Estonia „najlepszym miejscem na emeryturę”. Rzeczywistość pogranicza daleka od mitu

Kiedy Estonia niespodziewanie stanęła na czele światowego rankingu najlepszych miejsc na emeryturę, ogłoszono to triumfem cyfrowego państwa i nordyckiej skuteczności. Wyróżnienie obnażyło jednak głębsze pęknięcie – między mitem e‑państwa a rzeczywistością północno‑wschodniego pogranicza.

To jest rzeczywistość, której nie uchwyci żaden algorytm. Emerytka w Narwie (na zdjęciu) może mieć mieszkanie na własność, a i tak czeka ją zima, w której rachunek za ogrzewanie pochłonie większość jej dochodu

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