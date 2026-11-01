Iran zamierza wzmocnić swoje siły powietrzne rosyjskimi myśliwcami Su-35, ale nie wykorzysta ich podczas trwającej wojny. Generał Mohammad Akraminia, rzecznik regularnej armii Iranu, poinformował, że formalności związane z zakupem maszyn zostały zakończone, a piloci przeszli niezbędne szkolenia. Mimo to samoloty nie zostały dostarczone.

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W wywiadzie dla irańskich portali Tabnak i BitRun wojskowy wyjaśnił, że przygotowania do zakupu prowadzono jeszcze przed wybuchem wojny. Jak relacjonuje Türkiye Today, generał zaznaczył, że za podpisanie kontraktów odpowiadały instytucje spoza struktur armii.

– Zakończyliśmy już niezbędne przygotowania, w tym procedurę zakupu i podpisanie kontraktów. Ukończono również szkolenie pilotów – powiedział Akraminia.

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Generał przyznał, że rosyjskie myśliwce miały trafić do Iranu przed rozpoczęciem działań wojennych.

– W rzeczywistości samoloty te miały dotrzeć przed wojną. Jeśli Bóg pozwoli, z pewnością otrzymamy je po jej zakończeniu i zmodernizujemy naszą flotę lotniczą – zapowiedział.

Nie wyjaśnił jednak, dlaczego dostawy nie zostały zrealizowane zgodnie z wcześniejszymi planami.

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Jak podaje rosyjska agencja Interfax, powołując się na wywiad generała Mohammada Akramini dla irańskiego portalu Tabnak, zakończono już nie tylko przygotowania do przyjęcia rosyjskich myśliwców Su-35, ale także szkolenie personelu, który ma je obsługiwać. Przedstawiciel irańskiej armii zapewnił, że po zakończeniu wojny siły powietrzne kraju będą dysponować nowocześniejszym wyposażeniem i większymi możliwościami bojowymi.

Rosyjskie Su-35 dla Iranu. Nie wiadomo, ile myśliwców zamówiono

Przedstawiciel irańskiej armii nie ujawnił liczby zakupionych samolotów, wartości kontraktu ani terminu rozpoczęcia dostaw. Rosja nie przedstawiła oficjalnego stanowiska w sprawie najnowszych deklaracji Teheranu. Nie ma również niezależnego potwierdzenia realizacji kontraktu.

Informacje o zakupie Su-35 pojawiały się już wcześniej. W marcu 2023 roku irańskie media państwowe informowały o porozumieniu z Rosją w sprawie pozyskania tych maszyn. W listopadzie tego samego roku przedstawiciel irańskiego ministerstwa obrony deklarował, że uzgodniono kwestie związane z dostawami.

W styczniu 2025 roku przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej ponownie potwierdził zakup myśliwców, nie ujawniając jednak ich liczby.

Su-35 to rosyjski wielozadaniowy samolot bojowy generacji 4++, opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja. Jest przeznaczony do zwalczania celów powietrznych, a także atakowania obiektów naziemnych i nawodnych. Może przenosić różne rodzaje pocisków kierowanych oraz bomb.

Dostawy rosyjskich samolotów miałyby istotne znaczenie dla irańskich sił powietrznych, które od dziesięcioleci wykorzystują maszyny starszych generacji, w tym samoloty amerykańskiej produkcji zakupione jeszcze przed rewolucją islamską w 1979 roku.

Iran chce także myśliwców piątej generacji i samolotów wczesnego ostrzegania

Akraminia zapowiedział również dalszą modernizację irańskiego lotnictwa. Wśród planowanych przedsięwzięć wymienił rozwój systemów radarowych, zdolności satelitarnych oraz pozyskanie myśliwców piątej generacji.

Generał podkreślił, że skuteczne wykorzystanie nowoczesnych samolotów bojowych wymaga odpowiedniego zaplecza technologicznego, obejmującego radary naziemne i powietrzne oraz systemy satelitarne.

Przedstawiciel irańskiej armii przyznał, że amerykańskie sankcje utrudniają dostęp do zaawansowanych technologii wojskowych. Zapewnił jednocześnie, że Iran rozwija własne rozwiązania dzięki krajowemu przemysłowi zbrojeniowemu i ośrodkom naukowym.

Według generała po zakończeniu wojny irańskie siły powietrzne mają dysponować nowocześniejszym sprzętem i większymi możliwościami bojowymi. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy rosyjskie myśliwce Su-35 rzeczywiście trafią do Iranu.