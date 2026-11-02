Pożar na pokładzie samolotu Ryanair. Zapalił się powerbank
O zdarzeniu na pokładzie samolotu Ryanair z Brukseli do Lizbony poinformowała portugalska telewizja Aviacao TV, zajmująca się tematyką lotniczą.
Do niepokojącej sytuacji doszło w czasie lotu odbywającego się w minioną niedzielę. Ogień pojawił się w jednym z bagaży podręcznych i został wywołany zapaleniem się powerbanku przewożonego przez pasażera. Pożar spowodował częściowe zniszczenie podłogi w korytarzu i jednego z siedzeń.
Jak przekazały stacji służby ratownicze, ogień udało się szybko opanować. Został ugaszony przez załogę samolotu jeszcze w trakcie lotu. Żaden z pasażerów ani członków załogi nie odniósł obrażeń. Ze względu na sytuację konieczne było jednak awaryjne lądowanie.
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Samolot wylądował awaryjnie w Lizbonie. Mimo szybkiego opanowania pożaru, z powodu szkód wyrządzonych przez ogień na pokładzie, maszyna pozostanie na razie uziemiona na lotnisku. Jak informują lokalne media, zanim samolot wróci do lotów czeka go naprawa uszkodzonych elementów wnętrza.
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