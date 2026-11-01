Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jak świat widzi kryzys w polskim Trybunale Konstytucyjnym

Komisja Europejska uznała, że prezydent powinien zatwierdzić nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ameryka zasadniczo wstrzymała się od interwencji.

Publikacja: 01.11.2026 12:36

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym

Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym

Foto: PAP/Paweł Supernak

Reklama
Reklama
Reklama

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie jest oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
  • Jak Waszyngton łączy poparcie dla sojusznika z zaniepokojeniem o stan praworządności w Polsce.
  • Którzy europejscy przywódcy, wbrew oczekiwaniom, ostro skomentowali sytuację w naszym kraju.
Pozostało jeszcze 92% artykułu

– Do polskich władz należy zapewnienie, aby Trybunał Konstytucyjny mógł działać zgodnie z polską Konstytucją i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – powiedział w czasie weekendu rzecznik Komisji Europejskiej agencji AFP. – Mianowanie ośmiu nowych członków Trybunału należy do kompetencji konstytucyjnych Sejmu – podkreślił. Wcześniej podobne do KE i TSUE stanowisko zajęła Komisja Wenecka. 

Szczyt kryzysu politycznego w Polsce zbiegł się ze spotkaniem ministrów spraw zagranicznych krajów G20 w Atlancie. Nie powstrzymało to sekretarza stanu USA Marco Rubio od uczynienia kilku gestów pod adresem naszego kraju.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama