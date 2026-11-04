Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak
Po wtorkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym spór o Trybunał Konstytucyjny miał być jednym z tematów, premier Donald Tusk ocenił, że „idzie ku dobremu”. Krzysztof Bosak nie zgodził się w środę z tą oceną.
– Premier stosuje jakiś rodzaj zaklinania rzeczywistości. Być może to zwykła socjotechnika wymierzona w Polaków, podobnie jak operacja, z którą mamy do czynienia, stworzenia wrażenia przejęcia czegoś więcej niż budynku TK, którą mogliśmy oglądać we wtorek – powiedział w Polsat News.
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Lider Konfederacji odniósł się do ostatnich wydarzeń dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. W piątek na teren TK wkroczyła policja. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, wybrana przez Sejm do TK, która nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta, ogłosiła, że kieruje pracami Trybunału i że zawiesza w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego.
We wtorek sędziowie TK wybrani w tej kadencji Sejmu przeprowadzili losowanie sędziów do postępowań dyscyplinarnych wobec prezesa i wiceprezesa TK, uznając przy tym, że ich ósemka stanowi wymagane kworum 2/3 z 15 sędziów TK, ponieważ, ich zdaniem, do 15 nie należy zaliczać Święczkowskiego, Sochańskiego ani Jarosława Wyrembaka, uznawanego za tzw. dublera.
– Mamy zamach na konstytucyjną instytucję państwa, przestępstwo z artykułu 128 Kodeksu Karnego. Mamy jakąś szopkę czy spektakl socjotechniczny, polegający na tym, że grupa wprowadzonych przez policję uzurpatorów ogłosiła się prezesami TK, sędziami TK i większością, mimo nieposiadania tytułu do żadnej z tych rzeczy – skomentował Bosak. Dodał, że w TK jest pięć osób wybranych przez Sejm w 2026 r., od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. – Nie są zaprzysiężeni, więc – zgodnie z orzecznictwem TK jeszcze sprzed okresu wypełnienia go ludźmi nominowanymi przez PiS – nie mogą wejść w obowiązki – podkreślił.
Kalendarium sporu o Trybunał Konstytucyjny
– Nie mają większości, nie mają prawidłowo zwołanego kworum, nie mają objętych obowiązków, nie mają właściwie nic, a media to transmitują i nazywają Zgromadzeniem (Ogólnym Sędziów TK – red.) – mówił w wywiadzie wicemarszałek. – Apeluję, żeby nie nazywać fałszywie tego spotkania „Zgromadzeniem” – dodał.
Krzysztof Bosak oświadczył, iż jego zdaniem premier Donald Tusk przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi „nie odpuści”. Polityk Konfederacji przedstawił też swoją propozycję dotyczącą rozwiązania impasu wobec TK. – Pierwsze, co należy zrobić: wycofać policję z terenu Trybunału Konstytucyjnego, z samego budynku, i umożliwić dostęp do budynku sędziom, w tym prezesowi i wiceprezesowi TK, i przestać się upierać przy łamaniu prawa – powiedział, dodając, że byłby to powrót do respektowania porządku prawnego i ustrojowego, który panuje w Polsce.
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Wicemarszałek zarzucił części nowych sędziów TK to, że „zaangażowali się w łamanie konstytucji”. – Moim zdaniem ci ludzie utracili polityczną zdolność do bycia sędziami Trybunału Konstytucyjnego – wskazał. – Obwołując się sędziami bez złożenia ważnego ślubowania i uczestnicząc w akcji policyjnego zajęcia gmachu TK oni pokazali, że nie respektują polskiego porządku prawnego – przekonywał.
– Kompetencje pani Korwin-Piotrowskiej, sędzi z Opola, nie są wpisane ani do konstytucji, ani do żadnej ustawy. Moim zdaniem mamy tu do czynienia z uzurpacją na policyjnych tarczach, wprowadzoną do Trybunału Konstytucyjnego – mówił Bosak. Wyraził pogląd, że pierwszym krokiem na drodze do rozwiązania konfliktu wokół TK powinno być rygorystyczne trzymanie się przepisów prawa.
Kto jest kim w Trybunale Konstytucyjnym
Wicemarszałek powiedział także, że Bogdan Święczkowski pozostaje prezesem TK i trzeba to respektować i przywrócić mu możliwość wykonywania obowiązków. Według niego, trzeba też uzupełniać skład TK, proponując kandydatów, którzy „rokują respektowanie konstytucji”.
– Wrócić do respektowania prawa, wycofać policję, pozwolić im (sędziom – red.) pracować, publikować wyroki, bo obecny rząd nie opublikował ani jednego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...). Następna sprawa: usiąść z różnymi stronami, które są zainteresowane zamknięciem tego sporu. Moim zdaniem to jest do zrobienia w jeden miesiąc – rozmowy, napisanie poprawek do konstytucji, przyjęcie ich. To nie są bardzo skomplikowane sprawy – mówił w Polsat News Krzysztof Bosak.
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– Dogadać się z tymi wszystkimi, którzy tam są, że przechodzą w stan spoczynku, wyłonić nowy skład, nieskażony tymi wszystkimi sporami, określić poprzesuwane kadencje, żeby nie były zsynchronizowane – jeden wchodzi na rok, drugi na dwa i tak po kolei, aż do 9 lat – proponował. Wyraził nadzieję, że Polacy w wyborach wprowadzą do Sejmu partie, które będą chciały zamknąć spór o TK, który, jego zdaniem, „rozwala państwo”.
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