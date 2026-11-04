Szef MSZ Radosław Sikorski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do wyników wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Demokraci odnieśli w nich zwycięstwo, zdobywając większość w Izbie Reprezentantów i Senacie.

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W swoim komentarzu polityk nawiązał do Elona Muska. Właściciel Tesli i SpaceX był jednym z najważniejszych sponsorów finansowych Partii Republikańskiej podczas kampanii poprzedzającej wybory do Kongresu USA.

Powrót dawnego sporu? Sikorski wbija szpilę Muskowi

Radosław Sikorski komentując wybory w Stanach Zjednoczonych, udostępnił w serwisie X swój wpis z czerwca 2025 r., który skierowany był bezpośrednio do Elona Muska.

„Widzisz, wielki człowieku, polityka jest trudniejsza, niż ci się wydawało” – podkreślał wówczas szef MSZ.

Komentarz ten nawiązywał do wcześniejszej wymiany zdań między szefem MSZ a miliarderem – szef SpaceX zaatakował bowiem polskiego ministra, nazywając go „małym człowiekiem”.

Sikorski odpowiedział na zaczepkę Muska kilka miesięcy później – w czerwcu 2025 r. – w trakcie publicznego sporu między Donaldem Trumpem a właścicielem platformy X. Teraz ponownie wykorzystał swój wpis, by skomentować wyniki wyborów połówkowych w USA.

Elon Musk skomentował wybory w USA. „Moje kosmiczne lasery nie zadziałały”

„Chyba moje kosmiczne lasery do ingerowania w wybory tym razem nie zadziałały” – napisał wcześniej Elon Musk w serwisie X, odnosząc się do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Do ironicznego komentarza dołączył emoji przedstawiające wzruszenie ramionami.

Właściciel Tesli i SpaceX był jednym z najważniejszych sponsorów finansowych Partii Republikańskiej podczas kampanii poprzedzającej wybory do Kongresu USA.

Miliarder przekazał setki milionów dolarów na wsparcie kandydatów oraz działania mające zwiększyć frekwencję wśród republikańskich wyborców.

Według wcześniejszych wyliczeń „The New York Times” Musk przekazał republikanom 445,6 mln dol. Najnowsza analiza dziennika, opublikowana 2 listopada, wskazuje jednak, że łączna wartość jego wpłat na rzecz federalnych i stanowych organizacji politycznych wyniosła 474 mln dol., a więc jeszcze więcej.