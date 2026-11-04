Do Sejmu trafił projekt ustawy, który zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tys. zł. To drugi projekt w tej sprawie, który trafił do parlamentu. Poprzedni z poprawkami Senatu ponownie trafił do izby niższej. Pojawiły się jednak wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją. Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pierwsze czytanie projektu zaplanowano na czwartek.

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Zasadniczo nowy projekt jest tożsamy z ustawą, która została już uchwalona przez Sejm i która przeszła ścieżkę legislacyjną w Senacie. Ustawa w ubiegłym tygodniu wróciła do Sejmu, który powinien teraz głosować nad poprawkami senackimi. Pojawiły się jednak wątpliwości co do konstytucyjności tych zmian. Z informacji uzyskanych przez PAP ze źródła zbliżonego do MF wynika, że zmiany proponowane przez rząd mają pozwolić na uniknięcie tych zastrzeżeń.

Nowe progi PIT. Stawka 24 proc.

Projekt dotyczy zmian stawek i progów podatkowych w PIT oraz podniesienia stawki CIT i daniny solidarnościowej. Jego celem jest podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 proc. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc.

Projekt wprowadza także zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro. Poza tym podnosi z 4 do 5 proc. stawkę daniny solidarnościowej, którą nalicza się od dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie, a także stawkę CIT dla firm o przychodach przekraczających 50 mln euro miesięcznie podnosi do 22 proc. z 19 proc. obecnie.

Podwyżka CIT i spór o konstytucję

W trakcie prac w Sejmie do poprzedniej ustawy wprowadzono przepis, który zakładał coroczną waloryzację progów podatkowych, a także wykreślenie przepisów o podwyżce CIT dla firm o przychodach ponad 50 mln euro. Senat potem wprowadził poprawki, które z jednej strony likwidują waloryzację progów podatkowych, ale także przywracają podwyżkę stawki CIT. Jednak już senaccy legislatorzy wskazywali, że przywrócenie podwyżki stawki CIT może zostać uznane za wyjście Senatu poza zakres ustawy uchwalonej przez Sejm i tym samym może zostać uznane za niekonstytucyjne.

W efekcie MF zdecydowało się na ponowne złożenie projektu w tej wersji, w której był on przed sejmowymi poprawkami dotyczącymi stawek CIT i progów. Ponadto w drugim rządowym projekcie wprowadzono zapis, zgodnie z którym przepisy podwyższające próg dochodowy PIT wchodzą w życie jedynie wraz z przepisami dotyczącymi podniesienia CIT dla dużych firm oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.