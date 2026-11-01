Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Estonia „najlepszym miejscem na emeryturę”. Rzeczywistość pogranicza daleka od mitu

Kiedy Estonia niespodziewanie stanęła na czele światowego rankingu najlepszych miejsc na emeryturę, ogłoszono to triumfem cyfrowego państwa i nordyckiej skuteczności. Wyróżnienie obnażyło jednak głębsze pęknięcie – między mitem e‑państwa a rzeczywistością północno‑wschodniego pogranicza.

Publikacja: 01.11.2026 11:01

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
To jest rzeczywistość, której nie uchwyci żaden algorytm. Emerytka w Narwie (na zdjęciu) może mieć m

To jest rzeczywistość, której nie uchwyci żaden algorytm. Emerytka w Narwie (na zdjęciu) może mieć mieszkanie na własność, a i tak czeka ją zima, w której rachunek za ogrzewanie pochłonie większość jej dochodu

Foto: Julia Kuznetsova/Shutterstock

Reklama
Reklama
Reklama

Grażyna Myślińska

Ogłoszenie tego globalnego rankingu wywróciło utarte przekonania. W raporcie „Best Places to Retire” (czyli najlepszych miejsc na spędzenie emerytury) amerykańskiego towarzystwa ubezpieczeń na życie Everly Life, Estonia, nadbałtycki kraj liczący 1,3 mln mieszkańców, kojarzony raczej z cyberbezpieczeństwem i e‑administracją niż ze słońcem czy sangrią, stanęła na szczycie rankingu, pokonując 136 rywali, wśród nich Norwegię, Portugalię i Hiszpanię.

Pozostało jeszcze 97% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama