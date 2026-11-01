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Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym
– Do polskich władz należy zapewnienie, aby Trybunał Konstytucyjny mógł działać zgodnie z polską Konstytucją i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – powiedział w czasie weekendu rzecznik Komisji Europejskiej agencji AFP. – Mianowanie ośmiu nowych członków Trybunału należy do kompetencji konstytucyjnych Sejmu – podkreślił. Wcześniej podobne do KE i TSUE stanowisko zajęła Komisja Wenecka.
Szczyt kryzysu politycznego w Polsce zbiegł się ze spotkaniem ministrów spraw zagranicznych krajów G20 w Atlancie. Nie powstrzymało to sekretarza stanu USA Marco Rubio od uczynienia kilku gestów pod adresem naszego kraju.
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