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Tomasz Terlikowski: Dwa tygodnie na urlop żałobny. Brytyjski pomysł jest znakomity

Socjalizm – żartowano kiedyś – rozwiązuje bohatersko problemy, które sam stworzył. Zjawisko to nie ogranicza się jednak do tamtego ustroju.

Publikacja: 01.11.2026 05:57

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Dziś prawo musi uregulować kwestię żałoby - pisze Tomasz Terlikowski

Dziś prawo musi uregulować kwestię żałoby - pisze Tomasz Terlikowski

Foto: PAP

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Tomasz Terlikowski

Tak jest z nowym brytyjskim pomysłem urlopu żałobnego. Od kwietnia 2027 r. Brytyjczycy mają mieć prawo do dwóch tygodni niepłatnego urlopu po śmierci osoby bliskiej – dość szeroko zdefiniowanej. Prawo do urlopu będą mieć także rodzice, którzy doświadczyli poronienia. Istotne jest również to, że urlop ten będzie można wykorzystać w ciągu 56 tygodni od straty, także dzieląc go na odrębne części. Czy to dobry pomysł? Znakomity, bo – co zresztą jest wprost napisane w uzasadnieniu wprowadzenia tego prawa – przypomina, że „nikt nie powinien walczyć o czas na żałobę”. Proces godzenia się ze stratą zostaje więc uznany nie tylko za problem jednostki, z którym musi ona sobie radzić po godzinach pracy, ale zostaje wpisany (jak wcześniej narodziny dziecka) w prawny schemat.

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