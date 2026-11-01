W piątek wieczorem doszło przejęcia kontroli w Trybunale Konstytucyjnym przez grupę sędziów, których Sejm powołał w tym roku do TK, lecz większości z nich nie dopuścił do orzekania prezes TK Bogdan Święczkowski. Na stronie TK pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w jego czynnościach jako prezesa TK. Taką samą przerwę zarządzono wiceprezesowi TK Bartłomiejowi Sochańskiemu. Zarządzenia wydała Anna Korwin-Piotrowska – sędzia TK mająca najdłuższy staż sędziowski. Ona też została ogłoszona osobą tymczasowo kierującą TK.

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W związku z informacją Korwin-Piotrowskiej o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK na terenie TK, ale nie w samym budynku Trybunału, pojawiła się policja. Zgromadzony przed TK tłum próbował siłowo przedostać się na teren TK, przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu.

Prezydent Karol Nawrocki, który był w podróży do Senegalu, przerwał lot, wrócił do kraju i pojawił się w siedzibie TK. Wcześniej odbył konsultacje z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim oraz Bogdanem Święczkowskim. Po tych spotkaniach prezydent, wraz m.in. z Kapińskim oraz zastępcą prezesa TK Bartłomiejem Sochańskim, po fizycznych przepychankach, wszedł do siedziby TK. Pokazuje to nagranie sędziego TK Macieja Berka. Widać na nim, jak prezydent przeciska się pomiędzy sędziami TK stojącymi w drzwiach budynku.

Szef MS podziękował policji za zimną krew

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w niedzielę w TVP Info, że to była bardzo kryzysowa sytuacja, kiedy „nieodpowiedzialne zachowanie prezydenta, spowodowało to, że on przedzierał się przez kordon policyjny, razem ze swoją ochroną, która mu przysługuje i narażał tak naprawdę funkcjonariuszy SOP-u na bardzo negatywne konsekwencje”. - Chciałbym przede wszystkim z tego miejsca podziękować policji dlatego, że policja zachowała tutaj absolutnie zimną krew – stwierdził minister.

- Samo jego (prezydenta - PAP) wejście do Trybunału oceniam już w kategoriach prawnokarnych. To było naruszenie nietykalności budynku Trybunału. Jego współpracownicy, zupełnie bezkarnie zachowywali się w budynku i myślę, że prokuratura musi wyciągnąć z tego tytułu konsekwencje - powiedział.

Waldemar Żurek: jak najszybciej przyjąć budżet i wrócić do orzekania

Szef MS został zapytany również, co może wydarzyć się w najbliższych dniach lub tygodniach, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny.

- Oczywiście Trybunał powinien zwołać zgromadzenie i wiem, że takie zgromadzenie już jest wyznaczone przez panią sędzię, która zarządza dzisiaj i pełni te obowiązki prezesa w Trybunale, więc jak najszybciej należy przeprowadzić to zgromadzenie – mówił Żurek. - Ja, jako prokurator generalny, złożyłem kilka spraw do Trybunału, które dotyczą m.in. pana Święczkowskiego, spraw karnych, bo niestety, pan Święczkowski od dłuższego czasu uważa się za osobę w ogóle wyjętą spod prawa, jak każdy obywatel ma odpowiadać przed niezawisłym sądem. Święczkowski uważa, że jego to nie dotyczy, więc chciałbym też żeby te moje wnioski były jak najszybciej rozpoznane – powiedział szef MS.

Dodał również, że Trybunał powinien zająć się jak najszybciej swoim budżetem. – Tam są pracownicy, którzy czekają też, co będzie w przyszłym roku. Na razie pan Święczkowski nie doprowadził do skutecznego przedstawienia budżetu, ale myślę, że najważniejsze jest dla obywateli to, że od lat leżą tam skargi. Te skargi były wrzucane do szafy dlatego, że Trybunał zajmował się polityką na zlecenie tych, którzy dzisiaj podsycają te wydarzenia pod Trybunałem i którzy mówią o zamachu stanu. W ogóle ten organ stał się swego rodzaju wydmuszką organu, działał na polityczne zlecenie, a to, co ludzi najbardziej dotyczy ze strony Trybunału było odkładane na półkę – ocenił Żurek.

Według ministra sprawiedliwości „to jest kwestia tygodni, kiedy my będziemy mieli pierwsze rozprawy i będą rozpatrywane pierwsze sprawy merytorycznie”. – To jest już szybko i ja się z tego cieszę i też widzę taką odpowiedzialność naszego społeczeństwa (...) Powinniśmy uspokoić się, tę sytuację, uspokoić, te emocje i dać też wsparcie sędziom Trybunału, bo oni dzisiaj są w niezwykle trudnej sytuacji. Podziwiam ich za tę heroiczną postawę, że nie dali się stłamsić temu bandyckiemu najściu grupy z prezydentem na czele – podsumował Waldemar Żurek.

Zgromadzenie Ogólne także w SN

W sobotę wieczorem na stronie Sądu Najwyższego opublikowano zarządzenie pierwszego prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego o zwołaniu na wtorek, 3 listopada, na godz. 14 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Sędziowie mają omówić „zagrożenia dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależności władzy sądowniczej oraz prawidłowego funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa” i podjąć w tej sprawie uchwałę. Kapiński wskazał, że ze względu na „nadzwyczajny charakter zaistniałych okoliczności” nie zachowano przewidzianego w ustawie siedmiodniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu.