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Ukraiński politolog: Donald Trump ma teraz dwa miesiące na dogadanie się z Władimirem Putinem

Dla demokratów ważniejsze będzie atakowanie Trumpa, niż pomaganie Ukrainie. Ukraina nie znajduje się w centrum ich zainteresowania – mówi „Rzeczpospolitej”, dr Jewhen Mahda, szef Instytutu Polityki Światowej w Kijowie.

Publikacja: 04.11.2026 10:57

Putin chce doprowadzić do kapitulacji Ukraińców. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości - mówi dr Jew

Putin chce doprowadzić do kapitulacji Ukraińców. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości - mówi dr Jewhen Mahda

Foto: REUTERS

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Rusłan Szoszyn

„Rzeczpospolita”: Czy w Kijowie świętują już zwycięstwo demokratów w Kongresie? Jakie nastroje panują w Ukrainie?

Dr Jewhen Mahda: Lepiej o to pytać przedstawicieli władz w Kijowie. Ja osobiście nie świętuję, ponieważ uważam, że demokraci nie rozwiążą większości problemów, które obecnie istnieją w stosunkach ukraińsko-amerykańskich. Mają inne cele polityczne i będą dążyli do ich realizacji. Wydaje mi się, że ważniejsze będzie dla nich atakowanie Trumpa niż pomaganie Ukrainie.

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