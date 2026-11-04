Po wtorkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym spór o Trybunał Konstytucyjny miał być jednym z tematów, premier Donald Tusk ocenił, że „idzie ku dobremu”. Krzysztof Bosak nie zgodził się w środę z tą oceną.

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– Premier stosuje jakiś rodzaj zaklinania rzeczywistości. Być może to zwykła socjotechnika wymierzona w Polaków, podobnie jak operacja, z którą mamy do czynienia, stworzenia wrażenia przejęcia czegoś więcej niż budynku TK, którą mogliśmy oglądać we wtorek – powiedział w Polsat News.

Spór o TK. Krzysztof Bosak: Zamach na konstytucyjną instytucję

Lider Konfederacji odniósł się do ostatnich wydarzeń dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. W piątek na teren TK wkroczyła policja. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, wybrana przez Sejm do TK, która nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta, ogłosiła, że kieruje pracami Trybunału i że zawiesza w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego.

We wtorek sędziowie TK wybrani w tej kadencji Sejmu przeprowadzili losowanie sędziów do postępowań dyscyplinarnych wobec prezesa i wiceprezesa TK, uznając przy tym, że ich ósemka stanowi wymagane kworum 2/3 z 15 sędziów TK, ponieważ, ich zdaniem, do 15 nie należy zaliczać Święczkowskiego, Sochańskiego ani Jarosława Wyrembaka, uznawanego za tzw. dublera.

– Mamy zamach na konstytucyjną instytucję państwa, przestępstwo z artykułu 128 Kodeksu Karnego. Mamy jakąś szopkę czy spektakl socjotechniczny, polegający na tym, że grupa wprowadzonych przez policję uzurpatorów ogłosiła się prezesami TK, sędziami TK i większością, mimo nieposiadania tytułu do żadnej z tych rzeczy – skomentował Bosak. Dodał, że w TK jest pięć osób wybranych przez Sejm w 2026 r., od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. – Nie są zaprzysiężeni, więc – zgodnie z orzecznictwem TK jeszcze sprzed okresu wypełnienia go ludźmi nominowanymi przez PiS – nie mogą wejść w obowiązki – podkreślił.

Kalendarium sporu o Trybunał Konstytucyjny Foto: PAP

– Nie mają większości, nie mają prawidłowo zwołanego kworum, nie mają objętych obowiązków, nie mają właściwie nic, a media to transmitują i nazywają Zgromadzeniem (Ogólnym Sędziów TK – red.) – mówił w wywiadzie wicemarszałek. – Apeluję, żeby nie nazywać fałszywie tego spotkania „Zgromadzeniem” – dodał.

Jak rozwiązać problem Trybunału Konstytucyjnego? Propozycja Krzysztofa Bosaka

Krzysztof Bosak oświadczył, iż jego zdaniem premier Donald Tusk przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi „nie odpuści”. Polityk Konfederacji przedstawił też swoją propozycję dotyczącą rozwiązania impasu wobec TK. – Pierwsze, co należy zrobić: wycofać policję z terenu Trybunału Konstytucyjnego, z samego budynku, i umożliwić dostęp do budynku sędziom, w tym prezesowi i wiceprezesowi TK, i przestać się upierać przy łamaniu prawa – powiedział, dodając, że byłby to powrót do respektowania porządku prawnego i ustrojowego, który panuje w Polsce.

Wicemarszałek zarzucił części nowych sędziów TK to, że „zaangażowali się w łamanie konstytucji”. – Moim zdaniem ci ludzie utracili polityczną zdolność do bycia sędziami Trybunału Konstytucyjnego – wskazał. – Obwołując się sędziami bez złożenia ważnego ślubowania i uczestnicząc w akcji policyjnego zajęcia gmachu TK oni pokazali, że nie respektują polskiego porządku prawnego – przekonywał.

– Kompetencje pani Korwin-Piotrowskiej, sędzi z Opola, nie są wpisane ani do konstytucji, ani do żadnej ustawy. Moim zdaniem mamy tu do czynienia z uzurpacją na policyjnych tarczach, wprowadzoną do Trybunału Konstytucyjnego – mówił Bosak. Wyraził pogląd, że pierwszym krokiem na drodze do rozwiązania konfliktu wokół TK powinno być rygorystyczne trzymanie się przepisów prawa.

Kto jest kim w Trybunale Konstytucyjnym Foto: PAP

Lider Konfederacji: Respektować prawo, wycofać policję, publikować wyroki TK

Wicemarszałek powiedział także, że Bogdan Święczkowski pozostaje prezesem TK i trzeba to respektować i przywrócić mu możliwość wykonywania obowiązków. Według niego, trzeba też uzupełniać skład TK, proponując kandydatów, którzy „rokują respektowanie konstytucji”.

– Wrócić do respektowania prawa, wycofać policję, pozwolić im (sędziom – red.) pracować, publikować wyroki, bo obecny rząd nie opublikował ani jednego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...). Następna sprawa: usiąść z różnymi stronami, które są zainteresowane zamknięciem tego sporu. Moim zdaniem to jest do zrobienia w jeden miesiąc – rozmowy, napisanie poprawek do konstytucji, przyjęcie ich. To nie są bardzo skomplikowane sprawy – mówił w Polsat News Krzysztof Bosak.

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– Dogadać się z tymi wszystkimi, którzy tam są, że przechodzą w stan spoczynku, wyłonić nowy skład, nieskażony tymi wszystkimi sporami, określić poprzesuwane kadencje, żeby nie były zsynchronizowane – jeden wchodzi na rok, drugi na dwa i tak po kolei, aż do 9 lat – proponował. Wyraził nadzieję, że Polacy w wyborach wprowadzą do Sejmu partie, które będą chciały zamknąć spór o TK, który, jego zdaniem, „rozwala państwo”.