W ocenie prezesa linii Ryanair głównymi przyczynami nadchodzącego skoku cen mają być gwałtownie rosnące koszty paliwa lotniczego oraz spadek dostępności miejsc w samolotach.

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Rekordowe podwyżki biletów lotniczych w Europie. Ceny biletów w górę o 15–20 proc.

Jak informuje Reuters, szef Ryanaira podczas wtorkowej konferencji w Brukseli przedstawił ponurą wizję dotyczącą cen biletów na rynku lotniczym w Europie. Jego zdaniem klienci muszą się liczyć z wyjątkowo dużymi podwyżkami w 2027 r.

„W przyszłym roku w Europie ceny biletów lotniczych wzrosną, myślę, że o 10, 15, może 20 proc. Powiedziałbym, że w Europie zobaczycie największy wzrost cen biletów lotniczych w historii w ciągu najbliższych 12 miesięcy" – stwierdził Michael O'Leary.

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Przyczyny podwyżek. Koniec tańszego paliwa

Według analiz szefa Ryanaira podwyżki są nieuniknione z dwóch głównych powodów. Pierwszy z nich to gwałtowny wzrost cen paliwa spowodowany wojną z Iranem. Jak powiedział Michael O'Leary, linie lotnicze są w dużej mierze niezabezpieczone przed rosnącymi kosztami paliwa lotniczego.

Do tej pory przewoźnicy przechodzili przez kryzys względnie łagodnie dzięki tzw. kontraktom zabezpieczającym. Kiedy pod koniec lutego wybuchł konflikt, Ryanair miał zabezpieczone 80 proc. zapotrzebowania na paliwo po cenie 67 dol. za baryłkę do marca 2027 r.

Problem pojawi się jednak już najbliższą wiosną. Branża może wtedy pozostać niemal bez ochrony przed rynkowymi wahaniami. Ryanair ma zabezpieczone tylko 15 proc. paliwa na poziomie 85 dol. za baryłkę, podczas gdy giełdowe ceny rynkowe są obecnie niemal dwukrotnie wyższe.

Drugą wynikającą z tego przyczyną podwyżek ma być mniejsza dostępność miejsc w samolotach w przyszłym roku. Jak prognozuje szef Ryanaira, powodem będą bankructwa i przejęcia wśród przewoźników.

Cięcia w Belgii i oczekiwanie na Boeingi 737 MAX 10

Michael O'Leary pojawił się w Brukseli, by ogłosić skasowanie 20 tras i ponad miliona miejsc w zimowym rozkładzie lotów w Belgii. To odpowiedź na decyzję tamtejszych władz, które od stycznia podnoszą podatek lotniczy z 2 do 7 euro od pasażera.

Szef Ryanaira poinformował także o zbliżającej się finalizacji procedur zakupu nowych maszyn. Chodzi o certyfikację samolotów Boeing 737 MAX 10 przez amerykańską Federalną Administrację Lotnictwa, którą opóźniła usterka w oprogramowaniu nawigacyjnym. FAA właśnie zatwierdziła samolot amerykańskiego producenta, co pozwoli na przekazanie Ryanairowi 16 nowych maszyn na początku 2027 r.