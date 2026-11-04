„Rzeczpospolita”: Czy w Kijowie świętują już zwycięstwo demokratów w Kongresie? Jakie nastroje panują w Ukrainie?

Dr Jewhen Mahda: Lepiej o to pytać przedstawicieli władz w Kijowie. Ja osobiście nie świętuję, ponieważ uważam, że demokraci nie rozwiążą większości problemów, które obecnie istnieją w stosunkach ukraińsko-amerykańskich. Mają inne cele polityczne i będą dążyli do ich realizacji. Wydaje mi się, że ważniejsze będzie dla nich atakowanie Trumpa niż pomaganie Ukrainie.