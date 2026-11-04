W środę w Programie Trzecim Polskiego Radia Waldemar Żurek odpowiadał na pytania dotyczące m.in. piątkowych wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym. We wtorek prokurator z urzędu wszczął śledztwo w sprawie czynnej napaści na sędziów TK Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza oraz usiłowania wywarcia przemocą i groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe TK. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny został zapytany, czy postępowanie obejmie również prezydenta Karola Nawrockiego.

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Żurek: prezydent przed Trybunał Stanu, innymi zajmie się prokurator

– Karol Nawrocki jest oczywiście chroniony immunitetem. W tej kwestii jestem ortodoksem. Uważam, że dopóki jest prezydentem, powinien odpowiadać przed Trybunałem Stanu – powiedział Waldemar Żurek. Jego zdaniem brak większości potrzebnej do postawienia prezydenta przed Trybunałem Stanu nie powinien powstrzymywać wyjaśniania sprawy, więc odpowiednie komisje sejmowe powinny się zająć się oceną działań prezydenta.

Prokurator generalny ujawnił natomiast, wszczęte śledztwo obejmie uczestników wejścia do budynku TK, którzy nie są chronieni immunitetem:

szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego, szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego oraz młodego asystenta prezydenta Jakuba Nadstawnego. Ten ostatni próbował uzyskać klucze do pomieszczeń Trybunału. - Pytanie, co znajdowało się w tych pokojach i dlaczego uczestnikom wejścia zależało na dostaniu się do nich – mówił Żurek.

Szef MS: Zbigniew Kapiński próbuje „skleić się” z Karolem Nawrockiem

Na pytanie, czy „kolejnym krokiem po Trybunale Konstytucyjnym będzie Sąd Najwyższy”, Żurek odpowiedział, że w obecnej sytuacji, gdy prokuratura stawia kolejne zarzuty w „sprawach aferowych”, prawnicy „wiedzą, że na końcu tych procesów będzie Sąd Najwyższy, który może całą pracę prokuratorów i sądów niższej instancji wyrzucać do kosza”.

- Politycy autorytarni zbudowali sobie w Sądzie Najwyższym „czapkę bezpieczeństwa”, po to, żeby afery były nierozliczane - stwierdził minister. - Ci, którzy są w Sądzie Najwyższym, ale dostali się tam z politycznych nominacji - oni będą spłacać polityczne długi - mówił.

W ocenie Żurka I prezes SN Zbigniew Kapiński próbuje „skleić się” z prezydentem Karolem Nawrockiem, tak jak kiedyś była pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska z byłym prezydentem Andrzejem Duda. - To nie jest przypadkowe, że on [Kapiński] tam w nocy był, gdy wchodzili do TK z naruszeniem prawa – mówił Żurek, oceniając, że takie powiązanie z prezydentem jest „nieakceptowalne”. Jego zdaniem, Kapiński „poczuł strach, że Trybunał kiedyś zajmie się ustawą o SN”.

Kolegium SN przeciw odsuwaniu sędziów z funkcji

Na wtorek Kapiński zwołał Zgromadzenie Ogólne sędziów SN ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym; część sędziów nie wzięła w nim udziału, wskazując m.in. nieprawidłowości przy powołaniu Kapińskiego. Spowodowało to brak kworum, by Zgromadzenie mogło podjąć uchwałę; zamiast tego opublikowano uchwałę Kolegium SN (które tworzą I prezes SN i prezesi SN kierujący izbami oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia izb).

W uchwale Kolegium SN gremium to wyraziło „stanowczy sprzeciw wobec działań podważających konstytucyjne zasady funkcjonowania władzy sądowniczej”. Zwrócono uwagę na odsuwanie osób sprawujących funkcje w organach władzy sądowniczej od wykonywania przysługujących im kompetencji, co - jak podkreślono - „nastąpiło bez wymaganej podstawy prawnej i z pominięciem ustawowych procedur”.

Także część sędziów SN nie uznaje innych sędziów tego sądu, powołanych do niego przez KRS ukształtowaną na mocy ustawy z 2017 roku. Ustawa ta budzi kontrowersje związane m.in. z upolitycznieniem procesu wyboru KRS, a co za tym idzie – powoływania sędziów. Sędziowie zasiadający w SN od czasów sprzed ustawy z 2017 roku często bojkotują działania Sądu pod wodzą Kapińskiego – powołanego już na mocy nowych przepisów. Sam status Sądu Najwyższego w obecnym kształcie jest przedmiotem sporu. Kontrowersje wzbudza też przyjęta w 2018 roku obowiązująca obecnie ustawa o Sądzie Najwyższym, zmieniająca m.in. zasady dot. wyboru prezesów SN oraz kształt izb Sądu.