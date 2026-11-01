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Artur Bartkiewicz: Chaos w Trybunale Konstytucyjny. Wszyscy zadowoleni, tylko Polski szkoda

Z tego, co stało się wokół Trybunału Konstytucyjnego paradoksalnie wszyscy główni gracze są zapewne zadowoleni. Donald Tusk okazał sprawczość, Karol Nawrocki zademonstrował zdecydowanie i siłę (i to dosłownie), Jarosław Kaczyński miał wreszcie w Alei Szucha Zjednoczoną Prawicę. I tylko Polacy jak nie mieli sądu konstytucyjnego, tak nadal go nie mają.

Aktualizacja: 01.11.2026 12:39 Publikacja: 01.11.2026 08:35

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Bogdan Święczkowski przed TK

Bogdan Święczkowski przed TK

Foto: PAP

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Artur Bartkiewicz

30 października jest dniem, w którym na płomień polaryzacji w Polsce, który według niektórych zaczynał powoli przygasać, wylano całą cysternę paliwa.

PiS uzyskał wymarzone obrazki i zjednoczoną prawicę przed Trybunałem Konstytucyjnym

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