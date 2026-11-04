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Czy to tylko plebiscyt przeciwko Trumpowi, czy początek politycznego przełomu? I jakie konsekwencje amerykański zwrot może mieć dla Ukrainy, Polski i europejskich populistów? O tym w podcaście „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jędrzejem Bieleckim, dziennikarzem „Rzeczpospolitej” zajmującym się polityką zagraniczną.
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