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To jest rzeczywistość, której nie uchwyci żaden algorytm. Emerytka w Narwie (na zdjęciu) może mieć mieszkanie na własność, a i tak czeka ją zima, w której rachunek za ogrzewanie pochłonie większość jej dochodu
Ogłoszenie tego globalnego rankingu wywróciło utarte przekonania. W raporcie „Best Places to Retire” (czyli najlepszych miejsc na spędzenie emerytury) amerykańskiego towarzystwa ubezpieczeń na życie Everly Life, Estonia, nadbałtycki kraj liczący 1,3 mln mieszkańców, kojarzony raczej z cyberbezpieczeństwem i e‑administracją niż ze słońcem czy sangrią, stanęła na szczycie rankingu, pokonując 136 rywali, wśród nich Norwegię, Portugalię i Hiszpanię.
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