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„Rzecz w tym”: Amerykanie mają dość. Czy to początek końca populizmu?

Dziesięć lat temu fake newsy pomogły Donaldowi Trumpowi zdobyć Biały Dom. Dziś Amerykanie wystawiają jego rządom bolesny rachunek. Demokraci odnieśli wyborcze zwycięstwo, jakiego nie widziano od 1982 r.. Przejęli Senat, wygrali nawet w Teksasie, mimo że Elon Musk wydał 200 milionów dol. na wsparcie republikańskiego kandydata.

Publikacja: 04.11.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Jędrzej Bielecki

Czy to tylko plebiscyt przeciwko Trumpowi, czy początek politycznego przełomu? I jakie konsekwencje amerykański zwrot może mieć dla Ukrainy, Polski i europejskich populistów? O tym w podcaście „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jędrzejem Bieleckim, dziennikarzem „Rzeczpospolitej” zajmującym się polityką zagraniczną.

Amerykanie mają dość drożyzny i politycznej pogardy

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