad dzieckiem nagle występuje on o pieczę współdzieloną. Takie obawy są nieuzasadnione. Sąd będzie badał zaangażowanie rodzica w wychowanie dziecka, a ustalenie wspólnej opieki nie zwalnia nikogo z obowiązku alimentacyjnego, choć sąd określając wysokość świadczenia, weźmie to pod uwagę.

– Generalnie trzeba mieć świadomość, że piecza współdzielona jest drogim modelem wychowania, ponieważ trzeba dziecku zapewnić niektóre dobra podwójnie, żeby każdorazowe przenosiny od jednego rodzica do drugiego nie były przeprowadzką – mówi mec. Honorata Janik-Skowrońska.

Jeżeli sąd zdecyduje nie orzec pieczy współdzielonej, a władza rodzicielska będzie przysługiwała obojgu rodzicom, to wówczas sąd ustali miejsce pobytu dziecka w aktualnym miejscu zamieszkania jednego z rodziców. Zgodnie z projektem każdorazowa przeprowadzka rodzica z dzieckiem będzie wymagała zgody drugiego rodzica, a w przypadku jej braku, zgody sądu.

To jest spełnienie postulatu, który mec. Honorata Janik-Skowrońska złożyła w Sejmie w formie petycji, której postanowiono nadać bieg. Dziś bowiem powszechnym problemem jest przeprowadzka rodzica daleko od drugiego rodzica, co mocno utrudnia kontakt z dzieckiem.

Projekt nakłada też na rodziców obowiązek ochrony prywatności i wizerunku dziecka. Ministerstwo wyjaśnia, że dotyczy to także publikowania zdjęć, filmów i informacji o dziecku w internecie i mediach społecznościowych, czyli tzw. sharentingu.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

76,9 proc. w tylu sprawach rozwodowych wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono obojgu rodzicom w 2024 r.